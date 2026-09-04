La hostelería de Málaga marca un nuevo récord con 120.00 trabajadores: es la cuarta de España con más empleo

El sector de la hostelería de la provincia de Málaga ha confirmado los buenos pronósticos de actividad previstos para este verano alcanzando en este recién acabado mes de agosto un nuevo récord absoluto de empleo, con una media de 120.847 trabajadores afiliados a la Seguridad Social y un incremento del 4,2% interanual, según los últimos datos del Ministerio de Seguridad Social y Migraciones. La Asociación de Hosteleros de Málaga (Mahos) viene hablando de un sector "maduro" que, en los últimos años, ha mantenido una importante cota de empleo también los meses de septiembre y octubre, ya que la temporada altac, con la afluencia de turistas extranjeros, se va alargando hasta el otoño.

El año pasado, por ejemplo, Málaga mantuvo un nivel cercano o superior a los 110.000 trabajadores durante la mayor parte del ejercicio, y solo bajó el entorno de los 90.000-100.000 en los meses de temporada baja (noviembre-febrero).

Por hacer una comparativa más extensa en el tiempo, cabe destacar que la hostelería malagueña emplea actualmente un 46% más de personas que hace una década, ya que en verano de 2015 el sector se movía en casi 82.000 trabajadores. Y en 2022, hace sólo tres años, el volumen era de 101.000, con un alza desde entonces del 18%, lo que refleja el continuo incremento del empleo hostelero. De hecho, se encadenan ya subidas interanuales todos los meses desde enero de 2023, es decir, desde hace 44 meses.

La cuarta provincia de España con más empleo en hostelería

El potencial de Málaga se comprueba también en otro dato significativo. Al cierre de temporada alta de verano, es la cuarta provincia de España con más trabajadores de hostelería, sólo por detrás de Madrid (228.317), Barcelona (207.938) y Baleares (187.580) y por delante de Alicante (109.826), Las Palmas (98.487), Valencia (95.148), Tenerife (78.377), Girona (63.202) y Sevilla (62.028).

Málaga acumula además un tercio de todo el empleo de la hostelería a nivel andaluz (en la comunidad han trabajado en agosto 377.120 personas en este sector).

Récord pese a la falta de candidatos para toda la demanda requerida

El nuevo récord de empleo de la hostelería se produce a pesar de los problemas que el sector turístico, a través de asociaciones como Mahos o Aehcos, viene manifestando en relación a la falta de candidatos para cubrir toda la demanda de empleo requerida.

La Confederación de Empresarios de Málaga (CEM) también ha recordado en varias ocasiones que Málaga afronta entre sus "retos" el "elevado número de vacantes sin cubrir" en un mercado de trabajo donde "la falta de personal es cada vez más alta" para atender la necesidad de crecimiento de sectores estratégicos como la construcción, el turismo y la hostelería, el tecnológico o el transporte. Esta "demanda desatendida" superaría, en determinados momentos del año, los 20.000 puestos de trabajo.