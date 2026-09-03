Escolares de Málaga aprenden prevención de riesgos laborales en la fábrica de Votorantim

La fábrica de Votorantim Cimentos en Málaga ha acogido una nueva edición del programa ‘Segurit@ Empresa’, una iniciativa con la que la Junta de Andalucía busca acercar la prevención de riesgos laborales tanto a los trabajadores como a sus familias.

Los protagonistas de la jornada han sido niños de entre 10 y 12 años, familiares de empleados de la compañía, que han podido conocer de primera mano el trabajo que desarrollan sus padres y madres y las medidas de seguridad que se aplican diariamente en las instalaciones.

Durante la visita, los escolares recorrieron distintos espacios de la fábrica para conocer cómo se previenen accidentes y qué medidas se utilizan para reducir riesgos en el entorno laboral.

Posteriormente participaron en actividades de la unidad móvil de formación del Instituto Andaluz de Prevención de Riesgos Laborales, donde abordaron mediante juegos situaciones relacionadas con la electricidad, los cortes, las caídas, las quemaduras, los atragantamientos o las intoxicaciones por productos químicos y medicamentos.

Presentaciòn de de la visita a la empresa Votorantim. / L.O.

Formación también para los trabajadores

La jornada no se limitó a los más pequeños. Los empleados de Votorantim Cimentos participaron también en sesiones específicas sobre prevención de riesgos laborales y primeros auxilios, con especial atención a la detección de situaciones de peligro y a la respuesta ante posibles emergencias.

La secretaria general provincial de Empleo, Formación, Trabajo Autónomo y Recursos Comunes de la Junta en Málaga, Isabel Moya Rocher, destacó la importancia de incorporar la prevención a las rutinas cotidianas y no limitarla únicamente al ámbito profesional.

El objetivo del programa es precisamente trasladar esa cultura preventiva más allá del puesto de trabajo y concienciar también a las familias sobre los riesgos que pueden aparecer en cualquier entorno.

Casi 14.000 escolares formados en Málaga

‘Segurit@ Empresa’ forma parte de las estrategias europea, nacional y andaluza de seguridad y salud en el trabajo y complementa la campaña ‘Aprende a crecer con seguridad’, que se desarrolla en centros educativos.

La iniciativa cuenta con una unidad móvil que recorre colegios de las ocho provincias andaluzas para ofrecer a los escolares sus primeros conocimientos sobre seguridad y prevención laboral.

En el caso de Málaga, el programa acumula ya 24 ediciones y 13.966 escolares formados.

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Esta ha sido la segunda ocasión en la que ‘Segurit@ Empresa’ se celebra en la provincia, esta vez con Votorantim Cimentos como empresa colaboradora.