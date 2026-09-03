El Hospital Pascual de Málaga abrirá sus primeras consultas en noviembre y completará las plantas de ingreso en 2027

El Hospital Pascual de Málaga empezará a atender a sus primeros pacientes en la segunda quincena de noviembre, aunque el proyecto no estará totalmente terminado hasta el primer trimestre de 2027. Así lo ha anunciado este jueves el vicepresidente primero de la Junta y consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias, Antonio Sanz, durante una visita técnica a las obras junto a la vicepresidenta tercera y consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, Carolina España.

Se trata de la segunda visita de ambos consejeros a este edificio, situado en la calle Amargura, 31, y que hasta hace unos años funcionaba como hospital privado. El proyecto, adscrito al Hospital Regional Universitario de Málaga, busca aliviar la presión asistencial que soporta ese centro y ampliar la oferta pública de camas y consultas en la ciudad.

Diferentes autoridades en la visita al Hospital Pascual / Esperanza Mendoza

Sanz ha querido subrayar el valor patrimonial del inmueble, situado en una zona declarada Bien de Interés Cultural (BIC), y ha insistido en que las obras han respetado la fachada y la carpintería original del edificio. El consejero ha explicado que, para poder poner en marcha el centro, ha sido necesario renovar por completo instalaciones que llevaban años en desuso: "Toda la infraestructura, todo el equipamiento eléctrico, de energía, de aire acondicionado... prácticamente nada era útil. Todo se había echado a perder con los años", ha señalado, subrayando que toda la instalación es ahora nueva.

La primera fase, a punto de terminar

Las obras de la planta baja, de unos 2.000 metros cuadrados, están prácticamente finalizadas. En ese espacio se ubicará la Unidad de Continuidad Asistencial (UCA), pensada para pacientes crónicos con necesidades complejas que hoy ocupan camas o consultas del Hospital Regional, y 16 consultas externas repartidas en dos zonas: una junto a la entrada, con cuatro consultas de digestivo próximas a admisión, y otra con las 12 restantes, entre medicina interna, neurología y anestesia. Según ha explicado Sanz, las entradas de la zona de consultas y de la zona de tratamiento de la UCA están diferenciadas para que cada una funcione con su propia autonomía asistencial.

Vista exterior actual de la fachada del Hospita Pascual / Esperanza Mendoza

El consejero ha explicado que la intención es que esta planta reciba a sus primeros pacientes en la segunda quincena de noviembre, "con la prudencia" de que pueda surgir algún imprevisto en la obra. La Central Provincial de Compras de la Consejería de Sanidad, que antes tenía su sede en el Hospital Civil, ya se trasladó a este edificio en abril y funciona desde entonces.

En esta primera fase la Junta ha invertido 3,5 millones de euros en obra más 560.000 euros en equipamiento.

La segunda fase, para el primer trimestre de 2027

Las obras de la segunda planta, dedicada a hospitalización y a un nuevo bloque de endoscopias, arrancaron el 10 de agosto sobre una superficie de más de 2.300 metros cuadrados. Sanz ha cifrado la inversión en 1,7 millones de euros en obra y 700.000 euros más en equipamiento, con la previsión de que esté lista en el primer trimestre de 2027.

Esta planta sumará 35 habitaciones dobles y siete adaptadas para personas con movilidad reducida, orientadas sobre todo a pacientes que necesiten cuidados paliativos, atención geriátrica o que padezcan varias patologías a la vez. También incorporará tres salas de endoscopia digestiva (con sus correspondientes consultas de preanestesia, sala de preparación y recuperación de pacientes, sala de trabajo, vestuario y almacenes), que se suman a las tres ya existentes en el Hospital Regional. En total, la provincia pasará a disponer de seis salas de este tipo, algo que, según ha destacado el consejero, será clave para el diagnóstico precoz del cáncer de colon y para atender la creciente demanda de endoscopias, tanto de pacientes con síntomas como de la actividad privada del centro.

Esta segunda planta reservará además espacio para los propios profesionales: una zona de farmacia, una sala de información para familiares, salas de trabajo, almacenes, office y una sala de estar para el personal. Sumando ambas fases, la inversión total en el nuevo hospital asciende a 6,5 millones de euros, según los datos aportados por Sanz. Cuando esté a pleno funcionamiento, el centro contará con 259 profesionales, entre personal sanitario y no sanitario.

Vista del patio interior del Hospital Pacual actualmente / Esperanza Mendoza

Menos presión sobre el Regional y el Civil

Para el consejero de Sanidad, la puesta en marcha del Hospital Pascual permitirá "reordenar y ampliar" los servicios que hoy se prestan en los pabellones del Hospital General, del Civil y del centro de especialidades José Estrada, liberando así espacio en esos centros al trasladar parte de su actividad a la calle Amargura. Sanz ha insistido en que el Hospital Regional es uno de los centros con mayor carga asistencial de la comunidad, no solo por la población de Málaga, sino por la afluencia turística y la actividad económica que recibe la ciudad durante buena parte del año, por lo que este nuevo centro debe suponer un "alivio" claro para sus urgencias y sus consultas.

Antonio Sanz junto a Carolina España en la comparencencia ante los medios / Esperanza Mendoza

El consejero ha calificado el Hospital Pascual como un paso de transición "fundamental" hasta que esté operativo el futuro Hospital Virgen de la Esperanza, cuyas obras ya están en marcha con una inversión de 543,3 millones de euros y que Sanz ha definido como la mayor obra de ingeniería sanitaria de las últimas décadas en Andalucía. El consejero ha aprovechado también la visita para repasar otras inversiones sanitarias recientes en la provincia: la ampliación del Hospital Costa del Sol, inaugurada el pasado 3 de marzo con una inversión de 100 millones de euros y que beneficia a más de medio millón de habitantes de la comarca, y las obras, ya iniciadas, del futuro centro de protonterapia junto al Hospital Materno e Infantil, con una inversión de 11,7 millones de euros y que incorporará al sistema público andaluz una de las tecnologías más avanzadas para el tratamiento del cáncer.

España destaca la "mayor inversión sanitaria" en la provincia

Por su parte, Carolina España ha enmarcado el proyecto del Hospital Pascual dentro de lo que ha calificado como la mayor inversión sanitaria hecha nunca en la provincia de Málaga. La consejera ha citado, además del propio Hospital Virgen de la Esperanza, otras obras y centros de salud en marcha o ya en funcionamiento en la provincia, entre ellos el centro de salud del Palo, el hospital de Nerja, el hospital de Vélez-Málaga, el Hospital Costa del Sol y el centro de salud de Los Pacos, en Fuengirola. España ha subrayado también que el edificio de la calle Amargura funcionaba antes como hospital privado y que pasará ahora a manos públicas, algo que ha destacado como un cambio relevante para la sanidad malagueña.