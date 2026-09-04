Más de un centenar de vecinos de La Paz protestan por la tala de un ficus y piden al Ayuntamiento los informes técnicos

Más de un centenar de vecinos de la barriada de La Paz se han concentrado en la plaza Juan Ruiz Sánchez para protestar por la tala completa de un ficus de gran porte que durante décadas había dado sombra a este espacio del distrito Carretera de Cádiz. Los residentes cuestionan que la caída de una rama haya terminado con la eliminación de todo el ejemplar y han iniciado trámites ante el Ayuntamiento de Málaga para conocer los informes que respaldaron la decisión.

La movilización se desarrolló alrededor del tocón que ha quedado tras el apeo. Allí, vecinos del barrio homenajearon al árbol caído que tantas veces les cobijo. Dejaron mensajes de recuerdo al ficus y su más profundo rechazo a la tala de un ejemplar de más de medio siglo de antigüedad.

Tocón del ficus talado en La Paz- / L.O.

La protesta ha sido impulsada con la participación de Málaga por la Regeneración, colectivo que ha preparado un escrito para solicitar formalmente al Área de Sostenibilidad Medioambiental y al Servicio de Parques y Jardines toda la documentación relacionada con la actuación. El ficus de la plaza Juan Ruiz Sánchez había sido revisado el pasado 22 de junio, según el Ayuntamiento, que tamibén anunció hace unos días que reforzaría el control sobre los cerca de 112.000 árboles urbanos de la ciudad.

Los vecinos quieren saber por qué se descartó conservarlo

La petición registrada al amparo de la normativa de transparencia reclama, entre otras cuestiones, el expediente completo de la tala, la orden que autorizó la actuación y los informes sobre el estado estructural, biomecánico y fitosanitario del ficus. Quieren conocer también si antes de optar por el apeo se estudiaron otras soluciones, como una poda de saneamiento o reducción de copa, la eliminación únicamente de las ramas que presentaran riesgo, sistemas de sustentación o cableado, tratamientos específicos o el balizamiento temporal del espacio.

El ficus tras la tala llevada a cabo por el Ayuntamiento de Málaga. / l.o.

En caso de que "estas opciones fueran analizadas", reclaman conocer "por qué fueron descartadas". Y, si la decisión se adoptó como una actuación de emergencia, piden el informe que detalle el riesgo que justificó la eliminación inmediata del árbol.

La solicitud incluye asimismo información sobre la empresa encargada de ejecutar los trabajos, su coste y el destino de la madera, además del plan previsto para compensar la pérdida del ejemplar, con detalles sobre la especie, tamaño, ubicación y fecha de plantación del árbol que vaya a sustituirlo.

Los vecinos quisieron homenajear al ficus talado / L.O.

El Ayuntamiento de Málaga había anunciado la tala tras caer una rama

El Ayuntamiento de Málaga anunció el pasado 31 de agosto que iba a apear este ficus después de que durante la madrugada se produjera la rotura de una rama de grandes dimensiones sin causar daños personales. El Consistorio indicó entonces que el árbol había sido revisado el 22 de junio y avanzó que sería sustituido por otro ejemplar.

La decisión sobre el ficus de La Paz, sin embargo, ha causado una indignación popular en La Paz. Los vecinos no discuten la necesidad de actuar ante un posible riesgo, sino que reclaman conocer qué diagnóstico llevó a concluir que era necesario eliminar el árbol por completo y si existía alguna posibilidad de mantenerlo.

Desde Málaga por la Regeneración sostienen que, "antes de perder un árbol maduro de estas características, deben quedar suficientemente acreditadas las razones técnicas que impiden conservarlo". El colectivo ha puesto el modelo de solicitud de información a disposición de los residentes para que pueda ser registrado ante el Ayuntamiento. Con ello pretenden aclarar las circunstancias del apeo y conocer qué medidas se adoptarán ahora para recuperar la sombra y la masa vegetal perdida en la plaza Juan Ruiz Sánchez.