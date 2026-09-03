El histórico pueblo de Málaga de 9.000 habitantes en el que el actor Salva Reina tiene sus raíces: una localidad rodeada de sierra con fachadas encaladas y plazas tranquilas

A pesar de que nació en Las Palmas de Gran Canaria, Salva Reina se ha convertido en uno de los principales referentes de Málaga, la tierra en la que se crio y que le ha visto convertirse en una de las figuras más relevantes del panorama cinematográfico español. La capital fue el lugar en el que el actor ha pasado gran parte de su vida, pero hay otro municipio de la provincia en el que atesora sus recuerdos, vivencias y raíces: Pizarra.

Esta localidad situada a apenas 30 kilómetros de Málaga capital es el pueblo de la familia de Reina, lo que ha hecho que el intérprete haya acudido a este rincón malagueño cada año para disfrutar de su segundo hogar.

El segundo hogar de Salva Reina en el Valle del Guadalhorce

En esta localidad de algo más de 9.000 habitantes situada en pleno Valle del Guadalhorce, Reina ha atesorado algunos de los mejores recuerdos de su infancia y sus vacaciones, lo que ha hecho que el intérprete siga acudiendo a este enclave cada vez que su apretada agenda se lo permite.

'El Santo', monumento de Pizarra visto desde arriba / .

Un pueblo situado a los pies de la Sierra de Gibralmora en el que, además de disfrutar de sus familiares, sus vecinos y sus propias raíces, el actor puede adentrarse en un entorno natural privilegiado al encontrarse rodeado de sierras, huertas y campos de cultivos.

Casas encaladas, plazas tranquilas y el río Guadalhorce

Esta localidad destaca por el aspecto tradicional de sus calles, con casas encaladas, fachadas blancas y plazas tranquilas propias de los municipios del interior, además de por estar recorrida en todo su término por el río más importante de la provincia, el Guadalhorce.

A su paso, el río deja un paisaje verde en el que se mezclan frutales, cítricos, hortalizas y tradicionales casas de campo, mientras que las tierras de regadío se concentran principalmente junto al cauce, donde aparecen extensas plantaciones de cítricos.

Almendros, algarrobos y caminos rurales en el pueblo de Salva Reina

En las zonas de secano, por su parte, predominan los almendros y los algarrobos, repartidos entre cortijos y terrenos agrícolas sobre los que sobresale también la Sierra del Hacho.

Además, el entorno de Pizarra permite recorrer diferentes caminos rurales entre olivares, pinares, huertas y zonas de monte mediterráneo, lo que lo hace un lugar idóneo para disfrutar del senderismo y el medio ambiente.

Un microclima propio y patrimonio monumental de Pizarra

Este municipio también destaca por disfrutar de un microclima propio con temperaturas medias anuales de entre 16 y 20 grados.

Pero la belleza de Pizarra no se centra únicamente en su entorno natural, sino que cuenta con un amplio patrimonio monumental, con enclaves como la iglesia de San Pedro, la Ermita de la Fuensanta, levantada en el siglo XVI sobre una antigua iglesia mozárabe y restaurada a comienzos del XX, y el Convento de las Hermanas de la Cruz, creado por el quinto conde de Puerto Hermoso para atender a personas enfermas o sin recursos.

El Palacio de los Condes de Puerto Hermoso en este pueblo de Málaga

Pizarra también tiene uno de sus edificios más destacados en el Palacio de los Condes de Puerto Hermoso, una vivienda construida a comienzos del siglo XX siguiendo el estilo neomudéjar que se encontraba en auge durante aquella época.

El palacio llegó a acoger a Alfonso XIII y fue también el lugar elegido para celebrar la Conferencia de Pizarra, que reunió a representantes de la política española después del desastre de Annual.

Los restos del castillo sobre el Valle del Guadalhorce

En lo alto de la Sierra de Gibralmora se conservan algunos restos del antiguo Castillo de Gibralmora, una fortaleza medieval situada en un punto elevado desde el que se domina buena parte del valle.

Aunque el paso del tiempo ha dejado únicamente algunos fragmentos de sus murallas, el enclave continúa ofreciendo una amplia panorámica de Pizarra y de los campos que rodean el municipio. Asimismo, cerca se encuentran también los restos de una torre almenara que formaba parte del sistema defensivo árabe del Valle del Guadalhorce.

El Sagrado Corazón y los restos históricos de Pizarra

Pero uno de los puntos más destacados de Pizarra se localiza en la cima de la sierra, donde se levanta un Sagrado Corazón de Jesús de dos metros y medio de altura que se puede observar desde distintos puntos de la localidad.

Pizarra, el pueblo en el que pasó su infancia el actor malagueño Salva Reina / Ayuntamiento de Pizarra

Esta localidad, que tiene su origen en la época de los Reyes Católicos pero que cuenta con indicios de una ocupación anterior, alberga restos de diferentes etapas históricas.

Necrópolis, restos mozárabes y gastronomía local en el pueblo de Salva Reina

Entre ellos se encuentran la necrópolis de Castillejo de la Luna, fechada en la Edad del Bronce, los restos mozárabes de Castillejos de Quintana y una pileta de época romana conocida popularmente como el Bañadero de la Reina.

Y para completar la amplia oferta turística de Pizarra, la localidad de la infancia de Salva Reina cuenta con una exquisita gastronomía que mantiene una estrecha relación con los productos cultivados en el Valle del Guadalhorce. Así, entre sus platos más destacados se encuentran las sopas perotas, el gazpachuelo malagueño y distintos guisos tradicionales.

Productos de la huerta y enclaves naturales cercanos en Pizarra

Las frutas, los cítricos y las hortalizas de las huertas cercanas al río completan una cocina vinculada al campo y a la actividad agrícola que ha marcado durante años la vida de este municipio.

Pizarra, el pueblo en el que pasó su infancia el actor malagueño Salva Reina / Ayuntamiento de Pizarra

La visita a Pizarra puede completarse con algunos de los grandes espacios naturales situados en esta parte de la provincia, como el Caminito del Rey o el Paraje Natural Desfiladero de los Gaitanes, dos enclaves cercanos al pueblo en los que Salva Reina mantiene sus raíces familiares y gran parte de sus recuerdos de infancia y juventud.