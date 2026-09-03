La compañía británica Quantexa, especializada en IA, llega al PTA de Málaga: estrena el edificio Node I como primera inquilina

La compañía británica Quantexa, especializada en el sector de la inteligencia artificial (IA) y análisis de datos, ha oficilizado este jueves su desembarco en Málaga al confirmarse como la primera empresa que se instala en el edificio Node I de Kadans Science Partner, inaugurado el pasado mes de abril en el Parque Tecnológico de Andalucía (PTA). Tal y como avanzo en su día en una entrevista con este periódico el director general de Kadans en España, Miguel Muñoz, esta multinacional se ha convertido en el primer inquilino del inmueble, en un entorno "colaborativo diseñado" para "fomentar el intercambio de conocimientos y los avances tecnológicos".

"Dar la bienvenida al primer inquilino del Node I supone un logro significativo para Kadans. Quantexa marca el inicio de una comunidad dinámica en la que se darán cita entidades tecnológicas líderes, investigadores e innovadores para acelerar los avances en semiconductores, inteligencia artificial y otras disciplinas de tecnología de vanguardia, comenta el responsable de Kadans Science Partner.

Esta nueva oficina, según explican sus responsables, respaldará el "crecimiento continuo" de Quantexa en Europa, al tiempo que "acelerará la colaboración con clientes, socios y talentos tecnológicos".

Quantexa, sobre su llegada al Node I del PTA de Málaga: "Es el escenario ideal para nuestra nueva etapa"

La compañía británica afirma que ha optado por ubicar su sede en Málaga en el edificio Node I por la "calidad del edificio" y por la "flexibilidad de sus espacios", que se han adaptado para cumplir con los requisitos técnicos de diferentes proyectos, incluyendo los servicios públicos, la altura de los techos y las instalaciones especializadas, entre otros.

Más allá del propio inmueble en sí, la Quantexa reconoce el valor de formar parte de un ecosistema de innovación en el que empresas, investigadores y socios pueden conectar, colaborar y acelerar el crecimiento.

"Aunque la ubicación céntrica del Node I dentro de Málaga TechPark fue un factor clave en nuestra decisión, fue la oportunidad de adaptar el espacio a la cultura y los valores propios de Quantexa lo que lo convirtió en el escenario ideal para nuestra nueva etapa", ha apuntado el responsable de Quantexa, Flabio Costa.

Node I, el nuevo centro de tecnología avanzada en Málaga TechPark

La compañía neerlandesa Kadans Science Partner, especializada en la construcción de edificios destinados a la ciencia y la investigación, inauguraró el pasdao mes de abril su edificio Node I en el PTA, un hub de 12.000 metros cuadrados de superficie alquilable para acoger a empresas de alto componente innovador y dedicadas a ámbitos como la microelectrónica, las TIC y a las conocidas como deep techs.

El edificio Node I construido por Kadans Science Partner en el PTA de Málaga, inaugurado el pasado mes de abril. / L. O.

El inmueble tiene como objetivo reunir a entidades dedicadas a la inteligencia artificial, la microelectrónica, la ciberseguridad, el desarrollo de software y la innovación digital. Como parte de la red europea de clústeres científicos y tecnológicos de Kadans Science Partner, ofrece espacios de oficina e investigación de primera calidad, y acceso a una red colaborativa que conecta y se beneficia de la proximidad a instituciones de investigación, talento emergente y organizaciones que comparten visiones similares.

"Con Quantexa como primera compañía en el Node I inicia oficialmente su andadura como espacio de excelencia tecnológica. A medida que su comunidad crezca, el centro seguirá fomentando la innovación, el espíritu emprendedor y la colaboración científica, generando un impacto duradero en todo el sector tecnológico", apuntan en Kadans.

Actualmente, Kadans Science Partner está ya presente en más de 30 clústeres científicos, y la intención es que la red sigue creciendo a medida que desarrollan más ubicaciones y apoyan a más clústeres en toda Europa.