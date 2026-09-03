Sostenibilidad
El parque de Alfonso XII, junto al Santuario de La Victoria en Málaga, continúa cerrado casi una semana después de la caída de un árbol
El Ayuntamiento aprovecha el cierre para revisar todo el arbolado del recinto y no da todavía fecha de reapertura
El parque de la plaza de Alfonso XII, junto al santuario de la Victoria, permanece cerrado casi una semana después de que un árbol de grandes dimensiones se viniera abajo el pasado viernes 28 de agosto. El Ayuntamiento cerró el recinto de forma preventiva tras el incidente y anunció entonces la tala de un ejemplar más de la misma especie (una robinia pseudoacacia) y la reducción de la copa de otro. El cierre se produjo el pasado 29 de agosto, tras el incidente que no dejó daños personales.
Una visita a la zona confirma que los trabajos continúan. Varios operarios se afanan estos días en distintas labores dentro del parque, entre ellas la retirada de ramas de algunos ejemplares. Fuentes municipales han explicado a este periódico que el cierre se está aprovechando para "dar un repaso a todos los árboles" del recinto, más allá de las actuaciones puntuales anunciadas inicialmente.
El Ayuntamiento no ha concretado todavía una fecha de reapertura: según las mismas fuentes, el parque volverá a abrirse cuando concluyan los trabajos, sin un plazo cerrado por el momento.
El ficus de La Paz, ya talado
El Ayuntamiento ha talado ya el ficus de la barriada de La Paz que perdió una gran rama la pasada madrugada del domingo. El ejemplar será sustituido por otro, tal y como se ha hecho con el resto de árboles retirados en los últimos incidentes.
- El calor vuelve a Málaga: septiembre arranca con temperaturas de hasta 37 grados
- El cuadro de las Ánimas Benditas en Málaga y las botellas de aceite: origen de esta tradición y destino del producto
- Calle Blanco Coris, una vía a espaldas del Centro de Málaga: 'Cada vez hay menos barrios
- La Junta de Andalucía abre expediente sancionador a Emasa por un vertido de aguas residuales en Guadalmar en abril
- Las calles de Málaga soportan más de 11 horas de sol directo al día: una campaña vecinal reclama más árboles y sombra
- El famoso restaurante de Málaga que se ha convertido en el favorito de Gerard Piqué: tiene el mejor pescado y marisco fresco, y está especializado en frituras
- Málaga reúne ocho de los diez municipios más caros de Andalucía para comprar vivienda: este es el ranking de precios
- La ruta desconocida de la Axarquía malagueña con enormes cascadas, piscinas naturales y vegetación salvaje perfecta para refrescarse este verano