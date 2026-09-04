La tala del gran ficus de La Paz llega al Ayuntamiento: Con Málaga registra 26 preguntas

La tala completa del gran ficus de La Paz, ejecutada después del desprendimiento de una rama de grandes dimensiones, llegará a la próxima Comisión de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Málaga. Con Málaga ha registrado 26 preguntas para reclamar al equipo de gobierno información sobre el estado previo del ejemplar, su mantenimiento y los informes técnicos que llevaron finalmente a decidir su eliminación.

El portavoz municipal de la formación, Nicolás Sguiglia, quiere conocer qué trabajos de poda, riego e inspección se habían realizado durante los últimos años, cuál fue el diagnóstico obtenido en una revisión efectuada en junio y qué ocurrió posteriormente para que se optara por la tala completa.

El grupo también preguntará qué informe justificó esa decisión y si se estudiaron otras alternativas antes de retirar definitivamente el árbol.

Con Málaga cuestiona qué ocurrió después de la revisión de junio

Sguiglia ha puesto especialmente el foco en la situación del ficus antes de la caída de la rama y en las revisiones efectuadas por los servicios municipales.

"Si el Ayuntamiento dice que el árbol estaba en buenas condiciones en junio, queremos saber qué ocurrió después y, sobre todo, qué alternativas se estudiaron antes de decidir que había que talarlo entero", ha señalado.

El portavoz sostiene que el caso obliga a revisar el modelo de mantenimiento del arbolado urbano de Málaga. Por este motivo, Con Málaga llevará además una moción a la Comisión de Medio Ambiente para reclamar cambios en su gestión.

"Lo ocurrido en La Paz es un ejemplo perfecto de cómo entiende el PP la gestión de nuestros barrios: un árbol que llevaba décadas dando sombra desaparece en cuestión de días y el Ayuntamiento pretende que aceptemos la tala como algo inevitable", ha criticado Sguiglia.

El portavoz ha defendido el valor del ejemplar para el entorno de la barriada. "No estamos hablando de una farola que se pueda sustituir mañana. Hablamos de un árbol que ha tardado décadas en crecer y que proporcionaba sombra, calidad ambiental y un espacio de estancia para los vecinos", ha añadido.

Estado del ficus tras la tala llevada a cabo por el Ayuntamiento de Málaga. / l.o.

El contrato de zonas verdes, en el centro de las preguntas

Con Málaga también relaciona el episodio con los recursos destinados por el Ayuntamiento al mantenimiento de las zonas verdes. Según los datos aportados por el grupo municipal, el Consistorio dedica actualmente 18,58 millones de euros anuales, IVA incluido, al contrato de conservación, mantenimiento y mejora de la infraestructura verde de la ciudad.

La Paz forma parte del lote que engloba Carretera de Cádiz, Churriana, Campanillas y Puerto de la Torre, cuya adjudicación a Raga Medio Ambiente asciende, según la formación, a 4,4 millones de euros anuales.

"Es absolutamente inaceptable que se paguen más de 4,4 millones de euros al año por este lote y que, cuando hablamos de árboles de gran porte, tengamos que preguntarnos si se están haciendo correctamente las podas, los riegos, las inspecciones y el seguimiento", ha afirmado Sguiglia.

El portavoz sostiene que una gestión preventiva debería permitir detectar posibles problemas con antelación. "Si la gestión consiste en esperar a que aparezca un problema y después cortar el árbol, eso no es mantenimiento preventivo: es abandono", ha señalado.

Piden conocer qué otros árboles tienen prevista su tala

Las preguntas registradas abarcan desde la ficha y antigüedad del ficus de La Paz hasta su historial de inspecciones y mantenimiento, las podas y riegos realizados, las posibles causas del desprendimiento de la rama y los informes técnicos elaborados después del incidente.

Con Málaga reclama también que el Ayuntamiento facilite un listado completo de los ejemplares cuya tala, apeo, retirada o eliminación esté prevista, programada, recomendada o en fase de estudio.

"Queremos saber cuántos árboles piensa talar este Ayuntamiento, dónde están, por qué se van a talar y qué alternativas se han estudiado. No vamos a aceptar que la ciudadanía se entere de que un árbol va a desaparecer cuando ya están las motosierras en la calle", ha afirmado Sguiglia.

La formación considera que la gestión del arbolado cobra especial relevancia ante las altas temperaturas y el cambio climático, por el papel que desempeñan los ejemplares maduros a la hora de proporcionar sombra en los barrios.

La Opinión

Con Málaga reclama un cambio en la gestión del arbolado

El grupo municipal asegura que el caso de La Paz no es aislado y contrapone esta situación con las reclamaciones vecinales para intervenir sobre determinados ejemplares que generan molestias, como los árboles de picapica de un parque de Ciudad Jardín.

"Tenemos un Ayuntamiento que no parece tener claro qué quiere hacer con su arbolado: no atiende cuando los vecinos piden soluciones, no poda cuando debe y, cuando finalmente aparece un problema, tala", ha criticado Sguiglia.

La portavoz adjunta de Con Málaga, Toni Morillas, también ha cuestionado la actuación municipal y ha señalado que el ficus llevaba décadas formando parte del paisaje del barrio y proporcionaba sombra en una plaza muy transitada.

Para Morillas resulta "inaudito" que la tala se produjera después de la caída de una rama y tras señalarse, según sostiene la formación, que el árbol se encontraba en buen estado.

"Hemos venido denunciando que en muchas ocasiones no se hace el mantenimiento ni el cuidado adecuado de los árboles de nuestra ciudad y de las zonas verdes y en esta ocasión volvemos a ver cómo ante una situación como la que se produjo el domingo, el Ayuntamiento opta por la poda indiscriminada de un árbol que forma parte de la memoria colectiva del barrio", ha concluido.