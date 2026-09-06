Preocupación por subidas de hasta el 15% en el consumo de agua en Málaga

Es difícil marcar el equilibrio en cuanto al consumo de agua potable cuando los embalses afrontaban esta pasada primavera en máximos históricos, casi al 100% en su totalidad. Venimos de una sequía extrema y, sin restricciones, algunos municipios de la Costa del Sol han registrado esta temporada alta aumentos de consumo de hasta el 15%. Hay preocupación en entidades como la empresa pública Acosol, dependiente de la Mancomunidad del litoral occidental, sobre todo porque La Concepción almacena 8 hectómetros cúbicos menos que hace justo un año, pero por otra parte la Junta ha autorizado incrementos de hasta el 20% en los riegos agrícolas para algunas zonas de la Axarquía.

Los regantes aplauden el aumento de caudal en plena recogida de la producción de mango en la comarca de la Axarquía. / L. O.

Justo con el inicio del mes de septiembre, por ejemplo, la comunidad de regantes del litoral más oriental del término municipal de Vélez-Málaga recibía una notificación del Sistema de Explotación La Viñuela, “indicando un incremento de la dotación de riego procedente de aguas reguladas del embalse”, hasta la finalización del actual año hidrológico (2025/2026).

Una subida de 200 metros cúbicos por hectárea en plena campaña del mango

Así, la dotación para los últimos cuatro meses del año hidrológico, de junio a septiembre, la dotación en este sistema ha pasado para el regadío, justo al comienzo de este cuarto mes, de 2.000 a 2.000 metros cúbicos por hectárea. “Al igual que en ejercicios anteriores, se llevará a cabo un control estricto del consumo de cada regante. Por ello, apelamos a la colaboración de todos para hacer un uso eficiente del agua”, relatan los propios portavoces de las comunidades de regantes en un comunicado facilitado a los agricultores.

Es importante esta nueva dotación, porque las altas temperaturas del verano han vuelto a comprometer la situación de muchas variedades agrícolas. Recordemos que la comarca de la Axarquía fue pionera en Europa en el uso intensivo de las aguas residuales para dotar las explotaciones de caudal en plena sequía extrema y con La Viñuela en situación de “embalse muerto”, por debajo del 8% de su aforo máximo. Antes de ese escenario, hace ahora tres años, no llegaba ni siquiera al 11%. Ahora el mismo pantano ha encarado la finalización de la temporada estival casi al 90%. Ese buen estado permite abrir el grifo a riegos extraordinarios, que mejoren la situación de los cultivos.

Unos picos de consumo que se mantuvieron durante semanas entre Marbella y Benalmádena

En el otro extremo de la costa malagueña, la consejera delegada de Acosol, Matilde Mancha, acaba de hacer balance de lo que ha sido un verano que marcaba un punto de inflexión tras años de esfuerzos por intensificar el ahorro. “Desde las primeras semanas del mes de julio ya empezamos a detectar un incremento muy relevante, con respecto a los consumos del año anterior. Llegamos a alcanzar unos picos de consumo por encima del 15% sobre el mismo periodo de 2025”, manifiesta.

Una fuente pública en el término municipal de Marbella. / L. O.

Esa situación se fue repitiendo “de una manera continuada a lo largo de la segunda quincena de julio”, lo que generó “ciertas dificultades a la hora de poder alcanzar determinadas zonas” en el ramal de abastecimiento situado entre los términos municipales de Marbella y Benalmádena, con “algunas dificultades de presión”.

Campañas para concienciar a los consumidores de la importancia del agua

Mancha recuerda que en plena temporada alta hubo que desarrollar, de emergencia, “algunas operaciones para poder conectar con Málaga”, a través de “conducciones provisionales” debido a que actualmente “se encuentra en fase de culminación lo que es el tramo de la Autovía del Agua, que conectará Benalmádena y Torremolinos”.

La consejera delegada de Acosol ha incidido en que este último tramo estará definitivamente en funcionamiento en diciembre de este mismo año, después de años de actuaciones impulsadas por la Junta de Andalucía, como complemento a la mejora de la estación desalinizadora de Marbella.

Causas de estos incrementos de consumo respecto al año anterior

¿Por qué se producen estos consumos tan elevados? Esta responsable comarcal resalta que, por un lado, los expertos han apuntado a un mayor consumo doméstico. De hecho, también se han incrementado las conducciones que van directas a las estaciones depuradoras. Así se apunta a una mayor ocupación turística, respecto a anteriores años, al aumentar la planta hotelera y turística en la zona. Pero en zonas residenciales y hoteles asimismo han localizado los técnicos “un mayor volumen de riego” en zonas comunes o comunidades.

La EDAR marbellí situada en el entorno de Guadalmansa. / L. O.

En ese punto, Acosol ha impulsado en agosto “campañas de concienciación”, que ahora se vuelven a recordar. “Hacemos un llamamiento a la población para que también tengan en cuenta esas buenas conductas, que se pusieron en juego durante la sequía, a la hora de utilizar el agua potable en el riego. Podemos hacerlo más eficiente si regamos los jardines y plantas por la noche o bien a primera hora de la mañana. No es necesario ni siquiera que se riegue todos los días”, concluye.