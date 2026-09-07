Buscan a Negri, una perrita desaparecida en Málaga desde el 3 de septiembre

Una familia de Málaga busca desde el pasado 3 de septiembre a Negri, una perrita que desapareció en calle Alonso de Palencia, en la zona de Mármoles, y para cuya localización se ha puesto en marcha una amplia red de voluntarios por distintos puntos de la capital.

Negri es una perrita de tamaño pequeño, cruce de podenco, de color marrón y con el pecho blanco. Sus responsables advierten de que tiene un carácter asustadizo, por lo que piden que, en caso de verla, no se intente coger y se avise directamente a los responsables de la búsqueda.

Desde su desaparición, vecinos y voluntarios rescatistas se han movilizado para tratar de encontrarla. La búsqueda se ha extendido a distintas zonas de Málaga en las que se han producido posibles avistamientos durante los últimos días.

Una red de voluntarios para encontrar a Negri

La movilización ha llevado a crear una red de voluntarios distribuida por diferentes zonas de Málaga, cuyos integrantes participan tanto en las tareas de búsqueda como en el reparto de carteles con la fotografía y los datos de la perrita.

Zonas de búsqueda. / L.O

Para coordinar el dispositivo también se está utilizando una aplicación que permite a los propios voluntarios indicar cuándo se encuentran buscando activamente y qué zonas están cubriendo en cada momento. A través de esta herramienta también pueden señalar los lugares en los que Negri haya podido ser vista y descargar el cartel para ampliar su difusión.

Pese a la movilización conseguida hasta ahora, los responsables de la búsqueda aseguran que siguen necesitando más voluntarios para cubrir diferentes puntos de la ciudad y colaborar en el reparto de carteles impresos.

Cualquier persona que pueda aportar información sobre el paradero de Negri puede contactar a través del teléfono 630 552 042. La búsqueda también está siendo difundida a través del voluntariado @perrosdemalaga.