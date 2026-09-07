Las donaciones de leche materna crecen en Málaga: 167 bebés del Materno fueron alimentados en 2025 gracias a la solidaridad de las madres

Cada vez son más las madres malagueñas que deciden donar su leche materna y compartirla con otros bebés que la necesitan. En 2025, un total de 167 recién nacidos del Hospital Materno Infantil de Málaga fueron alimentados gracias a este gesto solidario, que constituye la mejor alternativa cuando los pequeños no pueden recibir leche de su propia madre o esta no es suficiente.

El año pasado, 91 madres malagueñas donaron su leche para poder ayudar a recién nacidos prematuros o con patologías graves que se encuentran hospitalizados, como aquellos intervenidos de cirugía abdominal, afectados por cardiopatías o que han sufrido episodios de asfixia durante el parto.

La leche materna actúa como un “medicamento natural”, que les ayuda a superar las dificultades de su enfermedad o de su nacimiento prematuro, según explica Laura Affumicato, neonatóloga y responsable del Centro Satélite de Donación de Leche Humana del Hospital Materno Infantil.

La “mejor alternativa” cuando la madre no puede dar su propia leche

La profesional aclara que la leche de la propia madre siempre será el mejor alimento para bebé, ya que es “es perfecta en cuanto a características microbiológicas y nutricionales”. Pero, cuando falta o no es suficiente, la leche donada es “la mejor alternativa”.

Una profesional del Hospital Materno de Málaga preparan la leche materna donada para alimentar a bebés prematuros. / L.O.

La neonatóloga insiste en que la leche materna, sea propia o donada, tiene “muchos beneficios”. Entre ellos, la reducción del riesgo de sufrir enterocolitis necrotizante —una enfermedad intestinal grave— e infecciones graves.

“Se tolera mucho mejor y permite retirar antes los catéteres. Todo eso te lleva luego a altas precoces y el hecho de que el niño tenga menos días de catéter supone menos riesgo de infecciones nosocomiales. Entonces son muchas las cosas”, detalla.

La leche donada en Málaga se pasteuriza en Granada

El Hospital Materno Infantil funciona como centro satélite de donación dependiente del Banco de Leche de Granada, uno de los tres bancos de leche humana que existen actualmente en Andalucía. Eso significa que se encarga de seleccionar a las madres donantes y de recoger la leche.

Una vez recogida en Málaga, la leche se envía a Granada, donde se somete al proceso de pasteurización para garantizar su seguridad. Posteriormente, el banco granadino vuelve a distribuirla entre los centros que necesitan leche donada para alimentar a sus recién nacidos.

El perfil de las madres donantes en Málaga

En cuanto a las donantes, Affumicato explica que existen tres perfiles principales. Por un lado, están aquellas madres que amamantan a sus bebés en casa y producen más leche de la que necesita su hijo, por lo que deciden donarla.

Otro de los perfiles es el de las madres de bebés ingresados en la Unidad Neonatal. En estos casos, sus hijos suelen tomar cantidades muy pequeñas de leche y ellas pueden llegar a producir más de la que necesitan. “Son donantes muy productivas porque su bebé come muy poquita cantidad. Entonces, suelen ser mujeres que donan mucha cantidad en menos tiempo”, explica la neonatóloga.

Una muestra de leche materna donada. / L.O.

También están las madres que han perdido a su bebé durante el último trimestre o después del nacimiento. Algunas deciden donar la leche que continúan produciendo como una forma de dar un nuevo significado a ese momento y ayudar a otros niños. “Pueden ser donaciones puntuales, donaciones que duran algunos días o semanas y siempre es la madre la que tiene que decidirlo”, puntualiza.

Quién puede donar leche materna en Málaga

La neonatóloga destaca que «la mayoría de las mujeres pueden donar leche. Hay muy pocas contraindicaciones». Las madres interesadas solo deben rellenar un formulario para comprobar que cumplen los requisitos como donantes. Posteriormente, se concierta una cita en la que se les entrega todo el material necesario y se realiza una analítica de sangre con serología para confirmar que no existe ninguna enfermedad infecciosa que contraindique la donación.

Si todos los parámetros son correctos, las madres comienzan a extraerse leche en sus casas y gracias al servicio de recogida a domicilio con el que cuenta el hospital, en colaboración de los celadores del centro, la leche se recoge en sus viviendas.

Las madres donantes de leche en Málaga pasan de 36 a 91 en siete años

Affumicato destaca que la solidaridad de las madres malagueñas ha ido aumentando con los años. El número de donantes seleccionadas pasó de 36 en 2018 a 91 en 2025, más del doble en apenas siete años. “En 2025 hemos duplicado el volumen de leche donada que enviamos a Granada para pasteurizar”, remarca la neonatóloga.

Profesionales del Hospital Materno de Málaga preparan la leche materna donada para alimentar a bebés prematuros. / L.O.

En total, el año pasado el Hospital Materno donó 496 litros de leche materna. Y en lo que va de 2026, entre enero y agosto, ya se han alcanzado los 438 litros y 160 bebés receptores, unas cifras que muestran la dimensión que está alcanzando esta red de solidaridad.

La recogida de leche materna a domicilio impulsa las donaciones

La neonatóloga resalta que la implantación hace tres años del servicio de recogida de leche materna a domicilio supuso un “cambio radical” tanto en el número de donaciones como en el tiempo durante el que las madres mantienen su colaboración.

“No es lo mismo tener que venir al Materno a entregar la leche cada dos o tres semanas, tener que buscar aparcamiento con el niño pequeño y la nevera que pesa, que vayamos nosotros a la casa”, apunta. “Además, toda la semana mandamos mensajes a las mamás para ver si necesitan recogida a domicilio y cómo van con la donación. Les hacemos un seguimiento semanal, también como una forma de fidelización”, añade.

A esto se suma un programa de apoyo y seguimiento individualizado para las madres de bebés ingresados en la Unidad Neonatal. Se trata de un acompañamiento “uno a uno” que comienza con el ingreso y se mantiene hasta el alta, con un profesional de referencia que orienta a la madre durante todo el proceso. Este apoyo permite que más bebés reciban leche de su propia madre y, cuando existe un excedente, que este pueda destinarse también a otros recién nacidos.

El Materno Infantil busca nuevas madres donantes

Aunque las cifras han aumentado, mantener las reservas de leche requiere una incorporación constante de nuevas donantes, puesto que la donación de leche materna tiene una duración limitada.

Affumicato lamenta que, aunque cada vez se va conociendo más, sigue teniendo menos visibilidad que otros tipos de donación, como la de sangre. Por eso, desde el Centro de Selección de Donantes del Materno Infantil animan a las madres que puedan hacerlo a informarse y valorar la posibilidad de donar.

Las madres malagueñas, señala la neonatóloga, tienen la oportunidad de formar parte del equipo que cuida a estos bebés especialmente vulnerables. Una cadena de solidaridad que comienza con una madre que decide compartir su leche y que termina ayudando a un recién nacido que, en sus primeros días de vida, necesita precisamente ese alimento para seguir adelante.

Para valorar si pueden ser incluidas en el programa las madres pueden llamar a los teléfonos 671 59 42 31/ 951 29 24 17.