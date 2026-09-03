Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Alquiler: Málaga y Marbella, en el top 15 de ciudades más carasDemolición del Hotel IbisConcentración en apoyo a CeutaEl cabecilla marroquí que guiaba en la entrada masiva a CeutaCalendario escolar de MálagaReapertura del Hospital PascualLoren valora el mercado del Málaga CFOrden de detención sobre los Al-Thani
instagramlinkedin

Administración

Málaga incorpora 36 nuevos funcionarios para agilizar Extranjería, Sanidad y Violencia sobre la Mujer

Este refuerzo de plantilla, que se suma a 945 contrataciones en toda España, busca optimizar los servicios públicos y reducir los tiempos de espera

36 nuevos empleados públicos en diferentes departamentos de la Subdelegación del Gobierno en Málaga entre enero y junio

36 nuevos empleados públicos en diferentes departamentos de la Subdelegación del Gobierno en Málaga entre enero y junio / l.o.

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

La Opinión

Málaga

La Subdelegación del Gobierno en Málaga suma 36 nuevos empleados públicos a sus diferentes departamentos entre enero y junio. Esta medida busca optimizar la atención al ciudadano y actualizar la plantilla de la Administración General del Estado en la provincia, dentro de un plan estatal que ya ha desplegado a 945 profesionales de los subgrupos C1 y C2 en toda España.

El subdelegado del Gobierno en Málaga, Javier Salas, ha calificado esta oleada de contrataciones como “el mayor proceso de incorporación efectiva de personal en la historia de la administración periférica”. Según Salas, esta iniciativa responde a un compromiso por consolidar una administración más ágil, accesible y cercana, con especial atención a la cohesión territorial para garantizar la calidad de los servicios con independencia del lugar de residencia del ciudadano.

¿Qué servicios de Málaga se benefician de este refuerzo?

Las nuevas incorporaciones, pertenecientes a los grupos C1, C2 y A2, se han destinado prioritariamente a áreas estratégicas y de alta demanda ciudadana en la provincia. Los departamentos reforzados son:

  • Oficinas de Extranjería: Clave para la gestión de trámites de la población internacional en la Costa del Sol.
  • Unidades de Violencia sobre la Mujer: Centradas en la protección y asistencia a las víctimas.
  • Sanidad y centros de vacunación internacional: Fundamentales para el control sanitario y la atención a viajeros.
  • Agricultura y Pesca y Política Social: Áreas esenciales para el tejido productivo y el bienestar social malagueño.

Este incremento de personal también servirá para impulsar el programa 'La Administración cerca de ti', cuyo objetivo es acercar las gestiones burocráticas estatales directamente a los habitantes de los municipios más pequeños de la provincia.

Noticias relacionadas y más

Relevo generacional en la Administración

Este plan de empleo público no solo pretende reducir los tiempos de espera en los trámites diarios, sino también resolver el relevo generacional de una plantilla envejecida. Tras superar los procesos selectivos y el periodo de preparación correspondiente, los nuevos funcionarios asumen sus puestos con el reto de modernizar la estructura periférica del Estado en Málaga de cara a los próximos años.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El calor vuelve a Málaga: septiembre arranca con temperaturas de hasta 37 grados
  2. El cuadro de las Ánimas Benditas en Málaga y las botellas de aceite: origen de esta tradición y destino del producto
  3. Calle Blanco Coris, una vía a espaldas del Centro de Málaga: 'Cada vez hay menos barrios
  4. La Junta de Andalucía abre expediente sancionador a Emasa por un vertido de aguas residuales en Guadalmar en abril
  5. Las calles de Málaga soportan más de 11 horas de sol directo al día: una campaña vecinal reclama más árboles y sombra
  6. El famoso restaurante de Málaga que se ha convertido en el favorito de Gerard Piqué: tiene el mejor pescado y marisco fresco, y está especializado en frituras
  7. Málaga reúne ocho de los diez municipios más caros de Andalucía para comprar vivienda: este es el ranking de precios
  8. La ruta desconocida de la Axarquía malagueña con enormes cascadas, piscinas naturales y vegetación salvaje perfecta para refrescarse este verano

Málaga incorpora 36 nuevos funcionarios para agilizar Extranjería, Sanidad y Violencia sobre la Mujer

Málaga incorpora 36 nuevos funcionarios para agilizar Extranjería, Sanidad y Violencia sobre la Mujer

Elisa Pérez de Siles entregará su acta de concejala el próximo 10 de septiembre

Elisa Pérez de Siles entregará su acta de concejala el próximo 10 de septiembre

Feijóo y Moreno Bonilla participan este viernes en Alhaurín el Grande en el tradicional acto que el PP organiza con huevos fritos al inicio del curso

Feijóo y Moreno Bonilla participan este viernes en Alhaurín el Grande en el tradicional acto que el PP organiza con huevos fritos al inicio del curso

Adiós al hotel Ibis de Málaga: comienza la demolición del edificio arrasado por el incendio

Adiós al hotel Ibis de Málaga: comienza la demolición del edificio arrasado por el incendio

La compañía británica Quantexa, especializada en IA, llega al PTA de Málaga: estrena el edificio Node I como primera inquilina

La compañía británica Quantexa, especializada en IA, llega al PTA de Málaga: estrena el edificio Node I como primera inquilina

El Hospital Pascual de Málaga abrirá sus primeras consultas en noviembre y completará las plantas de ingreso en 2027

El Hospital Pascual de Málaga abrirá sus primeras consultas en noviembre y completará las plantas de ingreso en 2027

Antonio Sanz exige al Gobierno "la verdad" sobre Adamuz tras el nuevo informe de la Guardia Civil

Antonio Sanz exige al Gobierno "la verdad" sobre Adamuz tras el nuevo informe de la Guardia Civil

Escolares de Málaga aprenden prevención de riesgos laborales en la fábrica de Votorantim

Escolares de Málaga aprenden prevención de riesgos laborales en la fábrica de Votorantim
Tracking Pixel Contents