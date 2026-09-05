La calle Emilio de la Cerda: una vía de renombre en el barrio de Huelin

En un pequeño rincón del barrio de Huelin, decenas de personas transitan esta estrecha callejuela para ir al mercado. Sus esquinas ocupadas por cafeterías hacen que la calle Emilio de la Cerda sea tan concurrida por sus vecinos, y es que a pesar de su breve longitud, esta vía ofrece a los residentes una manera de relacionarse entre ellos de la manera más tradicional.

Historia del vecindario

El barrio de "Palodú" surgió de la idea de facilitar a los trabajadores de las fábricas de la zona, el desplazamiento a sus empleos. De esta manera, los terrenos se convirtieron en calles de casas humildes con el fin de crear un área obrera. El proyecto tenía la intención de mejorar las condiciones de vida de estas personas, sin embargo, también pretendían eliminar los momentos de socialización entre ellos y sus distracciones. La calle Emilio de la Cerda fue una más de esas vías construidas para reunir a los empleados.

Esta calle debe su nombre al delineante de obras públicas, Emilio de la Cerda, en honor a sus grandes contribuciones en los planos de la ciudad. Su implicación en la capital se relaciona directamente con el proyecto del parque de Málaga; sin embargo, su nombre perdura en el barrio de Huelin.

Sentimiento de comunidad

Esta calle destaca por sus edificios de servicios públicos. Entre ellos, se encuentra el Mercado Municipal de Huelin. Este se caracteriza por ser un lugar de encuentro, donde los vecinos no solo acuden a realizar sus compras diarias, sino que utilizan ese espacio y tiempo para conversar con sus conocidos.

Enrique, residente de la zona, destaca la atención que atrae el establecimiento: "El mercado nos viene muy bien porque mucha gente se hace eco del barrio de Huelin. Vienen de todos lados para conocerlo", comenta. Añade que a pesar del aumento de visitantes, se sigue manteniendo la familiaridad y naturalidad de la calle.

Además, cuenta con la presencia de la Junta municipal del distrito 7, Carretera de Cádiz. Este lugar de usos múltiples, ofrece servicios como la atención al ciudadano, la organización de eventos culturales o el fomento de actividades deportivas.

Ocio atemporal

Las personas mayores también pueden contar con asociaciones para su entretenimiento y distracción. En la calle se sitúan la Escuela de Folklore “Mª del Mar Sillero”, "Vecinos Torrijos" o la de mayores "Estrella del sur Huelin". Estos grupos ofrecen a los mayores la oportunidad de tener actividades de ocio, talleres, eventos e incluso viajes conjuntos. Rocío, una residente del barrio, afirma que proyectos como ese mejoran la calidad de vida: "Desde que está aquí la asociación, tenemos un lugar donde podemos hablar las amigas. Nos entretenemos un rato y luego volvemos a nuestras casas", responde.

En esta breve vía, está presente también la Hermandad de Nuestra Señora del Carmen, cercana a la Iglesia de San Patricio. Se trata de la virgen venerada de la zona y supone un elemento relevante y característico de la misma.

El barrio de Huelin sigue destacando por sus costumbres, y la calle Emilio de la Cerda es la prueba de ello. Con negocios locales, ayudas entre vecinos y la misma esencia, la zona supone una fiel representación de los valores de Málaga.