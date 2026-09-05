Concentración
Protesta vecinal contra la remodelación de los Baños del Carmen y el nuevo espigón
Colectivos vecinales y ecologistas rechazan el proyecto y alertan de una mayor “mercantilización” del litoral este de Málaga
Más de un centenar de personas se han concentrado este sábado en los Baños del Carmen de Málaga para mostrar su rechazo a las obras previstas en los antiguos terrenos del camping del Balneario, que contemplan la "creación de una playa artificial y un nuevo espigón".
La movilización, convocada por Málaga para Vivir-El Palo-Pedregalejo, Extinction Rebellion y Supervivencia de los Baños del Carmen, se ha desarrollado sin incidentes, en un ambiente festivo y cultural. La marcha se inció en el bosque de eucaliptos y terminó junto a Nereo, la zona donde ya han comenzado los trabajos de remodelación del nuevo y polémico paseo marítimo de Pedregalejo. Durante la protesta se han podido leer mensajes como “Playa natural, uso social”, “Árboles sí, tala no” o “No al alicatado de los Baños del Carmen”. Los colectivos denuncian que las actuaciones previstas suponen, a su juicio, un nuevo paso hacia la comercialización de los espacios públicos de la ciudad.
“El espacio público deja de ser progresivamente un lugar de encuentro y vida comunitaria para convertirse en un escaparate destinado al consumo”, han señalado desde Málaga para Vivir-El Palo-Pedregalejo.
"Desplazar el concepto de Muelle Uno hasta El Palo"
El proyecto prevé actuar sobre los actuales 2.700 metros de playa y la zona del bosque de eucaliptos para configurar una superficie de unos 12.700 metros cuadrados. La intervención incluye la construcción de un espigón parcialmente sumergido, la aportación de alrededor de 73.000 metros cúbicos de arena procedente del río Totalán y el arroyo Jaboneros y la sustitución de parte de los eucaliptos por otras especies.
Para el portavoz de Málaga para Vivir-El Palo-Pedregalejo, Antonio Medina, la actuación responde a una tendencia que, según sostiene, busca “desplazar el concepto de Muelle Uno hasta El Palo”. Los convocantes relacionan además este proyecto con otras intervenciones previstas o ya iniciadas en el litoral este, como la remodelación del paseo marítimo de Pedregalejo y la futura actuación en El Palo, dentro del plan de renovación de esta parte de la costa malagueña.
Críticas por la pérdida de singularidad: "Nos borran la historia"
Entre los asistentes también se han escuchado críticas por el impacto que las obras pueden tener sobre la identidad del enclave. “Corremos el riesgo de que hagan aquí reformas fuera de contexto”, ha señalado el vecino Eduardo García, que vincula estas actuaciones con el proceso de transformación turística de otros puntos del litoral este.
Por su parte, Lola Trujillo, usuaria habitual de los Baños del Carmen, ha defendido la conservación de un espacio que considera singular dentro de Málaga. “Cada vez que tocan algo en la ciudad me da miedo porque pierde singularidad y nos borran la historia”, ha lamentado. Los colectivos sostienen que los Baños del Carmen necesitan una intervención mínima y reclaman que continúen siendo un espacio público sin una mayor presencia de usos comerciales.
Preocupación por el impacto ambiental
La protesta también ha puesto el foco en las posibles consecuencias medioambientales de las obras. Los convocantes alertan especialmente del impacto sobre el roquedal y los ecosistemas marinos de la zona, donde aseguran que existen especies protegidas como la Patella ferruginea, una lapa mediterránea en peligro crítico de extinción, además de gorgonias.
Según los colectivos ecologistas, la turbidez generada durante los trabajos podría afectar a estos hábitats. También cuestionan la extracción de arena de cauces como el río Totalán y el arroyo Jaboneros por su posible efecto sobre los ecosistemas fluviales.
“Asistimos a la destrucción de un ecosistema simbiótico”, han señalado desde Supervivencia de los Baños del Carmen durante una movilización con la que los colectivos reclaman preservar el carácter natural y público de uno de los enclaves más singulares del litoral de Málaga.
- El histórico pueblo de Málaga de 9.000 habitantes en el que el actor Salva Reina tiene sus raíces: una localidad rodeada de sierra con fachadas encaladas y plazas tranquilas
- El calor vuelve a Málaga: septiembre arranca con temperaturas de hasta 37 grados
- El cuadro de las Ánimas Benditas en Málaga y las botellas de aceite: origen de esta tradición y destino del producto
- Calle Blanco Coris, una vía a espaldas del Centro de Málaga: 'Cada vez hay menos barrios
- La avispa oriental no es la asiática: guía para diferenciarlas y saber cuál es más común en Málaga
- La Junta de Andalucía abre expediente sancionador a Emasa por un vertido de aguas residuales en Guadalmar en abril
- Las calles de Málaga soportan más de 11 horas de sol directo al día: una campaña vecinal reclama más árboles y sombra
- La tala del gran ficus de La Paz llega al Ayuntamiento: Con Málaga registra 26 preguntas