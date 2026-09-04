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Nombramientos

La Diócesis de Málaga nombra a los responsables de su nuevo servicio de atención a víctimas de abusos

Juan Carlos Gutiérrez Sánchez será el coordinador y el jesuita Juan Pablo Rodríguez Gutiérrez ejercerá como consiliario de un equipo que ofrecerá atención psicológica, espiritual y asesoramiento jurídico

El obispo de Málaga, José Antonio Satué, durante la rueda de prensa abordando la sentencia por el caso del Padre Fran.

El obispo de Málaga, José Antonio Satué, durante la rueda de prensa abordando la sentencia por el caso del Padre Fran. / Álex Zea

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La Opinión

Málaga

El obispo de Málaga, José Antonio Satué, ha dado nuevos pasos para la puesta en marcha del Servicio para la Atención a las Víctimas y la Prevención de Abusos de la Diócesis con el nombramiento de sus primeros responsables.

Los nombramientos, publicados con fecha de 1 de septiembre, sitúan a Juan Carlos Gutiérrez Sánchez como coordinador del servicio y al sacerdote jesuita Juan Pablo Rodríguez Gutiérrez como consiliario.

La creación de este nuevo recurso diocesano comenzó a tomar forma el pasado mes de junio y supondrá una ampliación de las funciones que hasta ahora desarrolla la Oficina de Recepción de Denuncias.

Atención psicológica, espiritual y jurídica

El objetivo es ofrecer a las víctimas de abusos escucha y acompañamiento, atención psicológica y espiritual y asesoramiento jurídico, además de reforzar las labores de prevención.

La iniciativa dio uno de sus primeros pasos el 18 de junio, cuando se celebró una reunión encabezada por Satué y en la que participó Lidia Troya, coordinadora del Proyecto Repara de la Archidiócesis de Madrid.

Al encuentro acudieron también una docena de personas, entre laicos y sacerdotes, interesadas en colaborar en el proyecto desde distintos ámbitos profesionales. Entre ellas había psicólogos, abogados y especialistas en acompañamiento espiritual.

La Diócesis plantea este servicio como una estructura multidisciplinar destinada tanto a atender a personas que hayan sufrido abusos como a avanzar en su prevención.

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Una vez que quede configurado por completo, está previsto que el equipo responsable sea presentado oficialmente a la Diócesis de Málaga.

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