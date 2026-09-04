La Diócesis de Málaga nombra a los responsables de su nuevo servicio de atención a víctimas de abusos

El obispo de Málaga, José Antonio Satué, ha dado nuevos pasos para la puesta en marcha del Servicio para la Atención a las Víctimas y la Prevención de Abusos de la Diócesis con el nombramiento de sus primeros responsables.

Los nombramientos, publicados con fecha de 1 de septiembre, sitúan a Juan Carlos Gutiérrez Sánchez como coordinador del servicio y al sacerdote jesuita Juan Pablo Rodríguez Gutiérrez como consiliario.

La creación de este nuevo recurso diocesano comenzó a tomar forma el pasado mes de junio y supondrá una ampliación de las funciones que hasta ahora desarrolla la Oficina de Recepción de Denuncias.

Atención psicológica, espiritual y jurídica

El objetivo es ofrecer a las víctimas de abusos escucha y acompañamiento, atención psicológica y espiritual y asesoramiento jurídico, además de reforzar las labores de prevención.

La iniciativa dio uno de sus primeros pasos el 18 de junio, cuando se celebró una reunión encabezada por Satué y en la que participó Lidia Troya, coordinadora del Proyecto Repara de la Archidiócesis de Madrid.

Al encuentro acudieron también una docena de personas, entre laicos y sacerdotes, interesadas en colaborar en el proyecto desde distintos ámbitos profesionales. Entre ellas había psicólogos, abogados y especialistas en acompañamiento espiritual.

La Diócesis plantea este servicio como una estructura multidisciplinar destinada tanto a atender a personas que hayan sufrido abusos como a avanzar en su prevención.

Una vez que quede configurado por completo, está previsto que el equipo responsable sea presentado oficialmente a la Diócesis de Málaga.