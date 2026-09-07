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De Málaga a Etiopía: una especialista de Vithas Xanit ayuda a formar a jóvenes gastroenterólogos

La doctora Nina Oehler ha participado en un programa de formación impulsado por la World Endoscopy Organization

La doctora Nina Oehler impartiendo una formación

La doctora Nina Oehler impartiendo una formación / L.O.

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Arancha Tejero

Arancha Tejero

Málaga

La doctora Nina Oehler, especialista del Servicio de Aparato Digestivo de Vithas Xanit Internacional de Málaga, ha viajado hasta Etiopía para participar como docente en un programa impulsado por la World Endoscopy Organization (WEO) para formar a jóvenes especialistas del país africano.

El proyecto se ha desarrollado en el St. Paul’s Hospital Millennium Medical College de Addis Abeba (Etiopía), uno de los principales centros sanitarios y de formación médica del país.

Formación internacional para mejorar la atención endoscópica en Etiopía

Esta iniciativa forma parte de la colaboración que la WEO mantiene desde hace años con el hospital etíope para apoyar de manera sostenible la formación de jóvenes gastroenterólogos y contribuir al desarrollo de la atención endoscópica en la región.

“El objetivo de estos programas es compartir conocimientos y experiencia para que los profesionales locales puedan seguir desarrollando sus competencias y ampliar el acceso a procedimientos endoscópicos de calidad en su entorno”, ha explicado la doctora Oehler.

El programa combinó sesiones teóricas, entrenamiento práctico y realización de procedimientos supervisados

El programa combinó sesiones teóricas, entrenamiento práctico y realización de procedimientos supervisados / L.O.

Teoría, práctica y procedimientos supervisados para los médicos residentes

El programa combinó sesiones teóricas, entrenamiento práctico y realización de procedimientos supervisados, en estrecha colaboración con médicos y personal de enfermería del centro.

“Ha sido especialmente gratificante poder trabajar junto a colegas etíopes con un gran nivel de implicación y compromiso”, ha destacado la profesional. “Más allá de la enseñanza de técnicas concretas, estos proyectos permiten construir relaciones de colaboración duraderas y contribuir al crecimiento de la especialidad en distintos entornos sanitarios”, ha añadido.

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En esta edición, la formación de los médicos residentes más jóvenes se reforzó con la incorporación de un simulador de colonoscopia proporcionado por Fujifilm Endoscopy. Esta herramienta, según ha detallado el hospital en un comunicado, supone un paso adicional hacia la modernización de la formación endoscópica inicial en Etiopía, ya que permite a los residentes practicar de forma estructurada habilidades básicas antes de aplicarlas en pacientes.

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