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Un avión procedente de Bristol aterriza de emergencia en Málaga tras detectar humo en la cabina

La alerta se produjo durante la fase de aproximación, obligando a la tripulación a utilizar las máscaras de oxígeno y a aterrizar antes de lo previsto, alrededor de las 09.30 horas

Aproximación final pista 12 del aeropuerto de Málaga.

Aproximación final pista 12 del aeropuerto de Málaga. / l.o.

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Laura Rubio

Laura Rubio

Málaga

Un vuelo procedente de Bristol ha realizado un aterrizaje de emergencia en Málaga tras detectarse humo en la cabina de mando durante su llegada al aeropuerto este lunes.

Se trataba del vuelo U22715 de easyJet, que cubría este lunes la conexión entre Bristol y Málaga. El avión había partido del aeropuerto británico a primera hora de la mañana con destino a la Costa del Sol.

La situación ha quedado recogida en un vídeo difundido en X por la cuenta Controladores Aéreos, en el que pueden escucharse las comunicaciones mantenidas durante la emergencia. Tras recibir el aviso de la tripulación, los controladores dieron prioridad al avión para aproximarse directamente a la pista 12 y coordinaron la activación de los servicios de emergencia en tierra.

Prioridad para aterrizar en Málaga

La alerta se produjo durante la fase de aproximación. Según la información difundida por Controladores Aéreos, la tripulación comunicó una emergencia por presencia de humo en el cockpit, una situación ante la que los dos pilotos utilizaron las máscaras de oxígeno y solicitaron prioridad.

Desde control aéreo se apartó el tráfico necesario para facilitar la maniobra del aparato y se dio aviso a los equipos de emergencia del aeropuerto como medida preventiva. El avión consiguió aterrizar y abandonar posteriormente la pista sin incidencias, tras lo que se realizaron las comprobaciones correspondientes y la operativa aeroportuaria continuó con normalidad.

EasyJet ha explicado que el aparato solicitó un aterrizaje urgente debido a un posible problema técnico y ha confirmado que la operación terminó sin incidentes. Los servicios de emergencia recibieron al avión como medida preventiva y los pasajeros pudieron desembarcar con normalidad.

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Según los datos de seguimiento del vuelo, el avión aterrizó finalmente en Málaga alrededor de las 09.30 horas, unos minutos antes incluso de su hora inicialmente programada de llegada.

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