La malagueña Magnific, antes Freepik, única empresa española y de la Unión Europea en el top 10 de compañías de IA "más fiables" del mundo

La compañía malagueña Magnific, especializada en inteligencia artificial para creativos profesionales y conocida anteriormente como Freepik, ha sido incluida entre las 10 empresas de IA "más fiables" de 2026 en el ranking que elabora anualmente el medio especializado Cybernews. El listado, que analiza a 500 empresas de IA de 36 países, está ocupado en sus diez primeros puestos por Google, Krisp, Synthesia, Fireflies.ai, Salesforce, Jotform AI Agents, Fathom, Adobe, Magnific y Writesonic.

Magnific es así la única empresa española y de la Unión Europea en el top 10: siete de las diez primeras son estadounidenses y una es británica.

El Ranking de Fiabilidad de IA 2026 que acaba de publicar Cybernews con el apoyo de un consejo asesor de investigación independiente evalúa indicadores en los apartados de seguridad, privacidad de datos, transparencia organizativa y percepción pública, según ha comentado este viernes Magnific. El informe evalúa 500 compañías de IA de 36 países y 21 categorías de producto utilizando únicamente señales públicamente verificables, sin encuestas de opinión ni autoevaluaciones de las empresas.

La metodología se apoya en cuatro pilares: privacidad de los datos (35% de la nota), percepción pública medida en reseñas de Trustpilot y G2 (35%), seguridad (20%) y transparencia organizativa (10 %). Cybernews reconoce como 'AI Trustworthiness Leaders 2026' a todas las compañías que superan los 70 puntos.

Magnific: 93 puntos sobre 100

La empresa malagueña, dirigida por Joaquín Cuenca, ocupa el noveno puesto con 93 puntos sobre 100 y obtiene la máxima calificación posible, 100 sobre 100, en tres de los cuatro pilares (seguridad, privacidad de datos y transparencia organizativa) junto a Google, Adobe y Salesforce.

Trabajadores de la malagueña Magnific, en las instalaciones de la compañía. / L. O.

"La fiabilidad no es algo que una empresa pueda declarar, es algo que se audita. Que una evaluación externa mida exactamente lo mismo que nosotros nos exigimos por dentro es la mejor forma de comprobar si el trabajo está bien hecho, y que la única empresa europea del top 10 sea una compañía de Málaga dice bastante del nivel al que se está trabajando aquí", ha comentado el responsable de Seguridad de Magnifi, Daniel Púa.

La empresa malagueña añade que este marco de cumplimiento es también uno de los argumentos con los que la compañía compite en el segmento empresarial, donde los planes Enterprise añaden inicio de sesión único (SSO), controles centralizados de administración e indemnización legal frente a determinadas reclamaciones de propiedad intelectual de terceros. "Más de 300 equipos enterprise y más de un millón de suscriptores de pago trabajan hoy sobre Magnific", apunta.

Según Magnific, este puesto en el ranking de Cybernews llega en un momento en el que la confianza "se ha convertido en un criterio de compra para las empresas que incorporan inteligencia artificial a sus procesos, con el Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial marcando el marco de referencia en la Unión Europea".

Magnific tiene una biblioteca de más de 200 millones de recursos con licencia

Magnific es una plataforma de inteligencia artificial que reúne los principales modelos de imagen, vídeo, 3D y audio con flujos de trabajo colaborativos, agentes personalizados, integración con MCP y una biblioteca de más de 200 millones de recursos con licencia, todo en un mismo lugar.

Fundada como Freepik en Málaga en 2010 y financiada con sus propios recursos durante su primera década, la compañía se relanzó como Magnific en 2026 tras transformarse en una plataforma creativa AI-first. Con sedes en Málaga (España) y San Francisco, Magnific da servicio a creadores independientes hasta agencias, estudios y marcas globales.