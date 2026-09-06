«Las probabilidades de que te caiga una rama son las mismas que las de un rayo»: así explican los expertos las recientes caídas de ramas en Málaga

Cuatro incidentes en menos de dos semanas. Una rama caída en Palma-Palmilla y en Carlos Haya, un parque cerrado junto a la Victoria y, de madrugada, un ficus partido en La Paz. La sucesión de caídas ha puesto en alerta al Ayuntamiento de Málaga, que ya revisa más de 400 eucaliptos y ha anunciado un refuerzo del control sobre los cerca de 112.000 árboles que pueblan calles, plazas y jardines de la ciudad. Pero, ¿por qué se rompen las ramas de árboles que, en apariencia, estaban sanos? Dos especialistas en arbolado urbano, consultados por este periódico, ofrecen explicaciones que despejan las dudas surgidas a raíz, nunca mejor dicho, de estas caídas arbóreas.

Tres especies, tres comportamientos distintos

Para Enrique Salvo Tierra, experto en botánica urbana, buena parte de la explicación está en las propias características de las especies que pueblan la ciudad. Los ficus, explica, desarrollan copas muy anchas sostenidas por raíces aéreas que actúan a modo de zancos de apoyo. Cuando esas raíces se retiran por criterios estéticos o de espacio (algo que, según él, ha ocurrido en la Alameda y en la plaza de La Paz), el árbol pierde parte de su capacidad para contrarrestar el peso de su propia copa. "El árbol necesita contrapesar", resume Salvatierra: al perder ese equilibrio, termina cediendo.

Con los eucaliptos, el problema es distinto. Introducida en España en el siglo XIX para desecar zonas pantanosas y frenar la propagación de la malaria, la especie busca el agua a gran profundidad. En terrenos donde no la encuentra con facilidad, el árbol puede alcanzar un tamaño considerable sin desarrollar un anclaje proporcional, lo que lo deja más expuesto a fallar bajo su propio peso o ante rachas de viento.

Las palmeras, añade Salvo Tierra, sufren un mal distinto: raíces asfixiadas por la compactación del suelo urbano, que dificulta la entrada de agua, nutrientes y oxígeno y termina debilitando el anclaje del ejemplar.

Ceiba chodatii en la plaza Poeta Alfonso Canales / Urban Forestry

Una explicación más escéptica: «los árboles sanos no se rompen»

Luis Alberto Díaz, biólogo y doctor en botánica y biomecánica especializado en arboricultura, matiza buena parte de este relato. A su juicio, no existe una relación demostrada entre el calor y las roturas de ramas en verano (un fenómeno conocido internacionalmente como Summer Branch Drop). Si el calor fuera la causa, razona, no se habrían roto cuatro o cinco ramas en Málaga, sino miles.

Para Díaz, la explicación hay que buscarla casi siempre en un fallo interno no detectado a tiempo, o en daños externos previos (vendavales, obras cercanas, zanjas que dañan el sistema radicular) que no llegaron a repararse. Lo resume de forma tajante: "las cosas que están sanas no se rompen". Tampoco encuentra relevancia en si la especie es autóctona o no: recuerda que ni siquiera los naranjos, tan característicos de la ciudad, lo son.

Imagen de archivo / Urban Forestry

Ambos expertos coinciden, eso sí, en un punto central: la parte del árbol que no se ve (la raíz) es tan determinante como la copa. Las obras urbanas, las zanjas y la compactación del suelo dañan sistemas radiculares que tardan años en recuperarse, si es que lo hacen. Díaz apunta a los llamados «suelos técnicos» o estructurales (ya empleados en algunas actuaciones en Málaga junto a la Gerencia Municipal de Urbanismo) como una solución que permite que las raíces colonicen más espacio sin levantar el pavimento ni renunciar a plazas de aparcamiento.

El papel del calentamiento global

Donde ambos expertos sí convergen es en la necesidad de mirar hacia el futuro. Salvo Tierra insiste en que Málaga se encuentra a apenas 400 kilómetros del punto más caliente del planeta y que las próximas décadas traerán olas de calor cada vez más intensas, lo que obligará a repensar el papel del arbolado como refugio climático, especialmente en los barrios con menor cobertura verde y mayor vulnerabilidad energética. Cita, en este sentido, el mapa de refugios climáticos elaborado en la ciudad y la regla del 3-30-300 (tres árboles visibles desde casa, un 30% de cobertura arbórea y una zona verde a menos de 300 metros de la vivienda), la misma que reclama la oposición municipal.

Díaz llega a una conclusión similar por otra vía: más árboles, de mayor porte y mejor cuidados, no solo reducen el riesgo de roturas a largo plazo, sino que generan sombra y confort térmico que, según defiende, salvan vidas. Y ahí sitúa el verdadero cuello de botella: la falta de presupuesto. Con más dotación económica habría más revisores, más equipos de poda y más capacidad para intervenir antes de que un defecto se convierta en un accidente.

¿Cómo se revisa un árbol y qué pasa cuando se detecta un riesgo?

Según explica Díaz, la gestión del arbolado en cualquier gran ciudad (Málaga incluida) se basa en un inventario permanente que clasifica cada ejemplar según su tamaño, su estado y la llamada «diana»: la probabilidad de que, si cae, afecte a personas o bienes. Un árbol junto a una calle muy transitada se revisa con más frecuencia que uno en una zona cerrada al público. A partir de ahí, la urgencia marca la respuesta: un defecto menor se programa para una intervención rutinaria; uno más grave puede requerir un anclaje temporal con eslingas mientras se estudia la solución definitiva; y una rama ya fracturada se retira de inmediato. La compara directamente con la revisión médica de un trabajador: "todos los años sufres esa revisión. Todos los años, es obligatorio. Pues los árboles son igual".

Ambos expertos defienden que, técnicamente, Málaga no gestiona peor su arbolado que otras ciudades españolas. La diferencia, señalan, está en los recursos: un equipo de revisores más amplio permite llegar antes a cada ejemplar. Es precisamente ese refuerzo el que ha anunciado el Ayuntamiento tras los últimos incidentes, centrado primero en el cribado de los 1.112 eucaliptos censados en la ciudad, con prioridad para los situados en colegios, parques infantiles y zonas de paso peatonal.

El riesgo, en su justa medida

Los dos expertos coinciden en un último matiz, quizá el más incómodo: la probabilidad de que una persona resulte herida por la caída de una rama es, estadísticamente, extremadamente baja. Como resume Díaz, la probabilidad de morir por la caída de un árbol es «prácticamente la misma que un rayo». Ninguno de los dos resta gravedad a lo ocurrido en Palma-Palmilla, donde dos personas resultaron heridas, pero ambos advierten del riesgo de que la sucesión de episodios alimente una alarma desproporcionada, con la tala como respuesta política casi automática ante la presión vecinal y mediática.

La decisión municipal de talar y reponer los ejemplares más problemáticos (como ha ocurrido ya en Alfonso XII y en la plaza Juan Ruiz Sánchez) responde, según ambos, tanto a criterios técnicos como a la necesidad de dar una respuesta visible a la ciudadanía. Lo que coinciden en reclamar, de fondo, es lo mismo que exige la oposición municipal: una gestión menos reactiva y más preventiva, sostenida en el tiempo y no solo activada cuando la noticia ya se ha producido.