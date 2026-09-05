El campo andaluz reclama que el control de Deoleo acabe en manos locales: "No podemos limitarnos a ser la tierra donde se produce el aceite de oliva"

La asociación Cooperativas Agro-alimentarias de Andalucía y las organizaciones agracias Asaja Andalucía, COAG Andalucía y UPA Andalucía han lanzado un comunicado conjunto en el que destacan la "importancia estratégica" de que la compañía cordobesa Deoleo, por su dimensión, trayectoria y proyección internacional, "permanezca vinculada al territorio andaluz, como fórmula para reforzar el liderazgo de la comunidad en el sector del aceite de oliva y garantizar que una mayor parte del valor generado por este producto permanezca en su principal territorio productor".

El mensaje del campo andaluz llega tras conocerse estos días que el grupo aceitero italiano Coricelli, una de las dos compañías que pujan por hacerse con la propiedad de Deoleo (fabricante de Carbonell, Koipe y Hojiblanca, entre otras marcas), está negociando con un grupo de entidades financieras liderado por UniCredit el paquete de deuda bancaria necesario para financiar su oferta de 500 millones de euros para hacerse con la firma española, actualmente en manos de los fondos británicos CVC y Alchemy. Además de Coricelli también pujan por Deoleo el grupo coopeartivo malagueño Dcoop, que ha llegado a ofrecer 470 millones por la compra, y Acesur, cuyo importe no ha trascendido.

Las cuatro organizaciones firmantes de este mensaje señalan que esta reivindicación tiene que entenderse "desde la defensa de la calidad, el origen y la autenticidad del aceite de oliva". En este sentido, coinciden en que Andalucía se encuentra ante el reto de "transformar su extraordinario liderazgo productivo en un liderazgo igualmente fuerte en industria, comercialización, marcas y presencia ante el consumidor".

Andalucía, el 80% de la producció de aceite de olieva en España

"Ya no basta con producir la mayor parte del aceite de oliva español y constituir el gran origen mundial de este alimento. Andalucía debe tener también capacidad para intervenir en aquellos eslabones de la cadena donde se genera una parte fundamental del valor añadido", comentan.

Según explican, la dimensión del sector olivarero "justifica sobradamente esta aspiración" y recuerdan que Andalucía cuenta con más de 1,6 millones de hectáreas de olivar, alrededor del 60% de la superficie nacional. No obstante, si se considera el peso andaluz sobre la producción nacional de aceite y aceituna de mesa, el porcentaje se eleva al 80%.

"Andalucía no puede limitarse a ser la tierra donde se produce el aceite para que después otros concentren la industria, las marcas, la distribución y la relación con el consumidor", coinciden.

La planta de envasado de Deoleo en Alcolea (Córdoba), con tanques refrigerados de almacenamiento de aceite. / Manuel Murillo

Estas organizaciones representativas del sector señalan que Deoleo constituye un activo empresarial especialmente relevante por el valor de sus marcas, su presencia en los mercados y su capacidad comercial nacional e internacional. Para ASAJA, COAG, UPA y Cooperativas Agro-alimentarias de Andalucía, vincular una firma de estas características al principal territorio productor "tendría un evidente interés estratégico para el conjunto del olivar andaluz, más allá de cualquier interés particular".

Advierten de las consecuencias de perder tejido industrial

"Andalucía conoce bien las consecuencias de perder tejido industrial. La historia económica en las últimas décadas ofrece ejemplos que aconsejan preservar y fortalecer los centros productivos y de decisión. Y tenemos ejemplos en todos los sectores. Santana Motor, que durante décadas convirtió Linares en un referente de la automoción, cesó definitivamente su producción en 2011", exponen.

En el ámbito agrario, recuerdan que la reestructuración de la industria azucarera provocó en su día el cierre de fábricas como Guadalcacín, en Jerez de la Frontera, y La Rinconada, en Sevilla, con importantes consecuencias para el cultivo y para la economía ligada a la remolacha.

Del mismo modo, la reforma del sector algodonero condujo en 2009 al desmantelamiento permanente de buena parte de las instalaciones de desmotado existentes en Andalucía.

Para las cuatro organizaciones, estas experiencias demuestran que "cuando un territorio pierde industria no pierde únicamente una fábrica". "Pierde empleo, actividad económica, capacidad de negociación, conocimiento empresarial, tejido auxiliar y, sobre todo, capacidad para decidir sobre el futuro de sus propias producciones", aseveran.

Ganar para Andalucía el valor que genera el aceite de oliva

Por ello, Asaja Andalucía, COAG Andalucía, UPA Andalucía y Cooperativas Agro-alimentarias de Andalucía consideran que el sector del aceite de oliva debe avanzar a un camino de "más industria vinculada al territorio, empresas de mayor dimensión, marcas potentes, capacidad exportadora y mayor presencia en los mercados finales".

"El objetivo es que Andalucía no sea únicamente el lugar en el que se cultivan los olivos y se obtiene un aceite reconocido mundialmente por su calidad, sino también el territorio desde el que se diseñen las estrategias empresariales, se desarrollen las marcas y se tomen las decisiones comerciales. Tenemos la producción, tenemos la calidad y tenemos el conocimiento. El siguiente paso es conseguir que Andalucía lidere también la comercialización y que una parte cada vez mayor del valor generado por el aceite de oliva revierta sobre nuestros agricultores olivareros y sobre nuestra tierra", concluyen las organizaciones.