Andrea Luque, el motor de la comunicación en la Archicofradía del Nazareno del Paso y la Virgen de la Esperanza: «No se puede comunicar una cofradía sin vivirla desde dentro»

Andrea Luque entendió desde el principio que la calle San Jacinto era algo más que un lugar al que acudir cuando la Semana Santa estaba a la vuelta de la esquina. «Yo siempre quería hacer todo con mi padre», recuerda mientras habla de esas tardes en la casa hermandad, «contando las monedas que le daba mientras él hacía talonarios» y «ayudando a colocar las pegatinas de puesto en los varales subida en un pequeño banquito». Él, tesorero de la cofradía durante años y capataz del trono de la Virgen, fue quien la acercó a una casa que terminaría convirtiéndose en parte de su propia vida.

La Semana Santa no tuvo ninguna influencia en su futuro profesional. De pequeña «soñaba ser fisioterapeuta del Unicaja», pero el marketing apareció durante el Bachillerato y terminó abriéndole un camino inesperado. «Me empezó a gustar, a llamar la atención este mundo y por eso me metí en la carrera», cuenta. Fue años después de la decisión cuando llegaría la oportunidad de unir aquella profesión con una pasión que ya llevaba dentro. Carlos López Armada, entonces hermano mayor de la Archicofradía del Paso y la Esperanza, confió en ella y Andrea comenzó a adentrarse en un mundo en el que, más de una década después, sigue viviendo con la emoción del primer día.

Andrea Luque sobre el trono de la Esperanza durante su montaje para la procesión de Roma / LM.G.P

Un gran poder y una gran responsabilidad

Sonríe al recordar cómo era todo en un principio. Apenas existían Twitter e Instagram, pero las redes sociales eran aún una herramienta inexplorada dentro de las hermandades. «Éramos como unos incomprendidos», recuerda entre risas. «Ahora sí considero que las cofradías ponen a personas con conocimiento, cualificadas», dice con orgullo viendo cómo las cofradías han comprendido la importancia de comunicar. Entre publicaciones y comunicados, han pasado 12 años desde que Andrea desempeña esta labor comunicativa junto al Nazareno del Paso y la Virgen de la Esperanza. Desde entonces, la evolución tecnológica ha sido enorme pero ella insiste en algo: «Yo no he cambiado», e insiste en que su «vena de comunicación sigue ahí».

Andrea Luque jurando su cargo en la Junta de Gobierno de la Archicofradía del Paso y la Esperanza / LM.G.P

Cuando habla del principio de su camino, Andrea Luque no lo hace desde la importancia de llevar las redes de una de las grandes cofradías de Málaga. De hecho, reconoce que para ella «estar en una cofradía, sea grande o pequeña, es una responsabilidad». Nunca ha sido «verdaderamente consciente de su responsabilidad» y cree que «no tiene tanto que ver con el número de seguidores como con la capacidad de transmitir aquello que se ama». La community manager defiende que el trabajo no solo está en quienes le dan al botón de publicar, sino que está en cada uno de nosotros, porque «tú vas hablando por la calle y vas hablando de tu cofradía y puedes enamorar a otra persona hablando de tu Virgen o de tu Cristo».

Una cofradía más allá de la pantalla

Para Andrea, la comunicación comienza mucho antes de pulsar el botón de publicar. Comienza en la propia casa hermandad, en los pequeños detalles. «La comunicación de una hermandad se gestiona yendo allí. No se puede comunicar una cofradía sin vivirla desde dentro», resume. A la joven malagueña se le llenaba la boca al plantear la situación de que «mientras alguien está limpiando un candelabro, aparezca alguien en la basílica y se emocione delante de la Virgen». Ese es precisamente el encanto de los instantes que no están recogidos en el planteamiento de las publicaciones semanales.

Andrea Luque durante la procesión de Roma / LM.G.P

También habla de las fronteras que pueden cruzar las redes sociales. Existen casos en los que personas que no tienen ninguna relación previa con Málaga han conocido a la Esperanza a través de una pantalla y han terminado viajando para encontrarse con Ella. Andrea recuerda el de una chica de Colombia que descubrió a la Virgen a través de una magna y, después de conocerla en redes, cogió un vuelo a Málaga. También habla de otra mujer que viajó hasta Roma porque quería conocer a la Esperanza. «Son personas que no tienen ningún vínculo ni con la Virgen ni con Málaga, pero han conocido a las imágenes a través de redes sociales y se han enamorado», concluía emocionada.

Documentar un viaje a Roma

Una vez más se pone sobre la mesa el histórico viaje a Roma. La noticia llegó una noche cualquiera en la que el plan perfecto era jugar online con amigos a la PlayStation. Sergio Morales, hermano mayor de la Archicofradía, echó mano del teléfono para comunicarle la noticia a Andrea. Su respuesta fue clara: «sé que me estás vacilando, y hoy no es 28 de diciembre». A raíz de eso, comenzó algo que ella misma define como «una realidad paralela». El secreto de un grupo que trabajó y tuvo que guardar silencio hasta que todo estuvo preparado.

Andrea Luque preparando las bambalinas de la Virgen para la procesión de Roma / LM.G.P

¿Cómo se prepara una Community Manager para un día tan importante como este? Bien, Andrea afirma que no hizo nada especial, «Simplemente lo que llevaba haciendo once años». Lo que sí tenía claro era el objetivo con el que iba a comunicar todo lo que pasó aquel 17 de mayo de 2025. Por su cabeza rondaba continuamente la idea de que «la Virgen de la Esperanza al final es de los malagueños, es de Málaga, y tenía que ser esta aventura compartida para todo el mundo». Tenía que conseguir que aquella experiencia no perteneciera únicamente a quienes podían estar allí, sino que llegase a cualquier persona en tan solo un click.

Andrea, que se define como una persona «muy cuadriculada» en el trabajo, se encontró aquel día sin cobertura. En uno de los momentos más importantes, sino el que más, de sus años gestionando las redes sociales no podía hacer aquello que llevaba haciendo durante tanto tiempo: comunicar. Decidió entonces simplemente disfrutar. «Me limité a estar delante de la Virgen, a no quitar mi mirada de su cara, de ver a la gente disfrutando», comentaba con una expresión que denotaba la satisfacción de haber tomado aquella decisión. «Pensé: no me voy a agobiar. Es uno de los mejores momentos de mi vida», terminó por concluir.

Una vida entregada a la Virgen de la Esperanza

Hay amores que no necesitan explicación porque se construyen con el tiempo, en silencio y casi sin darse cuenta. El de Andrea con la Virgen de la Esperanza está construido con una base de días enteros en la cofradía, de miradas, de momentos, de jueves santos en procesión, y, sobre todo, de encontrar siempre un motivo para volver a Ella. «Cuando estoy delante de la Virgen siento paz», reconoce. Una paz que no entiende de redes sociales, de responsabilidades ni de calendarios, y que explica por qué, después de tantos años, sigue «encontrando en sus ojos un lugar al que regresar». Cuando a la pregunta para Andrea Luque es qué significa la Virgen de la Esperanza en su vida, las palabras adquieren más peso por la emoción que las acompaña. «A la Virgen la pongo en la misma línea que a mis padres, a nivel de importancia», confiesa.

Andrea Luque preparando las guirnaldas para la vuelta de la Virgen de la Esperanza a Málaga / LM.G.P

Más allá de ser la imagen que comunica, la que acompaña en Semana Santa o la que consiguió llevar hasta Roma, La Virgen de la Esperanza es una madre que la ha visto crecer y que forma parte de sus recuerdos. En realidad, es su manera de entender la vida. La joven terminaba la conversación con este periódico con una frase para resumir todo lo que ese nombre significa: «Para mí, Ella lo es todo». No hay mejor manera de definir una historia de amor que empezó hace tanto tiempo. Andrea Luque empezó siendo una niña que miraba a la Esperanza, que creció junto a ella y, con el paso de los años, todavía le queda mucho que contar, junto a Ella y a través de la pantalla de su móvil.