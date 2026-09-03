Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Alquiler: Málaga y Marbella, en el top 15 de ciudades más carasDemolición del Hotel IbisConcentración en apoyo a CeutaEl cabecilla marroquí que guiaba en la entrada masiva a CeutaCalendario escolar de MálagaReapertura del Hospital PascualLoren valora el mercado del Málaga CFOrden de detención sobre los Al-Thani
instagramlinkedin

Política

Elisa Pérez de Siles entregará su acta de concejala el próximo 10 de septiembre

Carmen Casero asumirá la portavocía del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Málaga tras la marcha de Elisa Pérez de Siles, que deja la política municipal

Pérez de Siles en una foto de archivo

Pérez de Siles en una foto de archivo / L.O.

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Esperanza Mendoza

Esperanza Mendoza

Málaga

El Ayuntamiento de Málaga ya tiene fecha para formalizar la marcha de Elisa Pérez de Siles y el relevo en la portavocía del equipo de gobierno. El Pleno extraordinario en el que se tomará conocimiento de la entrega de su acta como concejala y portavoz se celebrará el próximo 10 de septiembre a las 9:30 horas, fecha a partir de la cual Carmen Casero asumirá la portavocía del equipo de gobierno.

La cita pondrá fin al proceso iniciado el pasado 4 de agosto, cuando Pérez de Siles anunció en rueda de prensa su decisión de dejar la política municipal tras casi dos décadas de trayectoria, para iniciar una nueva etapa profesional en el sector privado. Será en este Pleno extraordinario donde la todavía portavoz formalice ante la Corporación la renuncia a su acta, un trámite que abrirá paso a los cambios ya anunciados en el equipo de gobierno.

Elisa Pérez de Siles junto a Carmen Casero en el Ayuntamiento de Málaga

Elisa Pérez de Siles junto a Carmen Casero en el Ayuntamiento de Málaga / ESPERANZA MENDOZA

Carmen Casero, hasta ahora concejala de Urbanismo, se convertirá así en la nueva portavoz del equipo de gobierno y primera teniente de alcalde, además de sumar a sus competencias el área de Contratación Pública Estratégica. La renuncia de Pérez de Siles abrirá también la puerta a la incorporación como concejal de Juan Carlos Giardín, número 18 en la lista del PP, que asumirá Comercio, Gestión de la Vía Pública, Fomento de la Actividad Empresarial y el distrito Carretera de Cádiz.

Noticias relacionadas y más

Tras la toma de conocimiento de la renuncia en el Pleno, Giardín deberá tomar posesión de su acta de concejal una vez complete los trámites correspondientes ante la Junta Electoral de Zona, mientras que tanto él como Casero recibirán sus nuevas delegaciones mediante una resolución del alcalde, Francisco de la Torre, que establecerá la estructura definitiva del equipo de gobierno.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El calor vuelve a Málaga: septiembre arranca con temperaturas de hasta 37 grados
  2. El cuadro de las Ánimas Benditas en Málaga y las botellas de aceite: origen de esta tradición y destino del producto
  3. Calle Blanco Coris, una vía a espaldas del Centro de Málaga: 'Cada vez hay menos barrios
  4. La Junta de Andalucía abre expediente sancionador a Emasa por un vertido de aguas residuales en Guadalmar en abril
  5. Las calles de Málaga soportan más de 11 horas de sol directo al día: una campaña vecinal reclama más árboles y sombra
  6. El famoso restaurante de Málaga que se ha convertido en el favorito de Gerard Piqué: tiene el mejor pescado y marisco fresco, y está especializado en frituras
  7. Málaga reúne ocho de los diez municipios más caros de Andalucía para comprar vivienda: este es el ranking de precios
  8. La ruta desconocida de la Axarquía malagueña con enormes cascadas, piscinas naturales y vegetación salvaje perfecta para refrescarse este verano

Elisa Pérez de Siles entregará su acta de concejala el próximo 10 de septiembre

Elisa Pérez de Siles entregará su acta de concejala el próximo 10 de septiembre

Feijóo y Moreno Bonilla participan este viernes en Alhaurín el Grande en el tradicional acto que el PP organiza con huevos fritos al inicio del curso

Feijóo y Moreno Bonilla participan este viernes en Alhaurín el Grande en el tradicional acto que el PP organiza con huevos fritos al inicio del curso

Adiós al hotel Ibis de Málaga: comienza la demolición del edificio arrasado por el incendio

Adiós al hotel Ibis de Málaga: comienza la demolición del edificio arrasado por el incendio

La compañía británica Quantexa, especializada en IA, llega al PTA de Málaga: estrena el edificio Node I como primera inquilina

La compañía británica Quantexa, especializada en IA, llega al PTA de Málaga: estrena el edificio Node I como primera inquilina

El Hospital Pascual de Málaga abrirá sus primeras consultas en noviembre y completará las plantas de ingreso en 2027

El Hospital Pascual de Málaga abrirá sus primeras consultas en noviembre y completará las plantas de ingreso en 2027

Antonio Sanz exige al Gobierno "la verdad" sobre Adamuz tras el nuevo informe de la Guardia Civil

Antonio Sanz exige al Gobierno "la verdad" sobre Adamuz tras el nuevo informe de la Guardia Civil

Escolares de Málaga aprenden prevención de riesgos laborales en la fábrica de Votorantim

Escolares de Málaga aprenden prevención de riesgos laborales en la fábrica de Votorantim

Más de 17.400 niños empiezan hoy el cole en Málaga con una gran novedad: la gratuidad de 1 y 2 años

Más de 17.400 niños empiezan hoy el cole en Málaga con una gran novedad: la gratuidad de 1 y 2 años
Tracking Pixel Contents