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Protesta vecinal contra la remodelación de los Baños del Carmen y el nuevo espigón

Colectivos vecinales y ecologistas rechazan el proyecto y alertan de una mayor “mercantilización” del litoral este de Málaga

Fotos de la protesta de los vecinos de los Baños del Carmen contra la construcción del espigón y tala de árboles

Fotos de la protesta de los vecinos de los Baños del Carmen contra la construcción del espigón y tala de árboles

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Los vecinos de Pedregalejo se manifiestan contra dede los Baños del Carmen y la tala de árboles. / Gregorio Marrero

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La Opinión

Más de un centenar de personas se han concentrado este sábado en los Baños del Carmen de Málaga para mostrar su rechazo a las obras previstas en los antiguos terrenos del camping del Balneario, que contemplan la "creación de una playa artificial y un nuevo espigón".

La movilización, convocada por Málaga para Vivir-El Palo-Pedregalejo, Extinction Rebellion y Supervivencia de los Baños del Carmen, se ha desarrollado sin incidentes, en un ambiente festivo y cultural. La marcha se inció en el bosque de eucaliptos y terminó junto a Nereo, la zona donde ya han comenzado los trabajos de remodelación del nuevo y polémico paseo marítimo de Pedregalejo. Durante la protesta se han podido leer mensajes como “Playa natural, uso social”, “Árboles sí, tala no” o “No al alicatado de los Baños del Carmen”. Los colectivos denuncian que las actuaciones previstas suponen, a su juicio, un nuevo paso hacia la comercialización de los espacios públicos de la ciudad.

El espacio público deja de ser progresivamente un lugar de encuentro y vida comunitaria para convertirse en un escaparate destinado al consumo”, han señalado desde Málaga para Vivir-El Palo-Pedregalejo.

Los vecinos de Pedregalejo se manifiestan contra dede los Baños del Carmen y la tala de árboles.

Dos jóvenes pasean por Pedregalejo, junto al cartel que rechaza el espigón proyectado. / Gregorio Marrero

"Desplazar el concepto de Muelle Uno hasta El Palo"

El proyecto prevé actuar sobre los actuales 2.700 metros de playa y la zona del bosque de eucaliptos para configurar una superficie de unos 12.700 metros cuadrados. La intervención incluye la construcción de un espigón parcialmente sumergido, la aportación de alrededor de 73.000 metros cúbicos de arena procedente del río Totalán y el arroyo Jaboneros y la sustitución de parte de los eucaliptos por otras especies.

Para el portavoz de Málaga para Vivir-El Palo-Pedregalejo, Antonio Medina, la actuación responde a una tendencia que, según sostiene, busca “desplazar el concepto de Muelle Uno hasta El Palo”. Los convocantes relacionan además este proyecto con otras intervenciones previstas o ya iniciadas en el litoral este, como la remodelación del paseo marítimo de Pedregalejo y la futura actuación en El Palo, dentro del plan de renovación de esta parte de la costa malagueña.

Los vecinos de Pedregalejo se manifiestan contra dede los Baños del Carmen y la tala de árboles.

Una asistente a la concentración con un cartel que señala a los pisos turísticos y cómo expulsan a los vecinos malagueños de la ciudad. / Gregorio Marrero

Críticas por la pérdida de singularidad: "Nos borran la historia"

Entre los asistentes también se han escuchado críticas por el impacto que las obras pueden tener sobre la identidad del enclave. “Corremos el riesgo de que hagan aquí reformas fuera de contexto”, ha señalado el vecino Eduardo García, que vincula estas actuaciones con el proceso de transformación turística de otros puntos del litoral este.

Por su parte, Lola Trujillo, usuaria habitual de los Baños del Carmen, ha defendido la conservación de un espacio que considera singular dentro de Málaga. “Cada vez que tocan algo en la ciudad me da miedo porque pierde singularidad y nos borran la historia”, ha lamentado. Los colectivos sostienen que los Baños del Carmen necesitan una intervención mínima y reclaman que continúen siendo un espacio público sin una mayor presencia de usos comerciales.

Explanada de los Baños del Carme.

Explanada de los Baños del Carmen. / Gregorio Marrero

Preocupación por el impacto ambiental

La protesta también ha puesto el foco en las posibles consecuencias medioambientales de las obras. Los convocantes alertan especialmente del impacto sobre el roquedal y los ecosistemas marinos de la zona, donde aseguran que existen especies protegidas como la Patella ferruginea, una lapa mediterránea en peligro crítico de extinción, además de gorgonias.

Según los colectivos ecologistas, la turbidez generada durante los trabajos podría afectar a estos hábitats. También cuestionan la extracción de arena de cauces como el río Totalán y el arroyo Jaboneros por su posible efecto sobre los ecosistemas fluviales.

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Asistimos a la destrucción de un ecosistema simbiótico”, han señalado desde Supervivencia de los Baños del Carmen durante una movilización con la que los colectivos reclaman preservar el carácter natural y público de uno de los enclaves más singulares del litoral de Málaga.

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