Rodaje
Detonaciones y cortes de tráfico en Málaga por un rodaje en la antigua prisión: fechas y restricciones en la circulación y el aparcamiento
La producción reúne a unas 350 personas y obligará a restringir la circulación y el aparcamiento en varias calles
La antigua Prisión Provincial de Málaga vuelve a convertirse en escenario de una producción audiovisual. Un rodaje cinematográfico ocupará estas instalaciones entre el 7 y el 26 de septiembre, con un equipo formado por aproximadamente 350 personas y escenas que incluirán acción, efectos especiales, humo denso y detonaciones controladas.
La actividad tendrá consecuencias para quienes viven o circulan por el entorno. Málaga Film Office ha informado de restricciones de tráfico y reservas de aparcamiento en varias calles próximas a la antigua cárcel desde este lunes 7 de septiembre y hasta las 23.00 horas del viernes 25.
Qué calles estarán afectadas por el rodaje
Las limitaciones alcanzarán a calle Valderaduey, al lateral sur de Fernández Fermina comprendido entre Virgen del Pilar y Valderaduey y al lateral oeste de Virgen del Pilar, entre Ortega y Gasset y Fernández Fermina.
La principal afección se producirá en Valderaduey, que permanecerá cortada al tráfico. En Fernández Fermina, por su parte, podrán realizarse cortes intermitentes coincidiendo con los momentos de grabación. También se ha autorizado la ocupación parcial de un carril para instalar dos grúas, con presencia policial y personal de apoyo identificado.
Detonaciones en Málaga los días 9, 10 y 19 de septiembre
Uno de los aspectos del rodaje que más puede llamar la atención de los vecinos será el empleo de efectos especiales con detonaciones y humo denso.
Los primeros ensayos están previstos para los días 9 y 10 de septiembre, alrededor de las 17.00 horas. El sábado 19 se grabarán las principales escenas que requieren estos efectos, aunque la hora concreta de las detonaciones de esa jornada se comunicará más adelante. Estas secuencias continuarán rodándose hasta el 21 de septiembre.
Málaga Film Office precisa que las actuaciones disponen de las autorizaciones correspondientes y de las medidas de seguridad previstas. Los organismos y cuerpos de seguridad implicados también han sido informados.
Tres tonos antes de las detonaciones
Para evitar que los sonidos fuertes generen alarma, la producción ha preparado un sistema de aviso previo para los residentes de las zonas más afectadas.
Inmediatamente antes de producirse las detonaciones se escuchará una señal sonora formada por tres tonos. Además, los vecinos y comerciantes recibirán información previa sobre las fechas del rodaje, sus posibles afecciones y los momentos en los que pueden registrarse sonidos de mayor intensidad.
Durante los ensayos y la grabación de estas escenas también están previstos vuelos con dron, siempre sujetos a las autorizaciones y condiciones correspondientes.
¿Cuándo volverán a estar disponibles los aparcamientos?
Una vez concluya el rodaje comenzará el desmontaje de los equipos. La previsión es que las zonas de estacionamiento puedan recuperarse a partir del 26 de septiembre, mientras que las labores de limpieza y restitución del espacio podrían continuar hasta el 10 de octubre.
Málaga Film Office y la propia producción trasladarán la información a residentes y comerciantes para evitar que la presencia de vehículos, equipos de grabación, personal o los efectos sonoros de las escenas provoquen preocupación. El día de los ensayos y de las grabaciones también se avisará a los vecinos mediante una señal acústica.
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