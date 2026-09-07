Cierra la escuela infantil 'Con C de Cariño' en Málaga y deja a 80 niños y diez trabajadores en el limbo: "Es una pena"

El final del curso escolar 2025/2026 ha acabado literalmente con tres centros de Educación Infantil que anunciaron su cierre en julio. El último ha sido el centro de aprendizaje "Con C de Cariño", un centro privado que abrió sus puertas en febrero de 2013.

Un cierre que ha dejado a unos diez trabajadores y 80 niños en el limbo y les ha obligado a buscar un nuevo centro de cara al curso 2026/2027: "Ha sido muy doloroso el cierre del centro para trabajadoras y familias. Los padres han tenido que buscarse la vida como han podido", asegura una profesora veterana, que prefiere mantener su anonimato.

Su ubicación privilegiada en el corazón del centro de la capital ha llevado a traspasar el local y "alquilarse": "Por nuestras aulas han pasado cientos de niños y niñas. Desde que empezó hemos llegado a tener unos ciento y pico alumnos y hemos cerrado con 80. Es una pena", afirma.

En cuanto a los trabajadores, señala que también "se han tenido que ir buscando la vida".

Más cierres de guarderías

El anuncio de este cierre se suma al de Olivitos de San Agustín y el CEI Miramar. La guardería Olivitos de San Agustín de Málaga cerró de forma repentina y dejó sin centro a 40 niños. En este caso, la decisión fue comunicada a las familias durante el pasado fin de semana mediante un mensaje de WhatsApp en el que la empresa alegaba problemas económicos que hacían inviable la continuidad del servicio: una situación económica "insostenible".

Y en julio también anunció su cierre el Centro de Educación Infantil (CEI) Institución Miramar, situado en la zona de El Limonar, en la capital malagueña, con un total de 76 niños y niñas de 0, 1 y 2 años.

En ambos casos, la Junta de Andalucía aseguró estar trabajando para reubicar a los niños matriculados.