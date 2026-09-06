El Teléfono de la Esperanza atiende 7.850 peticiones en un semestre

El Teléfono de la Esperanza ha atendido unas 7.850 peticiones de ayuda en la provincia de Málaga durante el último semestre, a las que se suman otras 1.135 consultas realizadas a través de su servicio de chat, utilizado principalmente por jóvenes.

Según los datos facilitados por la entidad, 941 de las llamadas estuvieron relacionadas con trastornos del estado de ánimo, entre ellos depresión, ansiedad, fobias o trastorno obsesivo compulsivo (TOC). También se atendieron situaciones vinculadas con crisis e ideación suicida.

El peso de los jóvenes es especialmente significativo en el Chat de la Esperanza. De las consultas registradas, 249 correspondieron a menores de 18 años y otras 203 a jóvenes de entre 19 y 25 años. A ellos se suman 189 atenciones a personas de entre 26 y 35 años, 86 entre los 36 y los 45 y otras 71 entre mayores de 46 años.

Además, más de 200 personas recurrieron a este canal ante lo que la entidad califica como un problema grave, mientras que otras consultas estuvieron relacionadas con situaciones crónicas o crisis provocadas por circunstancias externas.

Los problemas psicológicos, principal motivo de consulta

Los problemas psicológicos y psiquiátricos encabezan las razones para pedir ayuda a través del chat, con 640 atenciones. A continuación se sitúan los conflictos relacionados con la familia o las relaciones personales, con 256 casos.

Los datos se han dado a conocer con motivo del Día Mundial para la Prevención del Suicidio, que se conmemora el próximo 10 de septiembre.

Coincidiendo con esta fecha, el Teléfono de la Esperanza ha puesto en marcha la campaña 'Cuando solo ves... NADA', con la que pretende llamar la atención tanto sobre el sufrimiento de las personas que atraviesan una crisis como sobre las dificultades que puede tener su entorno para detectar las señales de alerta.

La organización insiste en la importancia de actuar de forma temprana y combatir creencias erróneas en torno al suicidio, como considerar una tentativa únicamente una llamada de atención o pensar que solo los profesionales pueden prestar ayuda a una persona que atraviesa una crisis.

Atención gratuita las 24 horas

El Teléfono de la Esperanza ofrece atención emocional gratuita y confidencial en el 717 003 717, disponible las 24 horas del día durante todo el año.

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El Chat de la Esperanza funciona, por su parte, de lunes a domingo entre las 18.00 y las 00.00 horas a través de la página web de la entidad.