Con Málaga denuncia una "poda agresiva" en un ficus de La Paz tras la caída de una gran rama

La actuación realizada sobre uno de los ficus de la barriada de La Paz, en Málaga capital, ha abierto una nueva controversia política en torno al mantenimiento del arbolado urbano. Con Málaga ha pedido explicaciones al Ayuntamiento por lo que considera una "poda agresiva e injustificada" sobre el ejemplar situado en Realenga de San Luis, esquina con Camino de los Guindos.

La portavoz adjunta del grupo municipal, Toni Morillas, ha dirigido un escrito al alcalde, Francisco de la Torre, después de que en la madrugada del pasado lunes se desprendiera una rama de grandes dimensiones del árbol.

Según expone Con Málaga, el incidente no provocó daños personales, algo que atribuye a la hora en la que se produjo.

Estado del ficus tras la tala llevada a cabo por el Ayuntamiento de Málaga. / l.o.

Con Málaga pide conocer el informe técnico sobre el ficus

Tras la caída de la rama, el Ayuntamiento actuó sobre el ejemplar. Es precisamente esa intervención la que cuestiona el grupo municipal, que sostiene que se ha realizado una poda excesiva.

Con Málaga califica la actuación como una "tala salvaje" y una "poda agresiva e injustificada", y considera que puede comprometer la salud del árbol y reducir de forma notable la sombra que proporcionaba en esta zona del barrio.

Morillas ha solicitado al Ayuntamiento que aclare qué criterio técnico se siguió para ejecutar la poda y qué informe respalda esta intervención frente a otras alternativas que, a juicio de la formación, podrían haber resultado menos agresivas para el ficus.

Críticas al mantenimiento de parques y jardines en Málaga

La formación amplía sus críticas al servicio de mantenimiento de las zonas verdes de la ciudad.

En el escrito remitido al alcalde, Con Málaga asegura que en las últimas semanas se han producido varios episodios relacionados con árboles en diferentes barriadas de la capital y sostiene que esta situación obliga a adoptar medidas que garanticen tanto la seguridad de los ciudadanos como la conservación de los ejemplares.

El grupo municipal cuestiona además el funcionamiento del servicio privatizado de mantenimiento de parques y jardines y considera que "deja mucho que desear".

La sombra de los árboles frente a las olas de calor

Con Málaga vincula también la polémica con la necesidad de conservar el arbolado urbano ante las altas temperaturas y las olas de calor.

"Nuestros árboles no son mobiliario urbano, son nuestra mejor defensa frente al cambio climático y deben ser la isla contra el calor en nuestros barrios", sostiene Morillas en el escrito.

La formación defiende que las zonas verdes deben protegerse y contribuir a generar espacios de sombra, especialmente en los barrios de Málaga donde las altas temperaturas tienen un mayor impacto durante los meses de verano.

El Ayuntamiento anuncia la retirada del ficus y su sustitución

Por su parte, el Ayuntamiento de Málaga informa que procede al apeo del ficus. Según el Consistorio, el ejemplar fue revisado el pasado 22 de junio. Además, ha señalado que los árboles retirados serán posteriormente sustituidos.