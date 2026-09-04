Aurelio Rojas, cardiólogo malagueño: "Si tomas plátano, uvas o mango por la noche te levantarás agotado aunque duermas bien"

Elegir fruta como postre o para tomar algo antes de acostarse puede parecer una de las opciones más saludables. Sin embargo, no todas las variedades tienen el mismo efecto en el organismo a última hora del día, según explica el cardiólogo malagueño Aurelio Rojas, que ha puesto el foco en cómo puede influir esta elección en la calidad del descanso.

El especialista sostiene que conviene prestar atención especialmente a las frutas con una mayor carga de azúcares cuando se consumen justo antes de dormir. Entre ellas cita el plátano, las uvas, el mango y la piña. No porque sean alimentos poco saludables, sino por el momento elegido para tomarlos.

Según explica Rojas, estas frutas pueden provocar una mayor respuesta de la insulina. "Quizá te ayudan a quedarte dormido, pero pueden fragmentar el descanso", señala. Esa alteración del sueño, añade, puede hacer que una persona se levante con sensación de agotamiento pese a haber dormido durante toda la noche.

Las tres frutas que Rojas recomienda para la noche

Frente a estas opciones, el cardiólogo señala tres frutas que, a su juicio, encajan mejor antes de acostarse: kiwi, arándanos y manzana.

El kiwi ocupa el primer lugar de su lista. Rojas destaca su bajo índice glucémico, su contenido en vitamina C y la presencia de compuestos relacionados con la producción de serotonina. El especialista apunta además a estudios que han relacionado su consumo con una mejor conciliación y calidad del sueño.

Otra alternativa son los frutos rojos y, especialmente, los arándanos. Su interés, explica, está en su contenido en polifenoles, sustancias con propiedades antioxidantes y antiinflamatorias. Según Rojas, permiten además evitar grandes oscilaciones de glucosa a última hora del día.

La tercera propuesta es probablemente la más habitual en cualquier frutero: la manzana. El médico aconseja tomarla bien lavada y, siempre que sea posible, con piel. Uno de sus principales aportes es la pectina, una fibra soluble que contribuye a aumentar la sensación de saciedad y favorece el funcionamiento digestivo.

"Vas a descansar mejor y a levantarte con mucha menos hambre", sostiene el cardiólogo.

La fruta sigue siendo un alimento saludable

La recomendación no implica que haya que eliminar el plátano, las uvas o el mango de la alimentación. El mensaje de Rojas se centra en el momento del consumo, especialmente cuando se toman poco antes de ir a la cama.

En cualquier caso, el efecto de un alimento concreto sobre el sueño puede variar entre personas y no existe un consenso médico que permita afirmar que comer estas frutas por la noche vaya a provocar necesariamente un mal descanso. La calidad del sueño depende también de numerosos factores, desde el conjunto de la dieta hasta los horarios, la actividad física, el estrés o los hábitos de descanso.