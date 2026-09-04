El Palacio de Ferias de Málaga espera 160.000 personas y 126 millones de impacto económico en los foros de la recta final de 2026

El Palacio de Ferias y Congresos de Málaga (FYCMA) encara el último cuatrimestre de 2026 con una programación de una treintena de eventos profesionales y especializados y una previsión de asistencia que supera las 160.000 personas, lo que supone un incremento del 8% respecto al mismo periodo del ejercicio anterior. El impacto económico generado por esta actividad superará previsiblemente los 126 millones de euros, según los criterios asumidos por el sector a través de AFE-Asociación de Ferias Españolas y con indicadores referenciados en el Estudio de Medición de la Industria de Reuniones en la ciudad de Málaga 2025.

Los datos han sido expuestos este viernes por la concejala delegada del Área de Innovación, Digitalización y Captación de Inversiones del Ayuntamiento de Málaga, Alicia Izquierdo, que también es responsable del Palacio de Ferias. Izquierdo ha señalad que la actividad prevista durante estos meses tendrá una "repercusión directa" sobre la economía local, particularmente en ámbitos como alojamiento, restauración, comercio, movilidad y servicios relacionados con la organización de eventos. A ello se suma la llegada a Málaga de conocimiento especializado, contactos empresariales y redes profesionales "con capacidad para generar nuevas oportunidades a medio y largo plaz"o.

"La programación contribuye asimismo a reforzar la actividad de la ciudad durante uno de los periodos más relevantes para el sector ferial y congresual y favorece una demanda vinculada al visitante profesional, complementaria a otros segmentos turísticos", ha añadido el Ayuntamiento.

Tecnología e innovación, salud, economía y empresa, vivienda, internacionalización, sostenibilidad, talento, deporte, cultura y entretenimiento protagonizarán una programación que combina eventos propios altamente especializados con grandes encuentros promovidos por organizadores externos.

Una imagen del Palacio de Ferias de Málaga. / L. O.

Septiembre sitúa a Málaga en el foco internacional de la tecnología

La temporada comenzará los días 15 y 16 de septiembre con Greencities, Urban Intelligence and Smart Mobility, especializado en transformación urbana, movilidad inteligente y colaboración entre administraciones, empresas y agentes vinculados al desarrollo de las ciudades.

Por primera vez, y de forma paralela, se celebrará el VI Congreso Smart City de la Red Española de Ciudades Inteligentes (RECI), con el Ayuntamiento de Málaga como organizador junto a RECI y anfitrión. La confluencia de ambos encuentros reforzará durante estas jornadas el papel de la ciudad como espacio de referencia para el intercambio de experiencias y soluciones vinculadas a la transformación digital de los entornos urbanos.

Uno de los grandes hitos de la temporada llegará del 20 al 24 de septiembre, caundo el Palacio acogerá el foro European Conference on Optical Communications (ECOC), principal cita internacional en el ámbito de las comunicaciones ópticas, con una previsión de más de 10.000 asistentes y una importante afluencia de congresistas procedentes de Asia.

Durante esos días, Málaga concentrará a buena parte de la comunidad internacional vinculada a esta especialidad, en una convocatoria de gran dimensión que evidencia la capacidad del destino para competir por congresos científicos y tecnológicos altamente especializados.

Prácticamente enlazando con ECOC, los días 24 y 25 de septiembre, tendrá lugar el Global Photonics Economic Forum, que reunirá a agentes vinculados a la industria y a la economía de la fotónica.

Salud, indutrias creativas y economía circular en octubre

Octubre comenzará con la segunda edición de San Diego Comic-Con Málaga, del 1 al 4, una convocatoria mundial que ha incorporado a FYCMA a los grandes circuitos de las industrias creativas. La organización ha avanzado en los últimos meses novedades sobre el formato y los contenidos de esta edición, con figuras destacadas y estrellas internacionales del mundo del entretenimiento y la cultura popular.

Una imagen de la ComicCon San Diego-Málaga de 2025 en el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga. / Álex Zea

La actividad profesional continuará con dos grandes congresos sanitarios, caso del 55º Congreso SEPES de la Sociedad Española de Prótesis Estomatológica y Estética, del 8 al 10 de octubre, y el 44º Congreso de la Sociedad Española de Senología y Patología Mamaria, del 22 al 24. Entre ambos, los días 15 y 16, se celebrará el 21º Congreso Jurídico de la Abogacía de Málaga.

El mes concluirá los días 26 y 27 con BIR World Recycling Convention&Exhibition, encuentro internacional de la industria del reciclaje y la economía circular que incorpora al calendario otro ámbito directamente relacionado con la sostenibilidad y la transformación de los modelos productivos.

Noviembre concentra la actividad empresarial y profesional

Noviembre comenzará con Expo Agritech-Feria del Campo 4.0, que se celebrará los días 4 y 5 y volverá a reunir en FYCMA a empresas y profesionales vinculados a la transformación del sector agrario. La convocatoria pondrá el foco en la aplicación de tecnología, innovación y nuevas soluciones para avanzar hacia explotaciones más eficientes, sostenibles y competitivas.

Los días 6 y 7 del mismo mes será el turno para la Feria del Corredor, vinculada a Generali Maratón Málaga, para la que el Palacio actuará como espacio complementario y de apoyo. La convocatoria reunirá a participantes y empresas en una zona expositiva especializada en productos y servicios dirigidos al público runner.

Del 12 al 14 regresará el Salón Inmobiliario del Mediterráneo (Simed), otro de los grandes eventos propios de FYCMA y plataforma especializada para el sector inmobiliario, con especial atención a ámbitos como la colaboración público-privada, la inversión y la innovación aplicada. De forma parcialmente coincidente, los días 12 y 13, se celebrarán las Jornadas de Modernización y Calidad en la Administración Local (JOMCAL).

Los días 17 y 18 será el turno de Andalucía Trade Global, encuentro anual sobre comercio internacional que conecta a las empresas andaluzas con mercados, oportunidades y agentes económicos de otros países, y que está organizado por la Consejería de Universidad, Industria, Energía e Innovación a través de Andalucía TRADE.

A continuación, los días 18 y 19, se celebrará Málaga Sun&Tech by Alhambra Venture, cita vinculada al emprendimiento, la innovación y la inversión que recala en FYCMA con un salto cualitativo en su proyección y objetivos. El evento incorporará una zona expositiva y ampliará los espacios de conexión entre proyectos, talento, empresas e inversores.

Del 24 al 26 de noviembre, Talent Land España volverá a situar el foco sobre el talento, la creatividad, la tecnología y las nuevas generaciones vinculadas al ecosistema digital.

De la empresa al deporte de élite y la programación cultural

El 3 de diciembre tendrá lugar una nueva convocatoria de Andalucía Management, el principal encuentro del ámbito empresarial y directivo de la comunidad, consolidado en la programación del recinto malagueño.

Dos días después, el 5 de diciembre, FYCMA acogerá los FIM Awards 2026, la gran gala anual de la Federación Internacional de Motociclismo, que reunirá en Málaga a más de 50 campeones del mundo y a una destacada representación internacional del sector. Málaga tomará así el relevo de sedes recientes como Lausana, Palma, Liverpool, Rímini o Mónaco en la celebración de una de las grandes citas anuales del motociclismo mundial.

La programación de diciembre tendrá además un marcado componente cultural y de entretenimiento, con propuestas de música y artes escénicas destinadas al público general durante el periodo navideño.