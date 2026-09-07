Violencia filio-parental
Detenida una mujer tras amenazar a su padre con un cuchillo y con incendiar la vivienda en Miraflores
Los efectivos policiales arrestaron este sábado a la joven, de 32 años, tras rociar lejía en el salón de su casa para prenderle fuego y portar un cuchillo de grandes dimensiones
Una joven de 32 años ha sido detenida en Málaga tras amenazar a su padre con un cuchillo y asegurarle que iba a incendiar la vivienda.
Los hechos fueron registrado a las 13.10 horas del pasado sábado, en el distrito de Bailén-Miraflores. La Sala Coordinadora del Equipo de Atención a la Mujer (EAM) recibió una llamada de auxilio de un hombre, que se encontraba llorando, gritando y pidiendo ayuda, y declaró que se estaba produciendo un incendio en la vivienda y que se encontraba atrapado en su interior. La Sala Coordinadora activó inmediatamente al 112 Andalucía, que movilizó a los servicios de extinción de incendios y a los cuerpos policiales.
Amenazas a su padre
Tras conseguir nuevamente el contacto con el hombre, manifestó que había logrado salir del domicilio y que su hija lo había amenazado con un cuchillo de grandes dimensiones.
Mientras los recursos de emergencia se desplazaban hasta el lugar, la Sala Coordinadora recibió además la llamada de un vecino, que alertaba de la misma situación y señalaba que la joven se encontraba en el interior de la vivienda rociando lejía desde una garrafa mientras profería gritos.
La llegada de varias patrullas policiales y de los servicios de emergencia permitió comprobar que finalmente no se había originado un incendio en la vivienda. No obstante, durante la intervención se pudo determinar que la joven habría amenazado con prender fuego al sofá del domicilio familiar, además de las amenazas con un arma blanca referidas por su padre.
La detenida presenta una enfermedad mental
Efectivos de la Policía Nacional procedieron a la detención de la joven, quien presentaba una enfermedad mental y se encontraba bajo los efectos de las drogas. Actualmente se enfrenta a un presunto delito de malos tratos en el ámbito doméstico.
El hombre tuvo que ser atendido por el Equipo de Intervención Psicosocial del EAM debido al elevado estado de nerviosismo que presentaba después de los hechos y a las ideaciones que manifestó durante la intervención.
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