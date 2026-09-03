ING habilita cuatro nuevos cajeros en Málaga para la retirada de dinero en efectivo: estas son sus ubicaciones

La entidad financiera ING ha reforzado su red de acceso al efectivo en Málaga con la apertura de cuatro nuevos cajeros en la ciudad ubicados en la calle Eugenio Gross, el camino Suarez, la avenida Carlos Haya y la calle Jaén. Los cajeros están ubicados en comercios, dentro de la estrategia de ING por "incrementar su red de cajeros alternativos con nuevos puntos de acceso al efectivo que van más allá de las sucursales y oficinas tradicionales", según ha explicado este banco. Los nuevos terminales ofrecerán retiradas de efectivo gratuitas a los clientes de la 'Cuenta Nómina', ampliando así las opciones de acceso al dinero en efectivo en la zona.

"Con estas inauguraciones, ING fortalece la propuesta de valor que ofrece a sus clientes y alcanza los 82 cajeros en Andalucía, y así facilitar un acceso sencillo y cómodo al efectivo allí donde los clientes lo necesitan", señala la entidad.

Buscador de cajeros en la APP

Los clientes de ING tienen a su disposición un buscador de cajeros en la APP del banco que permite encontrar los puntos de retirada de efectivo más cercanos a su ubicación. Además, el banco notifica las nuevas aperturas de terminales a aquellos clientes que residen en las zonas cercanas al nuevo cajero.

ING comenta que la ampliación de la red de cajeros se enmarca en el acuerdo alcanzado en 2025 con NCR Atleos, proveedor especializado en soluciones de autoservicio financiero. Desde el inicio de esta colaboración, ING ha inaugurado cerca de 600 nuevos cajeros en toda España y prevé continuar con nuevas aperturas en las próximas semanas en Almería, Sevilla, Huelva, Cádiz y Córdoba. El banco estima cerrar 2026 con más de 740 nuevos cajeros.

Esta alianza se basa en un modelo de servicio ATM as a Service, que permite a ING impulsar el crecimiento de su red de forma eficiente y sostenible, adaptándose a la demanda de los clientes y manteniendo el foco en la experiencia de uso.

Red de retirada de efectivo

ING cuenta actualmente con más de 8.000 cajeros disponibles en todo el territorio nacional. Los clientes de la 'Cuenta Nómina' pueden retirar efectivo a débito sin coste en los cajeros de ING, Euronet, Cashzone, Banca March y Euro Automatic Cash. Además, pueden realizar retiradas gratuitas en cualquier cajero de la red para importes superiores a 250 euros.

A esta red se suman también los más de 30.000 comercios adheridos a TOPII, donde los clientes de ING pueden retirar efectivo en su día a día. Entre ellos se incluyen supermercados DIA y El Corte Inglés, estaciones de servicio GALP, Shell y DISA, así como estancos y puntos de venta de la ONCE.