Herido el conductor de un VTC tras volcar su vehículo en Málaga capital

Un hombre de 45 años ha resultado herido este domingo tras volcar el VTC que conducía en Málaga capital.

Según explican desde el Servicio de Emergencias 112, el aviso ha sido registrado a las 07.10 de la mañana de este domingo en la avenida Europa. Hasta el lugar se han desplazado efecticos de la Policía Loca, Bomberos del Ayuntamiento de Málaga y servicios sanitarios.

El hombre, tal y como explican desde el 112, acudió al centro sanitario por sus propios medios, por lo que no está herido de gravedad. En el momento de los hechos no transportaba a ningún pasajero en el vehículo.

Hasta el momento no han trascendido datos sobre las circunstancias del suceso.