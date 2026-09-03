Polémica con el PSOE de Estepona por una pintada en su sede generada por Inteligencia Artificial

Una imagen falsa de la sede del PSOE de Estepona con pintadas ha abierto una nueva polémica política en Málaga. Los socialistas denunciaron inicialmente este jueves por la mañana un supuesto ataque vandálico y reclamaron su condena, pero horas después tuvieron que rectificar al comprobar que la fachada no había sufrido esos daños. El PP de Málaga no se ha quedado al margen y ha exigido "disculpas públicas" al haber sido aludido por los socialistas.

El PSOE de Estepona ha rectificado esta tarde la información que ellos mismos habían transmitido a primeras horas del jueves respecto a un supuesto vandalismo en su sede, que no ha sido tal, y ha explicado que al acudir a las instalaciones han comprobado que "lo que aparecía en esa fotografía -con pintadas- no era cierto".

Según han publicado ahora en su cuenta de Facebook, la fotografía con la fachada supuestamente vandalizada les fue enviada "a primera hora por una persona que nos conoce desde hace tiempo y en la que depositamos nuestra máxima confianza". Por ese motivo, han señalado, le dieron "credibilidad y procedimos a compartirla en nuestras redes sociales".

Sin embargo, han apuntado que "al acudir posteriormente a la sede para comprobar los hechos y proceder a su limpieza, hemos comprobado que lo que aparecía en esa fotografía no era cierto". "Por responsabilidad, consideramos necesario aclararlo públicamente", han manifestado.

Denuncian anteriores actos de "vandalismo y acoso" en la sede del PSOE de Estepona

"Lo que sí es cierto es que nuestra agrupación local viene sufriendo actos de vandalismo y acoso desde hace tiempo. No es la primera vez que encontramos huevos, escupitajos, insultos y otros actos de este tipo en nuestra sede. También hemos recibido mensajes ofensivos en redes sociales, tanto contra nuestra organización como contra nuestra portavoz, Emma Molina, de manera personal e individual", han precisado.

Por eso, "aunque rectificamos esta publicación, no vamos a normalizar ni a minimizar lo que viene ocurriendo" y han asegurado que han informado a la Policía Nacional y han presentado "la pertinente denuncia para que se investiguen tanto la difusión de la fotografía como los hechos de vandalismo y acoso que venimos sufriendo", han apuntado.

"Queremos que se esclarezca lo ocurrido y que se depuren las responsabilidades que correspondan. Las redes sociales no son un espacio al margen de la ley. La difusión de contenidos falsos, los insultos y las campañas de acoso pueden tener consecuencias legales", han manifestado, apuntando que "será la investigación la que determine si los hechos pudieran ser constitutivos de un delito de odio u otra infracción".

Entrada a la sede del PSOE de Estepona con rastros de suciedad. / PSOE Estepona

Los socialistas de Estepona han asegurado que "rectificar cuando se comprueba que algo no es cierto es un ejercicio de responsabilidad". "Y eso es precisamente lo que hacemos hoy. Seguiremos defendiendo la verdad, la democracia, la educación y el respeto. Pero también seguiremos denunciando el odio, el vandalismo y cualquier intento de intimidación contra nuestra organización o contra quienes formamos parte de ella. La discrepancia política es legítima. El acoso y el vandalismo, no", han concluido.

Antes de esta rectificación, el secretario general de los socialistas malagueños, Josele Aguilar, había asegurado que "ninguna discrepancia política puede justificar estos comportamientos", pidiendo al PP que condenada los hechos.

"Esperamos la condena del PP de Málaga a este ataque", apostilló Aguilar a través de un mensaje en su cuenta de la red social X, consultado por Europa Press.

El PP de Málaga: "Necesitan recurrir a la IA para alimentar su relato político"

Tras estas palabras y conocerse que la foto de la sede supuestamente vandalizada no era real y "había sido creada mediante Inteligencia Artificial", el coordinador general del PP de Málaga, Cristóbal Ortega, ha exigido a Josele Aguilar y al PSOE de Estepona "disculpas públicas e inmediatas".

"Aguilar ha aprendido demasiado de sus maestros Sánchez y Zapatero y parece haber adoptado la mentira como estilo político: primero construyen el relato, después exigen explicaciones y condenas y sólo al final se preocupan de comprobar si lo que cuentan es verdad", ha criticado Ortega, quien ha lamentado "el ridículo" protagonizado por los socialistas "al reclamar responsabilidades por unos hechos inexistentes".

En un comunicado, Ortega ha afirmado que "Aguilar es igual de creíble cuando defiende la inocencia de quienes fueron condenados por el caso de los ERE que cuando denuncia ataques vandálicos contra una sede socialista que simplemente no han existido y, encima, exige que otros los condenen".

"El PSOE de Málaga se ha identificado tanto con el sanchismo que ya hasta innova con las mentiras, los bulos y las manipulaciones: ahora necesita recurrir a la Inteligencia Artificial para alimentar su relato político", ha añadido.

Imagen del tuit que que socialista Josele Aguilar publicó por la mañana antes de conocerse que la imagen no era real. / La Opinión

El dirigente 'popular' ha señalado que este episodio demuestra "hasta qué punto los socialistas malagueños viven alejados de la realidad", después de que sus responsables "se hayan creído cualquier invento generado con IA sin ser capaces siquiera de comprobar qué había ocurrido realmente en su propia sede".

"¿Qué vamos a pedirle a un Josele Aguilar que ignora lo que está ocurriendo con Ceuta y que desoye la opinión y el sentir de más de 200.000 malagueños que han salido a la calle, pero que tarda segundos en creerse una fotografía falsa si le sirve para alimentar su relato?", ha cuestionado Ortega, quien ha advertido de que "si ni siquiera saben lo que ocurre en su propia agrupación de Estepona, difícilmente van a saber qué preocupa, qué reclama y qué siente la sociedad malagueña".

Los populares acusan al PSOE de intentar mantener el victimismo

Ortega ha reprochado además a los socialistas que, "una vez comprobado que el supuesto ataque no existió, sigan erre que erre intentando mantener el victimismo y reclamando explicaciones a los demás en lugar de asumir su responsabilidad".

"Lo que condenamos son las mentiras del PSOE de Málaga, que sigue dando la espalda a los malagueños y a los ceutíes para salvar a Sánchez a cualquier precio", ha subrayado el coordinador general del PP malagueño.

Por último, ha recordado que Aguilar "fue muy rápido para exigir una condena por un ataque que nunca ocurrió" y ha reclamado que ahora actúe "con la misma rapidez para pedir disculpas públicamente por haber contribuido a difundir una falsedad".