La Junta de Andalucía aborda los «desafíos» de la provincia de Málaga en la tercera legislatura

La delegada del Gobierno de Andalucía en Málaga, Patricia Navarro, presidió este jueves la primera reunión de coordinación de los delegados territoriales de la provincia para dar inicio al curso político de esta tercera legislatura, en la que abordaron los principales objetivos y «desafíos» y reclamaron al Gobierno que «cumpla con sus responsabilidades».

Navarro destacó la etapa de crecimiento económico y demográfico que está experimentando la provincia, liderando los datos de empleo, generando inversiones y aumentando su peso a nivel nacional e internacional; algo que «trae consigo muchas oportunidades, pero también desafíos a los que hay que dar respuesta».

Así, puso como ejemplo los últimos datos de empleo donde Málaga se sitúa como la única provincia andaluza, y una de las tres provincias españolas, que ha conseguido reducir el número de desempleados en el mes de agosto. «Este crecimiento de contribuyentes supone contar con más recaudación y con más recursos que reviertan en mayores y mejores servicios públicos e infraestructuras». En ese sentido, aludió al esfuerzo por parte del Gobierno andaluz «para seguir mejorando aspectos como la sanidad, la educación y los servicios sociales, eje fundamental de las políticas del Gobierno andaluz».

En materia sanitaria, la delegada resaltó el avance del nuevo Hospital Virgen de la Esperanza como una infraestructura sanitaria que, con una inversión superior a los 600 millones de euros, se va a convertir en todo un referente en la atención y servicio al paciente; así como el Centro de Protonterapia y la puesta en marcha del Hospital Pascual.

En educación, defendió los avances en materia de gratuidad de esta primera etapa que ya se extiende en los tramos de uno y dos años «pero nuestro compromiso es seguir trabajando para alcanzar la gratuidad plena de toda la etapa de 0 a 3 años», dijo. Para este curso en la provincia de Málaga, el 95% de los menores matriculados dispondrán de educación gratuita.

«Y las infraestructuras educativas siguen creciendo y mejorando con actuaciones como el colegio Intelhorce o el instituto de Soliva, en Málaga capital; así como el nuevo instituto de Benalmádena, Rincón de la Victoria o el CEIP Pablo Ruiz Picasso, en Fuengirola», ha dicho la delegada.

Asimismo, repasó las necesidades que tiene la provincia en materia de movilidad para dar respuesta al crecimiento de población. Así, ha destacado el avance del Metro de Málaga hasta el Hospital Civil o el inicio de las obras de la Autovía Málaga-Ronda-Campillos en su tramo entre Casapalma y Cerralba.

Sin embargo, Navarro insistió en que la respuesta al crecimiento de la provincia «requiere la implicación de todas las administraciones» y ha vuelto a reclamar al Gobierno de España las actuaciones que aún están pendientes en la provincia.

«Aquí hay un gran potencial inversor que está en el tejado siempre de la misma administración, que es el Gobierno de España, con asuntos pendientes especialmente en materia ferroviaria», afirmó la delegada de la Junta.

En este sentido, recordó la conexión por tren entre Nerja y Algeciras, la mejora del servicio de Cercanías, pero también volvió a reclamar las bonificaciones de la AP-7 para favorecer la movilidad y descongestionar la A-7, al igual que ya se ha hecho en otros puntos del territorio nacional.

Obras hidráulicas

En materia hidráulica, la delegada recordó que el Gobierno de España tiene pendientes en Málaga infraestructuras por valor de 2.000 millones de euros y ha reclamado la ejecución de los embalses de Gibralmedina y Cerro Blanco, consideradas de interés general del Estado. También alertó de la necesidad de ampliar la red de transporte eléctrico en la provincia que perjudica al crecimiento de Málaga «dejando en el aire 25.000 viviendas en toda la provincia» que no pueden construirse. Con todo, Navarro aseguró que Málaga necesita «que, a la par que la Junta de Andalucía está haciendo sus deberes, el Gobierno de España cumpla sus responsabilidades» para sostener a una provincia que sigue crecimiento económicamente y en población».