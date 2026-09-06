El Ayuntamiento de Málaga amplía las plazas de los talleres del Aula de Formación Ciudadana y ofrece una nueva programación

El Ayuntamiento de Málaga ampliará la oferta del Aula de Formación Ciudadana con 139 cursos y un total de 2.397 plazas, frente a las 2.000 de la edición anterior. Las inscripciones para la primera fase de los talleres comenzarán el próximo lunes, 14 de septiembre, a las 10.00 horas.

Nueva programación

Según ha informado el Consistorio en una nota, la nueva programación contempla 130 cursos presenciales, que se desarrollarán en una treintena de centros municipales de los 11 distritos de la ciudad, y otros nueve exclusivamente 'online'.

En total, se ofrecen 32 materias diferentes, entre ellas informática, inglés, fotografía digital, manejo de dispositivos móviles, dibujo, corte y confección, baile, zumba, pilates, gimnasia de mantenimiento y técnicas de dibujo y pintura, además de manualidades con barro o vidrio.

Público de los talleres

Los talleres están dirigidos a toda la ciudadanía mayor de 18 años y tienen como objetivo, además de ofrecer formación, fomentar la participación y la ocupación positiva del tiempo libre y prevenir situaciones de aislamiento social. El 80 por ciento de las personas participantes tienen más de 55 años, aunque la inscripción está abierta a todas las personas adultas.

Asimismo, el carácter inclusivo de la iniciativa permite la participación de usuarios de entidades que trabajan con personas con discapacidad intelectual, enfermedades mentales o necesidades especiales.

Plazos y solicitudes

La formación se desarrollará en dos fases. La primera tendrá lugar del 5 de octubre al 18 de diciembre de 2026 y la segunda, del 25 de enero al 18 de junio de 2027. Los talleres tendrán una duración de dos horas semanales, en una única sesión o repartidas en dos sesiones de una hora, dependiendo de la temática.

Las solicitudes para la primera fase podrán realizarse del 14 al 16 de septiembre. Las plazas se adjudicarán por riguroso orden de llegada y cada persona podrá solicitar hasta cuatro talleres por orden de preferencia, siempre que sean compatibles en horario y no repitan temática. En caso de que se agoten las plazas, se habilitará una lista de espera.

La publicación de los listados y el pago de la matrícula de la primera fase, cuyo importe es de 25 euros, se realizará los días 30 de septiembre, 1 y 2 de octubre. Los talleres comenzarán el 5 de octubre.

Para continuar en la segunda fase, el plazo de renovación de plaza será del 1 al 13 de diciembre, con un coste de 40 euros. Los talleres con plazas disponibles se publicarán el 8 de enero de 2027 y las nuevas inscripciones se podrán formalizar los días 11 y 12 de enero. La publicación de listados y el pago de la matrícula se efectuarán los días 18, 19 y 20 de enero, mientras que las clases se reanudarán el 25 de enero y finalizarán el 18 de junio de 2027.

Las personas interesadas podrán consultar la oferta formativa y el procedimiento de inscripción en la página web del Aula de Formación Ciudadana del Ayuntamiento de Málaga.