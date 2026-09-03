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Sostenibilidad

El parque de Alfonso XII, junto al Santuario de La Victoria en Málaga, continúa cerrado casi una semana después de la caída de un árbol

El Ayuntamiento aprovecha el cierre para revisar todo el arbolado del recinto y no da todavía fecha de reapertura

Imagen del parque Alfonso XII este jueves

Imagen del parque Alfonso XII este jueves / Esperanza Mendoza

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Esperanza Mendoza

Esperanza Mendoza

Málaga

El parque de la plaza de Alfonso XII, junto al santuario de la Victoria, permanece cerrado casi una semana después de que un árbol de grandes dimensiones se viniera abajo el pasado viernes 28 de agosto. El Ayuntamiento cerró el recinto de forma preventiva tras el incidente y anunció entonces la tala de un ejemplar más de la misma especie (una robinia pseudoacacia) y la reducción de la copa de otro. El cierre se produjo el pasado 29 de agosto, tras el incidente que no dejó daños personales.

Una visita a la zona confirma que los trabajos continúan. Varios operarios se afanan estos días en distintas labores dentro del parque, entre ellas la retirada de ramas de algunos ejemplares. Fuentes municipales han explicado a este periódico que el cierre se está aprovechando para "dar un repaso a todos los árboles" del recinto, más allá de las actuaciones puntuales anunciadas inicialmente.

El Ayuntamiento no ha concretado todavía una fecha de reapertura: según las mismas fuentes, el parque volverá a abrirse cuando concluyan los trabajos, sin un plazo cerrado por el momento.

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Aún no hay una fecha concreta para la reapertura del parque

Aún no hay una fecha concreta para la reapertura del parque / Esperanza Mendoza

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