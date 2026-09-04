El PP reivindica en Alhaurín el Grande la "solidaridad" de Málaga con Ceuta y carga contra la gestión de Sánchez de la crisis migratoria

El acto de inicio del curso político del PP en Alhaurín el Grande no ha podido esquivar la actualidad que ha marcado las últimas semanas: la crisis migratoria de Ceuta, tras la entrada masiva de migrantes procedentes de Marruecos los pasados 30 y 31 de julio. La cita, celebrada apenas dos días después de que el Congreso debatiera la situación de la ciudad autónoma (con la intervención de Pedro Sánchez y, en el turno de portavoces, la del propio Feijóo) y a solo 48 horas de la multitudinaria concentración de solidaridad celebrada en Málaga el pasado 2 de septiembre, ha servido a los dirigentes populares para reivindicar el respaldo de la provincia a Ceuta y para arreciar sus críticas a la gestión del Gobierno central.

El precedente: una marea de banderas en el centro de Málaga

El miércoles 2 de septiembre, coincidiendo con el Día de la Ciudad Autónoma de Ceuta, miles de malagueños se concentraron frente al Ayuntamiento bajo el lema "Ceuta no se vende, Ceuta se defiende". Las cifras oscilaron según la fuente: la Policía Nacional habló de unas 50.000 personas, mientras que el Ayuntamiento elevó la cifra hasta entre 120.000 y 140.000 asistentes. El acto, convocado por la FEMP y la FAMP, reunió a autoridades como el alcalde Francisco de la Torre, la vicepresidenta tercera de la Junta, Carolina España, la consejera Rocío Blanco o la presidenta del PP de Málaga, Patricia Navarro, y estuvo marcado por cánticos contra Pedro Sánchez y pancartas de rechazo a la gestión del Gobierno central. Concentraciones similares se replicaron en Torremolinos, Antequera, Fuengirola, Marbella, San Pedro Alcántara y Nueva Andalucía, y a escala andaluza (con actos también en Sevilla, Cádiz, Algeciras, Almería, Córdoba, Granada, Huelva y Jaén) la Delegación del Gobierno estimó una participación conjunta de 160.000 personas en las ocho provincias.

El presidente del partido popular, Alberto Núñez Feijoo, asiste junto al presidente del partido popular en Andalucía, Juanma Moreno Bonilla, al inicio del curso político en la tradicional reparto de huevos fritos / Álex Zea

Ese contexto ha marcado el tono del acto de Alhaurín el Grande, donde han estado presentes representantes del PP de Ceuta y Melilla, que han querido agradecer expresamente el apoyo de los malagueños. "Sabemos que nunca nos vais a fallar", ha trasladado el presidente del PP de Melilla, recordando la manifestación de solidaridad convocada también desde la ciudad autónoma. El representante ceutí, por su parte, ha subrayado que "el día 2 de septiembre pasará a la historia de Ceuta" por lo que ha definido como la defensa de "nuestra soberanía, de nuestra españolidad", y ha advertido de que "si se rompiera Ceuta se rompería toda España", agradeciendo a los compañeros de Málaga que "no nos sintamos solos".

Feijóo: "A Sánchez le sobra Ceuta y hasta el Rey"

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha dedicado gran parte de su discurso a Ceuta, con un tono especialmente duro hacia el Gobierno. Ha reprochado a Pedro Sánchez que tardara "un mes" en comparecer en el Congreso para abordar la crisis migratoria pese a "interrumpir sus vacaciones", y ha llegado a afirmar que "a Sánchez le sobra Ceuta y hasta el Rey de España. Lo que le sobra a España es Sánchez". El líder popular ha ironizado también con que, "a este paso", Sánchez tendrá antes una versión sobre las joyas (en referencia a José Luis Rodríguez Zapatero) que sobre lo ocurrido en Ceuta.

Feijóo ha cuestionado además el uso del término "humanidad" en el debate parlamentario: "¿Dónde está la de las niñas violadas, la de las enfermeras, las familias que se recogen al anochecer? ¿Dónde está la humanidad con el pueblo de Ceuta?", ha planteado, para fijar como prioridad "las familias de Ceuta, los niños que no pueden jugar y salir a las calles" y la recuperación de "la normalidad". El dirigente gallego ha calificado de "irresponsable" que el presidente del Gobierno transmita la imagen de una España "vulnerable" e incapaz de defenderse.

En este punto, Feijóo ha vinculado la crisis de Ceuta con una crítica más amplia a la gestión de fronteras y seguridad del Ejecutivo, asegurando que no permitirá "en el cargo a un ministro del Interior" que considera incapaz, y comprometiéndose a no "dejar vendido" ni al CNI ni a la Policía.

El contrapunto de Exteriores

Entre las afirmaciones de Feijóo sobre la gestión diplomática de la crisis figuró la idea de que el Gobierno no se habría reunido con la embajadora de Marruecos en España para abordar el asunto. Fuentes del Ministerio de Asuntos Exteriores han salido al paso de esa versión, señalando que la embajadora marroquí "fue oficial y formalmente convocada el pasado 21 de agosto para rechazar tajantemente las declaraciones realizadas sobre Ceuta y Melilla" y para trasladarle que dichas declaraciones "degradan" la relación bilateral. Según las mismas fuentes, el propio ministro José Manuel Albares informó de este encuentro en su comparecencia ante la comisión de Exteriores del Congreso, y precisaron que esa posición se ha trasladado a las autoridades marroquíes "a todos los niveles" y "por todos los canales diplomáticos", incluida la convocatoria oficial de la embajadora.

El presidente del partido popular, Alberto Núñez Feijoo, asiste junto al presidente del partido popular en Andalucía, Juanma Moreno Bonilla, al inicio del curso político en la tradicional reparto de huevos fritos / Álex Zea

Moreno: "Ceuta es una ciudad hermana, tan andaluza como Málaga o Sevilla"

El presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha reivindicado también la respuesta de Andalucía ante la crisis. "Todos sabemos lo que es Ceuta y Melilla para los andaluces. Ceuta es una ciudad hermana, tan andaluza como lo es Málaga o Sevilla", ha afirmado, añadiendo que la ciudad autónoma "lo está pasando mal con una invasión contra la integridad territorial" y que su Gobierno "no está dispuesto a admitir que se negocie ni un centímetro" de esa integridad territorial. Moreno ha agradecido a los asistentes su "ejemplo de patriotismo".

El presidente andaluz ha aprovechado también para reprochar a los alcaldes del PSOE que, según ha denunciado, recibieron "una orden desde Ferraz" (y ha apuntado directamente a la ministra Pilar Montero) para no acompañar los actos de solidaridad con Ceuta y Melilla convocados en sus municipios. "¿Cómo puede ser eso? ¿Desde quién ha partido esa decisión absurda, ridícula, insolidaria?", ha planteado, reclamando a los regidores socialistas "la valentía de anteponer el interés de su municipio" a la disciplina de partido.

Moreno ha recordado además que la vicepresidenta tercera de la Junta, Carolina España, no ha podido asistir al acto de Alhaurín por encontrarse en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, donde (según ha explicado) defendía el rechazo de Andalucía "al modelo de financiación impuesto por Esquerra Republicana de Cataluña".

El presidente del partido popular, Alberto Núñez Feijoo, asiste junto al presidente del partido popular en Andalucía, Juanma Moreno Bonilla, al inicio del curso político en la tradicional reparto de huevos fritos / Álex Zea

"Nos duele Ceuta porque nos duele España"

La presidenta del PP de Málaga, Patricia Navarro, ha cerrado el capítulo dedicado a Ceuta con un mensaje directo: "Nos duele Ceuta porque nos duele España. Cuando no se defiende a España no se está defendiendo a los españoles". Navarro estuvo también presente en la concentración del 2 de septiembre en Málaga junto al resto de autoridades autonómicas y municipales.