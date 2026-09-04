Málaga escapa de los avisos naranjas por calor en Andalucía

La bahía de Málaga amanecía este viernes con envuelta en un manto de niebla provocado por el taró. El fenómeno, que ha dificultado la visibilidad para la circulación terrestre y aérea, es provocado por una masa de aire cálido y húmedo circula sobre una superficie marina más fría, generalmente impulsada por vientos flojos de componente sur o sureste. Este contraste hace que el aire se enfríe y el vapor de agua se condense, formando una espesa capa de niebla o nubes bajas.

La buena noticia del taró es que también ha provocado un leve descenso de temperaturas en plena ola de calor en el resto de Andalucía, dejando una mínima de 21,1ºC en la estación de referencia en la provincia de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), la del aeropuerto, a las seis de mañana.

Viviendas del barrio de Miraflores, sobre las 10.00 horas, cuando la densa manta de nieblina comenzó a disiparse. / Javier Lerena

El mercurio no se dispara, pero sí la humedad, que durante la madrugada ha pasado del 82 al 100%. A partir de las 9.00 horas, la humedad ha comenzado a descender en la estación de referencia de Málaga. La provincia encara así el fin de semana con solo un aviso amarillo por calor, en las comarcas de Antequera y Nororma hasta las 21.00 horas, por máximas de 38 ºC, activada en las últimas horas.

Avisos por calor / L.O.

La Aemet elevó el jueves tarde a nivel rojo el aviso por altas temperaturas en Morena y Condado, en Jaén, y en la campiña sevillana, donde se esperaban máximas de hasta 44 grados. El episodio de calor también afectó con fuerza a la campiña cordobesa y al Valle del Guadalquivir de Jaén, con temperaturas que podían alcanzar los 42 grados.

La Aemet revisó estas previsiones y rebajó el aviso al naranja, por previsión de máximas a 40-41ºC en las comarcas jienense y sevillana. No obstante, es casi toda la región se mantienen avisos naranjas: en Sierra y Pedroches, en Córdoba; Aracena, Andévalo y Condado, en Huelva; Cazorla y Segura, en Jaén; la campiña gaditana y la Sierra Norte de Sevilla. En estas zonas, los termómetros podían llegar a los 40 grados.

Avisos por calor este viernes en Andalucía / Aemet

El mapa de avisos se completa con el nivel amarillo en Antequera, por máximas de 38 grados, en la Cuenca del Genil, en Granada, por máximas de 39ºC. También estuvieron bajo aviso amarillo Guadix y Baza, Capital y Montes de Jaén, el litoral de Huelva y la Subbética cordobesa, con valores previstos de hasta 38 grados.

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La previsión apunta a un sábado y un domingo de ambiente plenamente veraniego en la provincia. Las temperaturas más altas se registrarán en el interior, ya que la influencia marítima rebajará las máximas en el litoral. En Málaga capital, las máximas se moverán en torno a los 33 grados, mientras que puntos del interior como Antequera o Ronda podrán acercarse a los 34 o 35 grados. En la Costa del Sol y la Axarquía, los termómetros también superarán con facilidad los 30 grados, aunque sin alcanzar los valores extremos registrados en el valle del Guadalquivir.