Así arranca el curso escolar 2026-27 en Málaga: menos alumnos por aula, menos papeleo y una huelga en el horizonte

Mochilas llenas, libros nuevos, reencuentros, abrazos, nervios y detalles por ultimar en los más de 460 centros educativos que comienzan las clases el 10 de septiembre en Málaga. Tras los más pequeños, esta semana volverán a las aulas los alumnos del segundo ciclo de Infantil, Primaria y Educación Especial. El 15 lo harán los de ESO, Bachillerato y FP. El curso 2026-27 arranca marcado por la bajada de la ratio en las aulas de 3 años y por el nuevo decreto de la Junta para reducir el papeleo de los docentes.

Con el objetivo de mejorar la atención individual a los menores, detectar antes las dificultades y mejorar la respuesta al alumnado con necesidades educativas especiales, la ratio se baja este curso a 22 alumnos en Infantil de 3 años, frente al máximo habitual de 25. Una medida que irá extendiéndose curso a curso. Esta iniciativa, acordada con los sindicatos, supondrá la creación en Málaga de 23 aulas nuevas del segundo ciclo de Infantil, según los datos de la Delegación de Desarrollo Educativo y FP en Málaga.

Desde CSIF Educación Málaga, Francisco González confirma la apuesta por «personalizar cada vez más la enseñanza con esa bajada de la ratio». Pero pone el acento en que no se pierdan unidades.

Claustro de profesorado del colegio Nuestra Señora de Gracia esta semana. / Álex Zea

Menos papeleo para los docentes en Andalucía

La otra gran novedad con la que comienza este curso es el decreto que el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía ha aprobado esta misma semana para reducir las tareas burocráticas en los centros educativos, que se enmarca también en el acuerdo suscrito con los sindicatos CSIF, ANPE y UGT.

Simplificar los procedimientos administrativos que lastran la labor docente es el objetivo principal, aunque también incluye otras medidas como una mayor autonomía de los centros docentes y los equipos directivos y cuestiones en materia de convivencia para luchar contra el acoso escolar. «El tiempo efectivo del docente tiene que estar mucho más en enseñar», indica el responsable de Educación de CSIF en Málaga, que da la bienvenida a todo lo que sea «simplificar» el trabajo administrativo.

No obstante, en cuanto a aspectos como la regulación del teletrabajo para las tareas que no requieren atención directa al alumnado, CSIF reclama que se aplique de forma homogénea con unas instrucciones claras para todos los centros. De la misma forma, el sindicato ANPE Málaga valora «la desburocratización y las medidas relacionadas con la conciliación y la organización del trabajo docente».

Por el contrario, CCOO asegura que el nuevo decreto «se queda en la superficie de los problemas reales de la educación pública andaluza, con medidas cosméticas». Este sindicato critica la supresión del Departamento de Formación, Evaluación e Innovación Educativa (FEIE) y afirma que en los centros pequeños se «traslada la burocracia a todo el claustro».

Además, insiste en que «la única vía real para desburocratizar y mejorar la calidad educativa es el aumento estructural de plantillas» y la reducción horaria. Tanto CSIF como ANPE Málaga afirman que el objetivo ahora es garantizar que las medidas pactadas se cumplan.

En concreto, ANPE destaca entre los principales avances «la ampliación y el refuerzo de las plantillas docentes, la reducción progresiva de las ratios, la mejora de los recursos destinados a la atención a la diversidad, la desburocratización y las medidas relacionadas con la conciliación y la organización del trabajo docente». Sin embargo, ANPE Málaga considera que la cuestión salarial no está cerrada y mantiene entre sus prioridades la recuperación del poder adquisitivo perdido.

Reunión de profesorado en el colegio Nuestra Señora de Gracia para preparar el curso 2026-27. / Álex Zea

Objetivo: plantillas al completo desde el primer día

En cuanto a las plantillas docentes, una queja recurrente al inicio de curso es que los centros se encuentren con falta de personal. El Sistema de Provisión de Interinidades (SIPRI) de la Consejería de Educación sigue estando en el punto de mira y los docentes, a la expectativa a solo unos días de que las aulas se llenen.

«Necesitamos que se cubran todas las plazas con la mayor celeridad porque si no se generan muchos problemas organizativos para los equipos directivos y para toda la comunidad educativa», destacan desde CSIF Educación Málaga. Una reclamación que secunda Pilar Triguero, portavoz de la Federación de asociaciones de padres y madres de Málaga (Fdapa): «SIPRI no se ha demostrado hasta ahora como un sistema eficaz para cubrir las bajas de forma rápida».

Además, la representante de las familias cuestiona la flexibilidad horaria de los primeros días en ciertas etapas más allá de los 3 años y recuerda que «el día 10 es lectivo».

CCOO Enseñanza Málaga lamenta que haya docentes que se incorporen a los centros el mismo día de inicio del curso, «privándoles del tiempo necesario para poder conocer el centro y planificar». Para este sindicato, el curso comienza por parte de la Consejería repitiendo errores, por lo que exige «más plantillas, menos ratios, reducción de la jornada lectiva y recursos suficientes para atender la diversidad».

Yolanda Gamero, secretaria general del sindicato de Enseñanza de CCOO en Málaga, hace hincapié en la falta de personal de administración y servicio de los colegios, que afirma que pone a muchos centros «en riesgo de colapso».

Por otra parte, denuncian la situación de las plantillas de atención temprana tras el reciente proceso de adjudicación autonómico y aseguran que las nuevas empresas «se niegan a subrogar a las plantillas».

El vicepresidente primero y consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias, Antonio Sanz, respondió esta semana a estas las críticas, reduciéndolas a «cuestiones puntuales que serán estudiadas».

«La Consejería no tiene en cuenta a su valioso personal ni sus necesidades de conciliación y los trata como simples números», insiste CCOO.

Una docente del colegio público Nuestra Señora de Gracia, en el inicio del curso escolar 26/27 / Álex Zea

Nuevas medidas contra el acoso escolar

Los casos de acoso escolar generan una importante preocupación a docentes y familias cada curso y se incrementan por el altavoz que suponen las redes sociales. El nuevo decreto aprobado por la Junta de Andalucía refuerza la medida disciplinaria de cambio de centro del alumnado responsable de conductas de acoso.

Pilar Triguero reivindica que los protocolos de acoso escolar sean más rápidos y eficaces y que estos casos se trasladen a las comisiones de convivencia que existen en los consejos escolares. «Necesitamos transparencia a la hora de que se lleven a cabo los protocolos», defiende.

Además, cree que la actuación de la Administración no puede limitarse a un cambio de centro, sino que se necesita «mucha más pedagogía»: «Hay que proteger a los alumnos y alumnas acosados, pero también hay que tratar a los acosadores, no sólo sancionarlos».

Las familias piden transparencia en los protocolos por los casos de acoso escolar en los centros

Obras en marcha y pendientes

En cuanto a las infraestructuras, aunque en los últimos cursos está incrementándose el número de obras de mejora, ampliaciones y creación de nuevos centros como el IES Soliva, cuya primera piedra se puso en enero de este año, aún queda trabajo por hacer. «Tenemos edificios antiguos, lo que conlleva muchas problemáticas y actuaciones preventivas», apunta el responsable de Educación de CSIF en Málaga.

La Agencia Pública Andaluza de Educación (APAE) ha actuado este año en 96 centros educativos de la provincia con un total de 112 intervenciones y un presupuestos de casi 13 millones, según la Junta.

Además, destacan las intervenciones urgentes por los daños causados por los temporales de principios de este año. Los responsables sindicales y la portavoz de las familias no olvidan tampoco los problemas que causan las altas temperaturas y reclaman intervenciones preventivas y no esperar a cuando el termómetro sube.

Triguero reconoce que aún hay asociaciones de padres que compran sus aires acondicionados o ventiladores, «pero eso es una obligación de la Administración». Según la Junta, se han destinado más de 21,3 millones de euros a la climatización de los centros escolares de la provincia.

Una huelga ya convocada

Como en otras comunidades, el curso comienza en Andalucía con una huelga general en el horizonte. En concreto, el próximo 11 de noviembre, con el apoyo de sindicatos como Ustea y CCOO y asociaciones de familias como la Plataforma Familias NEAE Andalucía. Entre las reivindicaciones, el aumento de la financiación pública para la educación.