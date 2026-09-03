Málaga registra su primer caso de virus del Nilo en 2026: Pizarra entra en el área de alerta

La fiebre del Nilo Occidental llega a Málaga. La Junta de Andalucía ha notificado este jueves el primer caso humano registrado este año en la provincia, localizado en Pizarra, en el Valle del Guadalhorce. La detección del positivo lleva además a incluir al municipio entre las áreas en alerta por circulación del virus.

Con esta incorporación, Andalucía alcanza los 62 casos humanos confirmados en 2026, después de que la Consejería de Presidencia, Sanidad y Emergencias haya comunicado también otro nuevo positivo en Almonte, en la provincia de Huelva.

El caso de Pizarra es el primero de virus del Nilo registrado en Málaga durante 2026. / L.O.

La aparición del caso malagueño cobra especial relevancia porque hasta ahora los positivos se habían concentrado prácticamente en Sevilla y Huelva. Según la última actualización de la Junta, 56 casos corresponden a la provincia de Sevilla, cinco a Huelva y uno a Málaga.

Pizarra, primer municipio de Málaga con un caso humano

El caso de Pizarra es el primero de virus del Nilo registrado en Málaga durante 2026. La provincia ya se encontraba bajo vigilancia en diferentes municipios por la presencia o circulación del mosquito vector, pero hasta esta última actualización no se había confirmado ningún positivo humano.

Tras la detección, Pizarra se incorpora oficialmente a las áreas en alerta, una situación en la que también figuran en la provincia Cártama, Málaga capital y Campanillas, según la información difundida por la Administración autonómica.

La consideración de área en alerta supone reforzar la vigilancia entomológica, animal y humana, además de intensificar las actuaciones municipales dirigidas al control y tratamiento de los mosquitos capaces de transmitir el virus.

También se refuerzan las campañas de información dirigidas a la población y las medidas de prevención frente a las picaduras.

Los mosquitos que pueden transmitir la enfermedad del Nilo han aumentado en Málaga / l.o.

Cuatro áreas de Málaga bajo alerta por el virus del Nilo

Actualmente hay 32 municipios andaluces declarados como áreas en alerta por circulación del virus del Nilo Occidental.

Dentro de la provincia malagueña, la última relación de la Junta incluye:

Cártama

Málaga capital

Campanillas

Pizarra

La incorporación de Pizarra se produce tras conocerse el primer caso humano de la provincia.

La declaración obliga a incrementar las medidas de vigilancia y control de los mosquitos. Los ayuntamientos afectados deben intensificar los tratamientos contra los vectores y las administraciones refuerzan paralelamente el seguimiento sanitario y la información a la ciudadanía.

Andalucía suma ya 62 casos de virus del Nilo

De los 62 casos confirmados en Andalucía, 38 han presentado enfermedad leve mientras que otros 24 han desarrollado enfermedad neuroinvasiva.

Desde que comenzó el recuento se han producido dos fallecimientos y 27 personas han necesitado hospitalización. De ellas, diez permanecen ingresadas actualmente.

La mayor incidencia continúa localizada en Sevilla. Villamanrique de la Condesa acumula once positivos y Dos Hermanas, nueve. Le siguen Coria del Río, con seis, mientras que La Puebla del Río, Almensilla y Aznalcázar contabilizan cinco casos cada uno.

En Huelva se han registrado cinco positivos y, con el caso de Pizarra, Málaga se incorpora por primera vez este año al mapa de casos humanos de la enfermedad.

Cómo evitar las picaduras de mosquito Ante la circulación del virus, Sanidad insiste especialmente en la prevención de las picaduras de mosquitos, sobre todo entre las personas vulnerables y en las zonas en las que se haya detectado una elevada presencia del vector. Entre las recomendaciones de la Junta se encuentran: Utilizar repelentes registrados .

. Vestir, cuando sea posible, con ropa clara que cubra buena parte del cuerpo .

. Evitar perfumes y olores intensos que puedan atraer a los mosquitos.

Colocar mosquiteras en las viviendas.

en las viviendas. Utilizar insecticidas domésticos o repelentes ambientales.

Apagar las luces cuando no sean necesarias. Salud Pública recuerda además la importancia de eliminar cualquier acumulación de agua estancada, ya que puede convertirse en un punto de reproducción de los mosquitos. Por este motivo aconseja revisar piscinas, albercas, lavaderos, jardines, macetas, cubos, juguetes y otros recipientes en los que pueda quedar agua acumulada.

Más de 5.300 controles en donantes de sangre

La Junta ha realizado además estudios de laboratorio para descartar la infección por virus del Nilo en 636 personas y ha efectuado el despistaje de arbovirosis en 128 casos de meningitis vírica.

En el ámbito de las donaciones de sangre se han llevado a cabo 5.369 determinaciones entre el 1 de junio y el 30 de agosto, dentro de las medidas de vigilancia frente a la circulación del virus.