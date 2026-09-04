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Celebración

La Guardia Civil elige Archidona para celebrar el Día del Pilar en la provincia de Málaga

El municipio será la sede provincial de la festividad del Cuerpo en Málaga y acogerá actividades deportivas, solidarias y divulgativas antes del acto central del 12 de octubre

El subdelegado del Gobierno y el alcalde de Archidona, junto a mandos de la Guardia Civil.

El subdelegado del Gobierno y el alcalde de Archidona, junto a mandos de la Guardia Civil. / l.o.

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Amanda Pinto

Archidona

Archidona será este año el epicentro provincial de la celebración del Día del Pilar de la Guardia Civil en Málaga. El municipio de la comarca de Antequera acogerá el próximo 12 de octubre los actos centrales en honor a la patrona del Cuerpo, aunque la programación se extenderá durante más de un mes con propuestas deportivas, divulgativas y solidarias.

El calendario ha sido presentado este viernes 4 de septiembre en el Ayuntamiento de Archidona por el subdelegado del Gobierno en Málaga, Javier Salas; el coronel jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de Málaga, Roberto Blanes; y el alcalde del municipio, Juan Manuel Almohalla Astorga.

Alcalde de Archidona y subdelegado mantienen una charla con un mando de la Guardia Civil.

Alcalde de Archidona y subdelegado mantienen una charla con el coronel jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de Málaga, Roberto Blanes. / l.o.

La celebración principal comenzará el 12 de octubre a las 10.00 horas con una misa en honor a la Guardia Civil en la iglesia de Santa Ana. Posteriormente, a mediodía, la Plaza Ochavada acogerá el acto castrense, que incluirá la imposición de condecoraciones y el homenaje a los caídos. La jornada terminará con un desfile por las calles de Archidona.

El Día del Pilar sale de Málaga capital

La elección de Archidona mantiene el modelo impulsado en los últimos años por la Comandancia de Málaga, que traslada la festividad fuera de sus instalaciones y de la capital para acercar la Guardia Civil a diferentes municipios de la provincia.

Javier Salas ha definido el Día del Pilar como "la celebración más importante de la Guardia Civil" y una oportunidad para que los agentes "se acerquen a los ciudadanos de la provincia de Málaga".

El subdelegado ha agradecido al Ayuntamiento y al alcalde de Archidona su implicación en la organización y ha destacado que esta fórmula itinerante "ha sido un éxito en todos los municipios".

Por su parte, Roberto Blanes ha señalado que uno de los objetivos de la programación es dar a conocer las diferentes funciones y especialidades de la Guardia Civil, más allá de las labores de seguridad ciudadana más visibles.

"Queremos que se nos conozca más allá de la patrulla que se ve por la calle", ha señalado el coronel jefe.

Javier Salas, subdelegado del Gobierno, y Manolo almohalla, alcalde de Archidona.

Javier Salas, subdelegado del Gobierno, y Manolo almohalla, alcalde de Archidona. / l.o.

Las actividades de la Guardia Civil en Archidona

La programación previa al Día del Pilar en Archidona comenzará con varias citas durante septiembre.

  • El 18 de septiembre, a las 12.00 horas, tendrá lugar un izado solemne de bandera en el Puesto de la Guardia Civil. Durante el acto se rendirá homenaje a los agentes retirados vinculados al municipio, se descubrirá una placa conmemorativa y se recordará a los guardias civiles fallecidos en atentados terroristas.
  • Un día después, el 19 de septiembre a las 10.00 horas, partirá desde el Recinto Ferial la V Ruta Motera de la Guardia Civil, que finalizará con una jornada de convivencia con música y sorteos.
  • El 20 de septiembre será el turno del deporte, con competiciones de baloncesto 3x3, fútbol 7 y pádel en instalaciones municipales.
  • La II Jornada de Convivencia y Ruta Senderista se celebrará el 27 de septiembre. La propuesta incluye un recorrido circular de 4,21 kilómetros desde el Recinto Ferial, además de una degustación y exhibiciones de diferentes especialidades del Cuerpo.
  • Ya en octubre, el día 9 se disputará la XVII Carrera Popular Nocturna de Archidona, que tendrá este año una edición especial dedicada a la Guardia Civil. La salida y la meta estarán situadas en la Plaza Ochavada y habrá diferentes distancias según las categorías.
Un momento de la reunión entre los diferentes estamentos gubernamentales.

Un momento de la reunión entre los diferentes estamentos gubernamentales. / l.o.

Actividades solidarias y exhibiciones

El programa se completará con un torneo de golf, el acompañamiento a la Virgen de Gracia durante su bajada y subida, exposiciones de medios de la Guardia Civil y charlas dirigidas tanto a estudiantes de colegios e institutos como a personas mayores.

Para estas actividades todavía no se han concretado las fechas.

Además, la programación tendrá un componente solidario. Los beneficios recaudados se destinarán a Archidona Actúa, asociación local que trabaja en el apoyo a personas con cáncer y en la captación de fondos para la investigación contra la enfermedad.

Una exposición recorre los 180 años de la Guardia Civil

La programación ha comenzado este mismo viernes con la inauguración en la Sala de Exposiciones del Ayuntamiento de "La Guardia Civil, un cuerpo con historia", una muestra que podrá visitarse hasta el próximo 12 de octubre.

La exposición reúne uniformes correspondientes a diferentes épocas y una selección de fotografías procedentes del Centro de Fotografía Histórica y de colecciones privadas. El recorrido permite acercarse a la trayectoria de la Guardia Civil desde su fundación en 1844.

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En la inauguración participaron también miembros de la cofradía de la Humildad de Archidona, hermandad vinculada al Cuerpo que ha aportado parte del material fotográfico relacionado con esa relación histórica.

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