Francisco de la Torre espera que las movilizaciones por Ceuta sirvan para impulsar soluciones

Dirigentes del PP de Málaga que participaron el miércoles en la concentración para trasladar el apoyo de la ciudad y de los ciudadanos a Ceuta valoran la multitudinaria movilización. El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, aseguró este jueves que espera que las concentraciones ciudadanas en apoyo a Ceuta sirvan para impulsar «esas soluciones que deben llegar de España y de Europa».

De la Torre, que destacó que Málaga «se volcó con Ceuta», incidió en que estas expresiones de apoyo sean «un impulso a las soluciones que tanto el Gobierno de España, con el apoyo de Europa, evidentemente, tienen que conseguir» para «el retorno, cuanto antes mejor, de la población que hoy en Ceuta está irregularmente».

Apoyo masivo en Málaga hacia los ceutíes. / l.o.

Implicación para obtener soluciones

Consideró que «tanto España como el conjunto de los países europeos deben estar implicados en las soluciones, en lo que sea necesario negociar con Marruecos, plantear y exigir para que todo esto se resuelva positivamente; sin prejuicio de la cooperación que Marruecos y otros países africanos tienen que tener» en un problema «de contexto global pero diferente» a lo sucedido ahora.

Destacó que los malagueños demostraron «solidaridad, inquietud, su deseo de apoyar a Ceuta y de que se resuelva pronto la crisis que se ha creado» y que hace que «la vida y la convivencia en Ceuta no sea fácil». «Necesita el apoyo de todos», incidió. Confió así en que el apoyo ciudadano desde Málaga y otras muchas ciudades haya sido «reconfortante» para los ceutíes y haya contribuido «a sentirse no olvidados, sino apoyados. Todos ayer éramos ceutíes».

De la misma forma, la delegada del Gobierno Andaluz en Málaga, Patricia Navarro, valoró las concentraciones y afirmó que «la causa de Ceuta es la causa de Málaga y Andalucía» y que «defender, por tanto, sus intereses es defender los intereses de toda España».

Miles de personas abarrotaron el Paseo del Parque de Málaga. / Álex Zea

Navarro lamentó que esta situación «lleva la incertidumbre a muchas familias», lo que llevará a «miles de familias en Ceuta a no poder conciliar, no poder iniciar con la ilusión que nos vamos a hacer las familias aquí en Málaga y en toda Andalucía esta etapa escolar».

"Un día para el recuerdo"

La delegada valoró las concentraciones de este miércoles como «un día para el recuerdo» donde «cientos de miles de malagueños salimos a la calle», al tiempo que mostró su agradecimiento por el «esfuerzo que 83.000 ceutíes están haciendo para defender la bandera y las fronteras de 50 millones de españoles». «La ciudad ceutí es frontera de nuestro país, pero también lo es de toda la Unión Europea», añadió para recordar que el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ya ha elevado a Bruselas esta situación para que Ceuta esté en la agenda de las instituciones europeas.

Navarro agradeció a los asistentes a dichas concentraciones por «mostrar una vez más a Málaga, Andalucía y España, pero especialmente a esta ciudad» cómo «se vivió con emoción ese encuentro de malagueños que gritaron alto y claro que ‘Ceuta no se vende, que Ceuta se defiende’».

«También quedó claro por los miles de malagueños anónimos que salieron a defender la causa ceutí que es una cuestión que trasciende a cualquier debate político, porque hablamos de seguridad, hablamos de nuestras fronteras y hablamos de la frontera sur de Europa», incidió.

Apoyo en la puerta del Ayuntamiento de Málaga a Ceuta. / Álex Zea

Así, considera que ante «la dimensión que ha ido adquiriendo esta situación, es necesario pedir responsabilidades al Gobierno de España para que esté a la altura, porque Ceuta necesita recuperar la normalidad cuanto antes».

También fue tajante en este punto el presidente de la Diputación de Málaga, Francisco Salado, que dijo esperar que el Ejecutivo central «tome cartas en el asunto» para que Ceuta regrese a la normalidad «más pronto que tarde» y aseguró que las concentraciones dieron «un mensaje claro, democrático al Gobierno de España».

Así lo dijo Salado, que transmitió su «cariño y agradecimiento a los más de 200.000 malagueños que mostraron su apoyo ante los momentos difíciles que está pasando la ciudad de Ceuta».

Susana Díaz: «La gente está harta»

Desde el PSOE, la senadora andaluza y expresidenta de la Junta de Andalucía Susana Díaz defendió que «hay que escuchar» a quienes se movilizaron «masivamente» en solidaridad con Ceuta y consideró que por parte del Gobierno de España se debería hacer «autocrítica», porque se ha llegado «tarde» y se han cometido «muchos errores» en este asunto. Son comentarios, recogidos por Europa Press, que realizó en Onda Cero. Aunque el PSOE se desmarcó de esa convocatoria de movilizaciones, Susana Díaz señaló que en ellas había «miles de socialistas», y advirtió de que «la gente está harta».