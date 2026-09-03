Málaga y Marbella, en el top 15 de España de ciudades más caras para alquilar una habitación: este es el ranking y los precios

El precio para alquilar una habitación en Málaga capital es de los más caros del país y se sitúa actualmente, de media, en los 513 euros al mes, con una subida interanual del 1,3%, según un estudio “Viviendas compartidas en España en 2026” publicado este jueves por el portal inmobiliario Fotocasa con precios del mes de julio. Marbella es otro de los enclaves españoles más exigentes para los arrendatarios de pisos compartidos, con un precio medio de 634 euros al mes para una habitación.

Las 17 ciudades con el precio por encima de los 500 euros al mes son Sant Cugat del Vallès con 706 euros/mes, Villanueva de la Cañada (667), Palma de Mallorca (653), Marbella (634), Barcelona (632), Villaviciosa de Odón (629), Madrid (629), Bilbao (617), Pozuelo de Alarcón (587), San Sebastián (584), L'Hospitalet de Llobregat (575), Leganés (537), Getafe (523), Málaga (513), Cerdanyola del Vallès (503), Santa Cruz de Tenerife (500) y Paterna (500). Marbella y Málaga fuguran así en el top 15 de las ciudades más caras de España para alquiler una habitación.

En cuanto a las ciudades más económicas, hay precios por debajo de los 300 euros al mes son Plasencia (210), Ponferrada (238), Mérida (255), Linares (255), Jaén (265), Alcoy (268), Cáceres (283), Talavera de la Reina (283), Badajoz (291), Córdoba (291), Ferrol (296) y Cuenca (298).

"El mercado de pisos compartidos sigue muy tensionado", dice Fotocasa

El precio de una habitación en Andalucía cuesta de media 373 euros al mes, un 2,8% menos que hace un año. Así, los precios medios de las habitaciones en apenas un año cayeron un -2,8%, pasando de los 384 euros/mes en julio de 2025 a los 373 euros/mes de julio de 2026.

"Aunque en Andalucía observamos un ligero descenso medio del 2,8% en el precio de las habitaciones respecto al año pasado, situándose en los 373 euros al mes, esta caída puntual no refleja un alivio generalizado para los estudiantes y trabajadores andaluces. El mercado de pisos compartidos sigue bajo una gran tensión debido al encarecimiento del alquiler tradicional, que empuja a más personas a buscar esta alternativa. Prueba de ello es que en capitales como Huelva el precio se ha disparado más de un 12% en solo un año. Nos encontramos ante un problema de accesibilidad que sigue tensionando incluso las opciones residenciales históricamente más asequibles", ha explicado la directora de Estudios y portavoz de Fotocasa, María Matos.

Jóvenes miran los anuncios de alquiler de una inmobiliaria. / Toni Losas / MED

Alquiler por habitaciones según la comunidad autónoma

El orden de las 13 comunidades autónomas con incremento del alquiler de las habitaciones en 2026 lo encabezan Baleares (11,5%), Cantabria (11,3%), Aragón (9,3%), Canarias (8,5%), Región de Murcia (7,5%), Castilla-La Mancha (6,2%), Asturias (4,1%), Castilla y León (3,5%), Extremadura (3,4%), Madrid (3,4%), Navarra (2,5%), Comunitat Valenciana (2,3%) y Galicia (1,8%). Por otro lado, en cuatro comunidades el precio interanual desciende y son: Cataluña (-1,1%), La Rioja (-1,3%), País Vasco (-1,6%) y Andalucía (-2,8%).

En cuanto a los precios, son cuatro las comunidades con un precio por encima de los 500 euros al mes en julio de 2026: Baleares con 622 euros al mes, Cataluña (611), Madrid (605) y País Vasco (574). Mientras, las comunidades con precios inferiores son Navarra (479), Canarias (468), Comunitat Valenciana (440), Cantabria (407), Aragón (393), Andalucía (373), Galicia (341), Región de Murcia (337), Asturias (336), La Rioja (333), Castilla y León (329), Castilla-La Mancha (307) y Extremadura (260).