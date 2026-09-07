El Hospital Clínico de Málaga advierte sobre la fibrosis pulmonar y sus síntomas: “Pueden pasar desapercibidos durante mucho tiempo”

La fibrosis pulmonar idiopática es una enfermedad poco frecuente, pero con un gran impacto en la calidad de vida de quienes la padecen. Aunque actualmente no tiene cura, sí es posible ralentizar su progresión. Por ello, los especialistas insisten en la importancia de detectarla a tiempo. El problema, según advierte el neumólogo del Hospital Clínico Universitario Virgen de la Victoria de Málaga, Luis Fernández de Rota, es que “los síntomas a veces pueden pasar desapercibidos durante mucho tiempo”.

La falta de aire progresiva, una mayor dificultad para realizar tareas que antes se realizaban con relativa facilidad, la tos seca o la pérdida de peso son algunos de los síntomas que refieren los pacientes cuando acuden a consulta. “Son síntomas inespecíficos que, muchas veces, los pacientes achacan a la edad, al sobrepeso, a que han fumado o a otros problemas, por ejemplo, cardíacos, y por eso muchas veces consultan tarde”, ha destacado el neumólogo.

El diagnóstico precoz, ha insistido el especialista, es “fundamental” para mejorar el pronóstico y preservar la función pulmonar. “Mientras antes intervengamos, mientras antes le aplicamos al paciente un tratamiento, vamos a preservar más tejido pulmonar durante más tiempo”, ha incidido.

La falta de aire y la tos seca, entre los síntomas de alerta

Con motivo del Día Mundial de la patología, que se celebra este 7 de septiembre, el Hospital Clínico ha organizado una serie de actos para visibilizar y concienciar sobre la fibrosis pulmonar y las enfermedades pulmonares intersticiales, cuyo diagnóstico ha aumentado en los últimos años gracias a una mayor sensibilización y al desarrollo de técnicas diagnósticas más precisas.

El centro ha organizado una mesa informativa y una jornada de convivencia y participación con pacientes, profesionales sanitarios y familiares con el objetivo de mejorar el conocimiento sobre estas patologías, fomentar la participación activa de los pacientes y crear un espacio de intercambio de experiencias. Ambos actos han contado con la colaboración de la asociación de enfermos respiratorios de Málaga (ALERMA).

Encuentro entre pacientes con fibrosis pulmonar, familiares y profesionales sanitarios en el Hospital Clínico de Málaga. / L.O.

¿Qué es la fibrosis pulmonar?

“La fibrosis pulmonar no es una enfermedad solo, es un conjunto de enfermedades que llamamos enfermedades pulmonares intersticiales, en la que se produce una cicatrización o una reparación anómala del tejido pulmonar”, ha explicado Fernández de Rota.

“Esa cicatriz, si progresa en el tiempo, va provocando una pérdida de elasticidad pulmonar, una mayor dificultad para respirar, una dificultad para el intercambio de oxígeno y esto, al final, va poco a poco mermando la calidad de vida de nuestros pacientes”, ha añadido.

Entre 150 y 200 pacientes padecen fibrosis pulmonar en Málaga

Asimismo, ha precisado que, aunque se trata de una enfermedad poco frecuente, su impacto sobre la calidad de vida y la supervivencia de quienes la padecen es muy significativo. Se calcula que en España afecta a entre 7.000 y 12.000 personas, de las cuales en torno a 1.000 residirían en Andalucía. En el caso de Málaga, según el especialista, se estima que la padecen entre 150 y 200 pacientes. “Unos 18 pacientes por cada 100.000 habitantes”, ha precisado.

En cuanto a los tratamientos, el especialista ha resaltado el gran avance que han experimentado en los últimos años: “Hace 10 o 15 años no teníamos absolutamente nada para la fibrosis pulmonar, pero en la actualidad sí contamos con fármacos que, aunque no curan o no revierten esta cicatrización, sí que la ralentizan. Y eso, ¿qué consigue? Pues un mayor tiempo de supervivencia y mejora de la calidad de vida”.

Además de los tratamientos farmacológicos, el ejercicio, la rehabilitación y el consejo nutricional desempeñan un papel fundamental en el abordaje de la enfermedad, que en algunos casos “muy seleccionados” puede requerir un trasplante pulmonar.

Nuevos tratamientos permiten ralentizar la fibrosis pulmonar

Fernández de Rota ha destacado también la mejora que está experimentando la investigación en este campo. “En el último Congreso Nacional de la SEPAR se presentaron los resultados de dos ensayos internacionales en fase III, en los que participaron 26 hospitales españoles, sobre una molécula que ha mostrado capacidad para ralentizar de forma significativa el deterioro de la función pulmonar tanto en la FPI como en la fibrosis pulmonar progresiva. A ella se suman otras moléculas en distintas fases de desarrollo, lo que abre nuevas expectativas para los pacientes en los próximos años”, ha señalado.

El origen de la enfermedad, sin embargo, continúa siendo una incógnita. “A pesar de todas las pruebas diagnósticas de las que disponemos, no conseguimos encontrar una causa”, señala el especialista.

Sí se sabe, no obstante, que determinados factores ambientales pueden influir en su desarrollo. Al igual que ocurre con otras enfermedades respiratorias, como la EPOC o el asma, existe una relación con la contaminación. “Sabemos que influye. ¿Qué peso tiene en el desarrollo de esta enfermedad? No es conocido, pero sabemos que factores ambientales o en zonas de alta contaminación hay mayor incidencia de estas enfermedades”, ha resaltado.

El Clínico de Málaga realiza cerca de 2.000 consultas al año

El servicio de Neumología del Hospital Clínico cuenta con una consulta monográfica de enfermedades pulmonares intersticiales que realiza cerca de 2.000 consultas al año. Esta unidad, acreditada por la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica (SEPAR) con el máximo nivel de excelencia, proporciona asistencia especializada a pacientes con fibrosis pulmonar idiopática, que representan cerca del 90% de los casos.

Además, atienden a personas con neumonitis por hipersensibilidad, enfermedades pulmonares asociadas a conectivopatías, sarcoidosis, silicosis, patologías derivadas de la exposición al amianto y otras enfermedades intersticiales menos frecuentes.