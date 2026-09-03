Antonio Sanz exige al Gobierno "la verdad" sobre Adamuz tras el nuevo informe de la Guardia Civil

El vicepresidente primero de la Junta de Andalucía y consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias, Antonio Sanz, ha reclamado este jueves al Gobierno central que dé explicaciones "claras" sobre el accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba), después de que un nuevo atestado de la Guardia Civil apunte a un fallo en una soldadura de la vía como origen del siniestro. Sanz ha respondido así a una pregunta sobre esta noticia durante una visita a las obras del Hospital Pascual en Málaga, en la que también participaba la vicepresidenta tercera y consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, Carolina España.

"Estamos ante un Gobierno que oculta la verdad, que miente (...) y que no tiene ni merece la confianza de los españoles", ha afirmado el consejero, que ha reprochado al Ejecutivo de Pedro Sánchez que, a las puertas de cumplirse un año del accidente, todavía no haya dado una "explicación en tiempo y forma" de lo ocurrido ni una garantía de que no vuelva a repetirse. Sanz ha lamentado especialmente que el propio Ministerio de Transportes haya puesto en duda un documento elaborado por la Guardia Civil.

Uno de los trenes siniestrados en el accidente de Adamuz el 18 de enero pasado / Manuel Murillo

Qué dice el nuevo informe

El accidente se produjo la noche del 18 de enero de 2026, cuando un tren Iryo procedente de Málaga descarriló y colisionó con un Alvia que circulaba en sentido contrario por la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla, a la altura de Adamuz (Córdoba). El siniestro se saldó con 46 personas fallecidas.

Un nuevo atestado elaborado por el Departamento de Escena del Crimen de la Guardia Civil, entregado a la jueza de Montoro que instruye el caso, sitúa el origen del accidente en la rotura de una soldadura del carril, en el punto kilométrico 318+681 de la vía. Según ese documento, la rotura se produjo en la unión entre un tramo de raíl fabricado en 1989 y otro de mayor resistencia fabricado en 2023, soldados entre sí durante unas obras de renovación de la vía ejecutadas en 2025. Los peritos señalan además indicios de un deterioro previo en el carril, compatible con una grieta que se habría ido extendiendo con el paso de los trenes hasta ceder por completo.

El propio atestado apunta a que el pliego técnico de aquella obra de renovación exigía soldar conforme al carril de mayor dureza, un criterio que, según ha trascendido, contradice la normativa interna de Adif.

El Ministerio de Transportes lo cuestiona

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha rechazado que se trate de un informe con conclusiones nuevas. El ministro ha calificado la noticia de "bulo" y ha insistido en que se trata solo de un acta de inspección ocular que, según ha defendido, "no añade nada nuevo ni establece ninguna conclusión", recordando que los peritajes independientes sobre el estado del carril todavía no se han realizado. En el mismo sentido se ha pronunciado el presidente de la Asociación de Víctimas del Descarrilamiento de Adamuz, que ha señalado que el documento no aporta novedades sustanciales a la investigación.

El propio Puente afirmó la misma noche del accidente que el tramo de vía donde se produjo el descarrilamiento había sido renovado en 2025 y se encontraba "en perfecto estado", calificando entonces lo ocurrido como algo "difícil de explicar".

La causa definitiva del accidente sigue pendiente de las periciales independientes, después de que en julio la jueza autorizara el traslado de tramos de carril a laboratorio para su análisis, un proceso que puede prolongarse varios meses más.