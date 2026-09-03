Málaga incorpora 36 nuevos funcionarios para agilizar Extranjería, Sanidad y Violencia sobre la Mujer

La Subdelegación del Gobierno en Málaga suma 36 nuevos empleados públicos a sus diferentes departamentos entre enero y junio. Esta medida busca optimizar la atención al ciudadano y actualizar la plantilla de la Administración General del Estado en la provincia, dentro de un plan estatal que ya ha desplegado a 945 profesionales de los subgrupos C1 y C2 en toda España.

El subdelegado del Gobierno en Málaga, Javier Salas, ha calificado esta oleada de contrataciones como “el mayor proceso de incorporación efectiva de personal en la historia de la administración periférica”. Según Salas, esta iniciativa responde a un compromiso por consolidar una administración más ágil, accesible y cercana, con especial atención a la cohesión territorial para garantizar la calidad de los servicios con independencia del lugar de residencia del ciudadano.

¿Qué servicios de Málaga se benefician de este refuerzo? Las nuevas incorporaciones, pertenecientes a los grupos C1, C2 y A2, se han destinado prioritariamente a áreas estratégicas y de alta demanda ciudadana en la provincia. Los departamentos reforzados son: Oficinas de Extranjería: Clave para la gestión de trámites de la población internacional en la Costa del Sol.

Clave para la gestión de trámites de la población internacional en la Costa del Sol. Unidades de Violencia sobre la Mujer: Centradas en la protección y asistencia a las víctimas.

Centradas en la protección y asistencia a las víctimas. Sanidad y centros de vacunación internacional: Fundamentales para el control sanitario y la atención a viajeros.

Fundamentales para el control sanitario y la atención a viajeros. Agricultura y Pesca y Política Social: Áreas esenciales para el tejido productivo y el bienestar social malagueño.

Este incremento de personal también servirá para impulsar el programa 'La Administración cerca de ti', cuyo objetivo es acercar las gestiones burocráticas estatales directamente a los habitantes de los municipios más pequeños de la provincia.

Relevo generacional en la Administración

Este plan de empleo público no solo pretende reducir los tiempos de espera en los trámites diarios, sino también resolver el relevo generacional de una plantilla envejecida. Tras superar los procesos selectivos y el periodo de preparación correspondiente, los nuevos funcionarios asumen sus puestos con el reto de modernizar la estructura periférica del Estado en Málaga de cara a los próximos años.