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Curso político

Feijóo y Moreno Bonilla participan este viernes en Alhaurín el Grande en el tradicional acto que el PP organiza con huevos fritos al inicio del curso

El encuentro en Málaga, que reunirá a la cúpula del PP andaluz, se celebra un día después del debate sobre la crisis migratoria en Ceuta

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, y el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, en el acto de inicio del curso político del PP de Málaga en Alhaurín el Grande, en 2025

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, y el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, en el acto de inicio del curso político del PP de Málaga en Alhaurín el Grande, en 2025 / Álex Zea

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EP

Sevilla

El presidente nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, y el presidente del PP-A y de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, participarán este viernes en el ya tradicional acto con huevos fritosque el PP de Málaga organiza coincidiendo con el inicio del curso político.

El lugar elegido es el mismo del año pasado, la aceitera Molisur en Alhaurín el Grande, donde los populares malagueños darán por inaugurado un año de "especial intensidad en términos electorales, no sólo por la situación que atraviesa el país y la crisis migratoria de Ceuta, sino porque el calendario contempla la celebración de comicios municipales y generales a lo largo del próximo 2027", según ha informado el PP malagueño.

Problemática de Ceuta

Este acto se desarrollará un día después del Pleno del Congreso en el que se abordado en un debate la crisis migratoria en Ceuta, con la intervención inicial del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y, con posterioridad, en el turno de los portavoces parlamentarios, de Alberto Núñez Feijóo.

El encuentro en Alhaurín el Grande, previsto a partir del mediodía, también servirá como jornada de "convivencia y punto de encuentro", con gran presencia de representantes y dirigentes del PP andaluz y malagueño, encabezados por Juanma Moreno y Patricia Navarro, y con amplia representación de los alcaldes populares de la provincia.

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Esta será la tercera vez que Feijóo y Moreno participen juntos en este acto, ya que así ocurrió en 2025 y en 2022.

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