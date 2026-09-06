La atención a la diversidad en el aula: una asignatura que avanza lenta: "Necesitamos profesionales y no solo espacios adecuados"

El alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo no para de incrementarse y, aunque se están tomando medidas, los recursos siguen siendo insuficientes. Así lo constatan los sindicatos educativos y las familias en este nuevo inicio de curso.

Las concentraciones para reivindicar una mayor y mejor atención al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo (NEAE) se han convertido en habituales en los últimos años y, de hecho, este curso comienza con movilizaciones.

CCOO denuncia la situación de precariedad laboral «intolerable» que sufre el personal técnico en integración social (PTIS) externalizado, «un colectivo imprescindible para garantizar el acompañamiento socioeducativo del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo (NEAE)».

El día 9 de septiembre hay convocada una concentración a las puertas de la Consejería de Educación con los PTIS para protestar por la «precariedad laboral y la explotación» que aseguran que sufren estos trabajadores por parte de la empresa encargada del servicio, «que incumple de manera reiterada sus derechos con el beneplácito de la consejera de Educación».

Manifestación de Trabajadores del Personal Técnico de Integración Social (PTIS) / Fermín Cabanillas

Critican, entre otras cuestiones, que cada verano el personal técnico en integración social externalizado se ve obligado «a pasar a situación de desempleo, pese a que su labor es estructural en los centros educativos y se desarrolla durante todo el curso escolar».

Rechazo a compartir centros

Desde CSIF Educación Málaga, Francisco González reclama más especialistas en Audición y Lenguaje, Pedagogía Terapéutica y orientadores.

En cuanto a la ratio, su principal exigencia es que estos especialistas no tengan que compartir centros. Y en el caso de tener que hacerlo, que se les avise con la máxima antelación. «Hay veces que en septiembre se reestructuran los recursos y hasta octubre o cerca de noviembre no se ha resuelto», critica.

Una situación que va en contra de la conciliación familiar y que obstaculiza que los docentes y los centros se puedan organizar, como subraya también CCOO.

Además, reclaman conocer la ratio que la Administración fija para la atención del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo. El único dato conocido es que en Andalucía estos estudiantes computan como doble.

Pilar Triguero, portavoz de la Federación de asociaciones de padres y madres de Málaga (Fdapa), reivindica que no haya retrasos en la incorporación del personal que atiende la diversidad: «Necesitamos espacios adecuados, pero también a los profesionales».

Protesta de PTIS e ILSE protestan en Sevilla ante Educación contra la "privatización" de los servicios educativos / MARÍA JOSÉ LÓPEZ (EP)

Más de 400.000 euros para material adaptado en Málaga

La Junta de Andalucía anunció en junio la licitación de un expediente para la compra de material destinado al alumnado con necesidades específicas por más de 400.500 euros en el caso de Málaga y 1,5 millones para toda Andalucía.

Entre los artículos que se adquirirán destacan andadores, bipedestadores, grúas de transferencia o receptores para audífonos. Objetos para ayudar a estos estudiantes en el desplazamiento, el aseo, el control postural o la comunicación.