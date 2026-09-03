Más de 17.400 niños empiezan hoy el cole en Málaga con una gran novedad: la gratuidad de 1 y 2 años

La vuelta al cole ya ha comenzado para los más peques de Málaga. Un total de 17.417 menores de tres años ya han arrancado con el curso escolar 2026/27 en las escuelas y centros de Educación Infantil de la provincia de Málaga. Son 513 alumnos más que en las mismas fechas del curso pasado, un aumento que se concentra principalmente entre los niños de un año, después de que la Junta haya extendido a este tramo la gratuidad que ya implantó el pasado curso para los alumnos de dos años.

El delegado territorial de Educación, Miguel Briones, ha dado a conocer estos datos durante una visita al Centro de Educación Infantil Cuco Teatinos, en Málaga capital, donde actualmente hay 113 alumnos matriculados.

Una de las principales novedades del curso es precisamente la ampliación de la gratuidad. Según los datos de Educación, el 95,4% de las familias malagueñas con niños de entre cero y tres años tendrá educación gratuita, frente al 70% del curso anterior. La cobertura aumenta así en más de 25 puntos porcentuales. Esta medida permitirá a las familias ahorrar hasta 2.645,83 euros por hijo al año.

La gratuidad llegará también a los menores de un año

En el tramo de cero años se mantienen por ahora las bonificaciones en función de la situación de cada familia. Alrededor del 30% del alumnado de esta edad, unos 343 niños y niñas de la provincia, dispone ya de educación gratuita.

El precio del servicio de atención socioeducativa se mantiene actualmente en 240,53 euros mensuales por alumno, aunque a partir de enero de 2027 aumentará hasta los 250,15 euros tras el acuerdo alcanzado con el sector.

El delegado de Educación, Miguel Briones, visita la Escuela Infantil 'Cuco Teatinos' por el comienzo de curso del alumnado de Educación Infantil de 0 a 3 años. / Álex Zea / LMA

La intención de la Junta es ampliar progresivamente la gratuidad a todo el primer ciclo de Infantil. Briones ha explicado que "la previsión de la Junta de Andalucía es que la gratuidad total de la educación en el tramo de cero años se implemente en el curso 2027/28, de modo que alcance el ciclo completo tres años antes de lo que se acordó en un primer momento".

"Además del ahorro económico que supone para los hogares, esta iniciativa también busca favorecer el desarrollo educativo de los más pequeños", ha añadido.

La inversión prevista para implantar este curso la gratuidad en el tramo de un año asciende a 40 millones de euros en Andalucía. Para el conjunto del primer ciclo de Infantil, la Consejería destina 290 millones a ayudas a las familias dentro de un presupuesto total de 420 millones, un 58% más que en 2018.

Más de 23.200 plazas en Málaga

Educación prevé que la escolarización siga creciendo durante los próximos meses y estima que se superarán los 20.300 menores matriculados en la red de escuelas infantiles de la provincia a lo largo del curso.

Para 2026/27 se han ofertado en Málaga 23.246 plazas distribuidas entre 379 centros, entre escuelas infantiles de titularidad de la Junta y centros públicos o privados adheridos al programa autonómico para el fomento de la escolarización en el primer ciclo de Infantil. La red cuenta con diez centros más que el curso anterior.

En el conjunto de Andalucía, la tasa de escolarización entre los cero y tres años superará este curso el 60,14%, 16 puntos más que en 2018 y por encima de la media nacional, situada en el 49,2%. También supera ampliamente el 33% establecido como referencia por la Unión Europea.

Escuelas abiertas de 7.30 a 17.00 horas

Para facilitar la conciliación laboral y familiar, las escuelas infantiles y los centros de Educación Infantil prestarán servicio de lunes a viernes durante todos los días no festivos del año, salvo agosto, en horario ininterrumpido de 7.30 a 17.00 horas.

Los menores podrán permanecer un máximo de ocho horas al día en los centros. El régimen ordinario de clases comienza el tercer día hábil de septiembre y finaliza el penúltimo día hábil de julio.

La Educación Infantil de cero a tres años tiene en Andalucía carácter educativo y voluntario, además de su función de atención y conciliación familiar.