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Málaga se convierte en el imán 'low cost' de los nómadas digitales: esto cuesta teletrabajar desde la ciudad

Según el análisis de Working Abroad Index, el transporte público y las facturas del hogar son significativamente más accesibles que la media europea

Nómadas digitales en Benarrabá, Málaga.

Nómadas digitales en Benarrabá, Málaga. / La Opinión

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Chaima Laghrissi

Chaima Laghrissi

Málaga

Desde hace unos años, Málaga se ha consolidado como destino ideal para el teletrabajo. De hecho, la provincia cuenta con un pueblo de 450 habitantes que se ha convertido en el paraíso de los nómadas digitales del mundo.

Ahora es la capital la que se ha convertido en el imán 'low cost' del teletrabajo europeo. La ventaja competitiva de Málaga no es su vivienda, sino el "bajo coste" que supone el día a día.

Málaga muestra costes básicos muy contenidos, con el transporte público más accesible de la muestra y un coste de vida sin coworking de 1.505,57 euros. Una cifra muy por debajo de la media.

Según la edición 2026 del Working Abroad Index elaborado por bunq, el segundo mayor neobanco de Europa, trabajar en remoto y vivir de alquiler en las ciudades españolas analizadas cuesta una media de 1.763 euros al mes, sin contar el espacio de coworking. Si se incluyen los espacios de coworking, esta cifra aumenta ligeramente hasta los 1.955 euros, lo que supone un 10% menos que la media de las ciudades europeas.

Transporte y facturas compensan el impacto de la vivienda

El estudio indica que Málaga ofrece el transporte público más barato de España para nómadas digitales, con un abono mensual de apenas 24 euros, frente a los casi 66 euros de media europea.

Al mismo tiempo, las facturas del hogar, suministros de luz, agua y gas, unidas a los servicios de telefonía móvil e internet representan un gasto mensual de 185,98 euros en España, un 33,5% por debajo de los 279,58 euros de la media europea. La cesta de la compra se sitúa, por su parte, en 287,42 euros al mes, un 10,3% más económica que la media.

"El teletrabajo ha cambiado radicalmente la relación entre el lugar donde vivimos y el sitio desde el que trabajamos. Hoy en día, los profesionales tienen la libertad de elegir destino no solo por la ubicación de su empresa, sino por las oportunidades financieras y el estilo de vida que ofrece cada ciudad", señala Joe Wilson, Chief Evangelist de bunq. Wilson destaca además que "los datos reflejan que la gran ventaja competitiva de España no reside en la vivienda, sino en el menor coste del día a día".

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10.000 euros de ahorro anual frente a los grandes hubs de Europa

Si comparamos a nivel internacional, un nómada digital afincado en España gasta de media 321 euros menos al mes que en Alemania, 542 euros menos que en Reino Unido y 834 euros menos que en los Países Bajos. En términos anuales, optar por una ciudad española frente a una neerlandesa permite un ahorro aproximado superior a los 10.000 euros.

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