La Policía Local de Málaga detiene a un hombre por agredir a su pareja, a la que agarró por el cuello y lanzó contra el suelo

Efectivos de la Policía Local de Málaga han detenido a un individuo como presunto autor de dos delitos de lesiones, uno de ellos en el ámbito de la violencia de género.

Los hechos tuvieron lugar el pasado 31 de agosto, sobre las 05:50 en el distrito Norte, cuando una llamada a la Sala del 092 de Policía Local alertó de que se estaba produciendo una agresión. Ante la gravedad del requerimiento, los agentes se dirigieron al lugar, observando en la puerta de la vivienda a dos mujeres nerviosas y llorando, además de presentar enrojecimientos visibles en cuello y torso.

Al parecer, todo comenzó con una discusión entre la pareja en la que el individuo, respondió, siempre según el testimonio relatado, de forma violenta arrojando un televisor a la mujer, para posteriormente, agarrarla por el cuello y tirarla al suelo.

En el momento de los hechos, en el domicilio se encontraba una amiga de la víctima, que intentó interceder para que cesara la agresión y a la que el individuo también agarró por el cuello y lanzó al suelo, golpeándola en cabeza y boca.

Por todo lo sucedido, los agentes procedieron a la detención del hombre, lectura de derechos y traslado a dependencias policiales para su posterior puesta a disposición judicial.

Servicios de atención a mujeres víctimas de violencia de género

Desde la Policía Local de Málaga, se recuerda que, tanto si se es víctima de cualquier forma de violencia de género como si se tiene conocimiento de que una mujer pueda ser víctima, se puede llamar al teléfono gratuito 016. Es confidencial, anónimo y no deja rastro en la factura.

Por otra parte, el Ayuntamiento también cuenta con el Servicio Urgente de Atención Jurídica a Mujeres (SUAM), en el que un equipo formado por abogadas especializadas en violencia de género asiste personal y telefónicamente (010 y 679 661 800) a cualquier mujer que lo necesite las 24 horas del día durante todos los días del año.