Las máquinas entran en el hotel Ibis de Málaga: comienza su demolición tras el incendio

Málaga dice adiós al hotel Ibis, que poco a poco comienza a desaparecer. Y es que, casi cuatro meses después del incendio que dejó gravemente dañado el inmueble, las máquinas ya han entrado en la parcela para iniciar la demolición. Por ahora, la maquinaria ha hecho desparecer a gran parte de la planta superior.

Los trabajos han sido adjudicados a AGI, una empresa almeriense especializada en demoliciones, y el plazo estimado para completar el derribo ronda los dos meses, aunque podrá variar en función de cómo avance la intervención y de las dificultades técnicas que aparezcan. El desmontaje del edificio requerirá especial precaución por las características del terreno y por el propio sistema de cimentación empleado durante su construcción.

Las llamas de este desvastador incendio se originaron el pasado 25 de mayo en el Le Grand Café, ubicado en la planta baja del inmueble, y se propagaron posteriormente hasta el hotel, provocando un incendio de gran complejidad que fue difícil de controlar y que tardó más de un mes en darse por extinguido por completo.

Las máquinas ya han entrado en el edificio. / La Opinión

Un nuevo hotel ocupará la parcela

El futuro del solar ya está definido. El Ayuntamiento de Málaga ya avanzó que el emplazamiento continuará teniendo uso hotelero y que el inmueble que sustituya al actual será más grande y prescindirá del forjado de madera existente en el edificio afectado por el fuego. Antes del incendio, el Ibis Málaga Centro disponía de 189 habitaciones dobles, 378 plazas hoteleras y 47 plazas de aparcamiento.

Aunque no se conoce aún el diseño del hotel, la propuesta urbanística que se había planteado con anterioridad al siniestro contemplaba ampliar la capacidad del establecimiento con 19 habitaciones más y añadir tres plantas a los dos cuerpos que integran el edificio.

El derribo condiciona el tráfico junto al pasillo de Guimbarda

La ubicación del hotel obliga también a compatibilizar la demolición con el tráfico de uno de los accesos más utilizados al Centro. El edificio se encuentra junto al túnel del pasillo de Guimbarda, que conecta la avenida de Fátima con la avenida de la Aurora.

Por el momento, el paso de vehículos por el túnel se mantiene abierto. La empresa ha instalado protecciones y señalización específica para aislar la zona de trabajo y reducir los riesgos mientras se ejecuta el derribo.

Sí permanece fuera de servicio el primer tramo del carril bus. La previsión municipal es que pueda recuperarse la circulación habitual por todo el túnel, incluido este carril, en un plazo aproximado de dos a tres semanas, una vez superada la fase de los trabajos que afecta directamente a este punto.

Las restricciones continuarán siendo mayores en las calles próximas. El acceso a Padre Jorge Lamothe y parte de la calle Cerrojo seguirán cerrados al tráfico hasta que finalice completamente la demolición.

Como parte del dispositivo de seguridad, también se ha ampliado el perímetro protegido alrededor del antiguo hotel con un vallado que ocupa actualmente el carril derecho del túnel.