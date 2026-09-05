Vecinos de Málaga Este se concentran este sábado contra las obras en la playa de los Baños del Carmen

Continúan las reivindicaciones de los vecinos de Málaga Este. Las asociaciones vecinales de 'Málaga para Vivir El Palo-Pedregalejo', 'Extinction Rebellion' y 'Supervivencia de los Baños del Carmen' se concentran este sábado para protestar contra las obras que se acometerán en la playa de los Baños del Carmen.

Los vecinos de Málaga Este han convocado la movilización esta tarde a las 19.30 horas en el bosque de eucaliptos del paseo marítimo, bajo el lema "No espigón, arena artificial", en oposición al proyecto de crear una playa artificial y un nuevo espigón en los Baños del Carmen.

Arena artificial y tala de eucaliptos

Estas obras pretenden regenerar los actuales 2.700 metros de playa y bosque de eucaliptos para crear una zona de 12.700 metros cuadrados que constará de un espigón en parte sumergido hasta los cuatro metros de profundidad.

Además, los trabajos incluyen la ampliación de la playa mediante la aportación artificial de 73.000 m³ de arena transportada desde el río Totalán y el arroyo Jaboneros.

Otra de las acciones que rechazan los vecinos es la sustitución de algunos de los eucaliptos actuales por la incorporación de otras especies, ya que defienden que se mantengan el carácter natural del enclave. Frente a esto, proponen repoblar con más arbolado en lugar de talar el existente, y se oponen a la pavimentación o cimentación del tramo.

Quejas de los vecinos

Según afirma el portavoz de la asociación 'Málaga para Vivir El Palo - Pedregalejo', Antonio Medines, el proyecto se trata de "una actuación más de las tantas que ha hecho el Ayuntamiento de Málaga para desplazar el concepto de Muelle Uno hasta El Palo”.

“Los Baños del Carmen constituyen un espacio natural ligado históricamente a la ciudad de Málaga que se ha conservado hasta hoy como un espacio no mercantilizado. Necesita una intervención mínima puesto que ya es un paseo marítimo por el que cualquiera puede pasear sin tener que pisar cemento y queremos que siga siendo un espacio para uso y disfrute de todos los malagueños”, afirma Medines.

Refugio para la flora y fauna

El Roquedal, considerado Bien de Interés Cultural, es hoy es un refugio para la flora y fauna marina de roca, donde se encuentra, entre otras la lapa Patella ferrugine, endémica del Mediterráneo y en peligro crítico de extinción, así como las gorgonias, un tipo de coral.

Ecologistas en Acción han denunciado el riesgo que las obras suponen para la conservación de estas especies marinas por la turbidez del agua, así como la operación extractivista de la arena por la consecuente degradación de los ecosistemas fluviales.

Estas obras forman parte de Plan de Renovación Integral del litoral del Distrito Este de Málaga, que incluye las intervenciones urbanísticas ya comenzadas en el paseo marítimo de Pedregalejo y la futura remodelación del paseo marítimo de El Palo.