Elisa Pérez de Siles entregará su acta de concejala el próximo 10 de septiembre

El Ayuntamiento de Málaga ya tiene fecha para formalizar la marcha de Elisa Pérez de Siles y el relevo en la portavocía del equipo de gobierno. El Pleno extraordinario en el que se tomará conocimiento de la entrega de su acta como concejala y portavoz se celebrará el próximo 10 de septiembre a las 9:30 horas, fecha a partir de la cual Carmen Casero asumirá la portavocía del equipo de gobierno.

La cita pondrá fin al proceso iniciado el pasado 4 de agosto, cuando Pérez de Siles anunció en rueda de prensa su decisión de dejar la política municipal tras casi dos décadas de trayectoria, para iniciar una nueva etapa profesional en el sector privado. Será en este Pleno extraordinario donde la todavía portavoz formalice ante la Corporación la renuncia a su acta, un trámite que abrirá paso a los cambios ya anunciados en el equipo de gobierno.

Elisa Pérez de Siles junto a Carmen Casero en el Ayuntamiento de Málaga / ESPERANZA MENDOZA

Carmen Casero, hasta ahora concejala de Urbanismo, se convertirá así en la nueva portavoz del equipo de gobierno y primera teniente de alcalde, además de sumar a sus competencias el área de Contratación Pública Estratégica. La renuncia de Pérez de Siles abrirá también la puerta a la incorporación como concejal de Juan Carlos Giardín, número 18 en la lista del PP, que asumirá Comercio, Gestión de la Vía Pública, Fomento de la Actividad Empresarial y el distrito Carretera de Cádiz.

Tras la toma de conocimiento de la renuncia en el Pleno, Giardín deberá tomar posesión de su acta de concejal una vez complete los trámites correspondientes ante la Junta Electoral de Zona, mientras que tanto él como Casero recibirán sus nuevas delegaciones mediante una resolución del alcalde, Francisco de la Torre, que establecerá la estructura definitiva del equipo de gobierno.